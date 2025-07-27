Planean presentar cargos de terrorismo y agresión contra el sospechoso del apuñalamiento múltiple en un Walmart de Michigan

Video Lo que se sabe del sospechoso del apuñalamiento múltiple en un Walmart en Michigan

Autoridades anunciaron este domingo que buscarán presentar cargos de terrorismo y 11 cargos de agresión con intento de homicidio contra el hombre de 42 años acusado de un apuñalamiento múltiple en una tienda Walmart de Michigan que dejó 11 personas heridas.

Este sábado, el caos se desató en dicho comercio después de que el sospechoso entrara a la tienda durante una tranquila tarde de compras y apuñalara indiscriminadamente a la clientela con una navaja.

Minutos después del ataque, fue detenido gracias a la ayuda de varios clientes de la tienda. El sheriff del condado de Grand Traverse, Michael Shea, dijo que la rápida actuación de estas personas ayudó a salvar vidas.

"No puedo reconocer lo suficiente a todos quienes estuvieron involucrados. Si analizamos desde el momento de la llamada (de alerta por lo sucedido) hasta que se produjo la detención, la persona fue arrestada en menos de un minuto", destacó Shea en una conferencia de prensa.

"Es extraordinario. En resumen, eso evitó quién sabe cuántas víctimas más", agregó.

Shea declaró que las 11 víctimas que resultaron heridas eran hombres y mujeres, con edades entre los 21 y los 84 años. Una de las víctimas era un empleado de Walmart.

Según Shea, el arma involucrada parecía ser una navaja plegable. Agregó que el apuñalamiento comenzó cerca de la caja de la tienda y que sus víctimas "no estaban predeterminadas" o elegidas con anterioridad.

"Acompañamos en el sentimiento a las víctimas y a la comunidad, que se encuentra conmocionada por este brutal acto de violencia", dijo la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer.

El subdirector del FBI, Dan Bongino, indicó en redes sociales que los funcionarios de la agencia estaban respondiendo para "brindar el apoyo necesario".

“Pensé que era un ataque terrorista”, cuentan testigos del apuñalamiento múltiple en Walmart

Steven Carter, un repartidor a domicilio de pedidos de Walmart, estaba cargando su camioneta en el estacionamiento de Walmart cuando vio a un hombre degollar a una mujer con un cuchillo.

Unos cinco minutos después, el hombre estaba rodeado de otros clientes en el estacionamiento, incluyendo uno que llevaba una pistola. Relató que grupo le gritaba: "¡Suelta el cuchillo!", a lo que el hombre respondió: "¡Me da igual, me da igual!".

"Al principio, no lo podía creer. Pensé que tal vez era un ataque terrorista", le dijo Carter a la agencia AP. "Y luego fue miedo, incredulidad, conmoción. Y todo sucedió rápido”.

Personal de emergencias llegó al estacionamiento del centro comercial que alberga varias tiendas minoristas. También se vio a las autoridades entrevistando a los empleados de Walmart, que aún vestían chalecos azules y placas con sus nombres.

Tiffany DeFell, de 36 años y vecina de la localidad Honor, contó que estaba en el estacionamiento de la tienda cuando vio el caos desatado a su alrededor.

"Fue realmente aterrador. Mi hermana y yo nos volvimos locas", dijo. "Esto es algo que se ve en las películas. No es lo que esperas ver donde vives".

Cuatro de las víctimas del apuñalamiento múltiple en Michigan siguen en estado grave

El sistema de atención sanitaria Munson Healthcare informó que las 11 personas estaban siendo atendidas en el hospital más grande de la región, en el norte de Michigan.

Su portavoz, Megan Brown, dijo que todas eran víctimas de apuñalamiento. Hasta la mañana de este domingo, cuatro de las víctimas se encontraban en estado grave y siete en estado estable.

"Hemos visto señales alentadoras de recuperación entre nuestros pacientes", dijo Brown.

Walmart indicó en un comunicado que seguirá colaborando estrechamente con las autoridades en la investigación. Este domingo, un portavoz de la empresa dijo que no tenía detalles sobre la reapertura de la tienda ni otras actualizaciones.

"Este tipo de violencia es inaceptable. Acompañamos en el sentimiento a los heridos y agradecemos la rápida actuación de los servicios de emergencia", se lee en el comunicado.

Traverse City es un popular destino vacacional en la costa del lago Michigan. Es conocida por su festival de la cereza, sus bodegas y sus faros, y se encuentra a unas 25 millas al este del parque nacional Sleeping Bear Dunes.

