Ford llama a revisión 450,000 vehículos por el riesgo de accidentes por pérdida de potencia

Los vehículos afectados son el Bronco Sport y el Maverick, que presentan un defecto que puede hacer que quede sin potencia de forma repentina, con el consiguiente riesgo de accidentes.

Univision y AP
Ford llamó a revisión más de 456,000 unidades de sus modelos Bronco Sport y Maverick debido a un problema de detección de batería que puede resultar en pérdida de potencia motriz, aumentando el riesgo de choques.

Según documentos publicados por la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras (NHTSA), es posible que los módulos de control de la carrocería y del tren de potencia de estos automóviles no detecten cambios en la carga de la batería. Y cuando no se detecta, una carga baja de la batería puede causar una pérdida inesperada de potencia de conducción (incluyendo una parada repentina o la imposibilidad de reiniciar).

La llamada a revisión afecta a alrededor de 403,000 Bronco Sport de los años 2021 a 2024,producidos entre febrero de 2020 y marzo de 2024, así como más de 53,000 Maverick, modelo 2022-2023, fabricados entre febrero de 2021 y octubre de 2022, señala un informe del viernes.

Para solucionar este problema, los concesionarios deberán recalibrar los módulos de control del tren de potencia de los vehículos afectados sin costo alguno. Las cartas de notificación a los propietarios se enviarán por correo el 13 de mayo, según señala el acuse de recibo de la NHSTA del martes.

La actualización de software aún no está disponible, confirmó un portavoz de Ford a The Associated Press el miércoles, pero debería llegar más adelante en el segundo trimestre. En un comunicado, el portavoz añadió que "la seguridad es una máxima prioridad y estamos tomando medidas proactivas para abordar este problema de forma rápida y eficaz".

Hasta el 8 de febrero, según señala el informe de NHSTA, Ford no tenía conocimiento de ninguna lesión relacionada con el problema, pero la compañía anotó 917 informes de garantía, 11 informes de campo y 54 quejas de clientes. También hubo dos reclamaciones por daños a la propiedad y tres informes de incendios no verificados.

