Walmart ahora dará bonos de hasta $1,000 al año: ¿pueden sus trabajadores cubrir el costo de vida en EEUU?

Walmart está ofreciendo nuevos beneficios para sus trabajadores por hora en Estados Unidos, que van desde un nuevo plan de bonos hasta oportunidades para avanzar hacia empleos más calificados dentro de la empresa, mientras sigue afrontando pedidos para que de forma amplia lleve los salarios de sus trabajadores a niveles que cubran el creciente costo de vida en el país.

El programa de beneficios anunciado el miércoles llega en un momento en que el mayor empleador privado de la nación indica que ha visto una disminución en la rotación de trabajadores. Sin embargo, Walmart, al igual que otros empleadores, enfrenta un mercado laboral todavía competitivo y demandas crecientes de sus empleados.

El nuevo plan de bonos de Walmart para los trabajadores de tienda elegibles, tanto a tiempo parcial como a tiempo completo en Estados Unidos se basa en el rendimiento de su tienda, con el potencial máximo del bono también vinculado a los años de experiencia.

Por ejemplo, un trabajador a tiempo completo que ha estado con Walmart entre un año y casi cinco años puede ganar un bono máximo de $350 por año. Uno a tiempo completo con 20 años de servicio puede ganar un bono máximo de $1,000. El plan estará disponible para 700,000 trabajadores en Estados Unidos. La empresa da trabajo a 1.6 millones de personas en Estados Unidos.

En enero, Walmart anunció que sus gerentes de tienda en Estados Unidos recibirían hasta $20,000 dólares en acciones de Walmart cada año.

La compañía, con sede en Bentonville, Arkansas, también está lanzando un programa de capacitación para trabajadores por hora en sus tiendas y redes de suministro en Estados Unidos que les dará la oportunidad de avanzar hacia roles en mantenimiento de instalaciones, refrigeración, calefacción, ventilación y aire acondicionado, y automatización. Walmart dijo que busca aumentar estos trabajadores de oficios calificados de 450 a aproximadamente 2,000 en los próximos dos años.

Los trabajos tienen salarios que oscilan entre $19 y 45 por hora, y a los trabajadores se les pagarán esos montos durante la capacitación, dijo la compañía.

Walmart dijo que la iniciativa de oficios calificados es similar a un programa que anunció hace dos años que ofrecía a los empleados que trabajan en sus centros de distribución y cumplimiento la oportunidad de convertirse en conductores de camión certificados de Walmart a través de un programa de 12 semanas impartido por los conductores establecidos de la compañía.

En ese momento, dijo que estaba aumentando el pago para sus 12,000 conductores de camión. El rango de inicio para los nuevos conductores es ahora entre $95,000 y $110,000 al año.

Walmart sube la paga por hora pero, ¿da para cubrir el costo de vida en EEUU?

El salario promedio por hora de Walmart es cercano a $18, un aumento del 30% en los últimos cinco años. Los salarios iniciales para los trabajadores en Estados Unidos varían entre $14 y $19 por hora.

Son cantidades que, cuando se mira la calculadora de costo de vida por estado del Massachusetts Institute of Technology (MIT), resultan insuficientes para cubrir los gastos que según ellos calculan deben realizar los hogares en el país cuando trabajan a tiempo completo.

En Florida, por ejemplo, una persona sin hijos debe ganar $22.43 por hora para cubrir las necesidades de su hogar, de acuerdo con la calculadora. Si tiene un hijo, esa cifra sube a $37.27 por hora. En el área metropolitana de Denver, para tener una idea de otra zona de Estados Unidos, una persona sin hijos necesita ganar $26.47 por hora para cubrir el costo de vida, y $48.74 si tiene un hijo.

En ese contexto, el grupo de activistas conocido como The Shareholder Commons presentó una propuesta a los accionistas de Walmart para que la compañía compense a todos sus trabajadores con salarios suficientes para cubrir las necesidades básicas de sus hogares. En esa propuesta, de acuerdo con la agencia Reuters, también esgrimen que el CEO de Walmart, Doug McMillon, gana 933 veces más que el salario medio de los trabajadores de la minorista.

Con información de la agencia AP.

