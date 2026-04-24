Rap Fiscales usan letras de rap para encontrar culpables Fiscales buscan en las letras musicales referencias a tiroteos, crímenes y pandillas para convencer a los jurados de imponer penas más altas a los acusados

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Cuando tenía 19 años, James Broadnax anotó letras de rap, pensamientos e incluso contactos de trabajo en un cuaderno que se convertiría en prueba en su juicio por asesinato capital.

Los fiscales seleccionaron letras con supuestas referencias a pandillas y tiroteos para convencer a los jurados de que, en lugar de cadena perpetua, Broadnax, quien es negro, debía ser condenado a muerte tras su condena, una medida que sus abogados sostienen que sesgó al jurado, compuesto casi en su totalidad por personas blancas.

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Broadnax no es el único acusado, ni siquiera la única persona en el corredor de la muerte de Texas, cuyas letras de rap se han presentado ante un jurado. Investigadores han hallado que las letras de rap han aparecido en cientos de casos judiciales en más de 40 estados durante los últimos 50 años, aunque los jueces a menudo excluyen otras formas de expresión creativa para que no se utilicen como prueba. Tratar las letras de rap como si fueran textos de un diario minimiza su valor artístico y, al mismo tiempo, se apoya en estereotipos raciales negativos para influir en los jurados, según expertos.

“Le niega a al rap el estatus de arte. Se la caracteriza como autobiografía”, afirmó Erik Nielson, coautor del libro “Rap on Trial”. “Realmente habla de supuestos subyacentes que algunas personas tienen sobre los jóvenes de color, y a quienes esta práctica apunta casi exclusivamente, de que no son lo suficientemente sofisticados como para emplear diversos recursos literarios. Que aquí no hay metáfora”.

Las letras de rap se usan comúnmente en casos de crimen organizado o relacionados con pandillas. Los fiscales intentan establecer la participación del acusado en un delito subyacente presentando letras como prueba, explicó Nielson. Si a alguien se le acusa de un tiroteo, por ejemplo, los fiscales buscan letras que mencionen un tiroteo.

“Si las letras se escribieron antes del presunto delito, los fiscales dirán que esto es prueba del motivo”, señaló Nielson. “Si se escribieron después, se caracterizan como una confesión directa”.

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Letras de rap presentadas en tribunales como autobiográficas

Broadnax y su primo fueron acusados de asesinato por las muertes a tiros de dos hombres en 2008, ocurridas afuera de un estudio de música en un suburbio de Dallas. Tras más de una década en el corredor de la muerte, está programado que sea ejecutado el 30 de abril.

En su apelación pendiente, en la que piden a la Corte Suprema de Estados Unidos que detenga la ejecución de Broadnax, sus abogados argumentan que un juez debió considerar el potencial de sesgo racial e instruir al jurado para que sus letras no se interpretaran como autobiográficas.

“El énfasis en las letras de rap fue un elemento clave en esta narrativa cargada racialmente”, escribieron los abogados de Broadnax. “Peor aún, el expediente de este caso confirma que el jurado dictó una sentencia de muerte basada en los estereotipos raciales invocados por las letras de rap”.

Kemba, un rapero que aparece en el documental “As We Speak” Rap Music on Trial”, dijo a The Associated Press que presentar letras de rap es particularmente eficaz ante los jurados por prejuicios innatos y porque los fiscales buscan condenas.

“Hay mucha gente que no ve el rap o la música negra como una expresión artística”, comentó. “Y cuando estás en un caso judicial, ya existe la suposición de que has hecho algo (mal)”.

Los acusados en estos casos son “casi exclusivamente jóvenes de color, a menudo con recursos muy limitados”, y muchos no pueden pagar un abogado privado, indicó Nielson.

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Pero algunos raperos de alto perfil han tenido sus canciones presentadas en tribunales, como Young Thug, cuyas letras se usaron como prueba en su juicio por cargos relacionados con pandillas y crimen organizado. Se declaró culpable de esos cargos y fue liberado de custodia en 2024.

Surgen estereotipos sobre el rap

“La criminalización y el señalamiento del hip hop han ocurrido durante los 50 años completos de la cultura”, expresó Nielson, quien señaló que el uso de letras de rap en tribunales se intensificó a inicios de la década de 1990.

La vigilancia de la expresión artística negra se remonta al Sur anterior a la Guerra Civil, dijo, aunque se intensificó a medida que la música rap se volvió más crítica de las estructuras de poder, como la canción de N.W.A. de 1989 “F--- the Police”, que condena la brutalidad policial.

En 2022, Jaeah Lee, de The New York Times, buscó ejemplos no relacionados con el rap de letras usadas en juicios desde 1950 en adelante y encontró solo cuatro. Tres casos fueron desestimados y uno derivó en una condena que fue revocada. En ese mismo periodo, Nielson encontró aproximadamente 700 ejemplos de letras de rap usadas en casos judiciales, incluidas letras que alguien rapeó pero que ni siquiera escribió.

Otro estudio, realizado por Adam Dunbar, profesor asistente de la Universidad de Nevada, examinó estereotipos sobre el rap. Presentó a personas letras, diciendo que eran de rap, country o metal. Cuando se trataba de rap, los encuestados consideraron abrumadoramente que las letras eran autobiográficas.

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“Pero si les dan las mismas letras y les dicen que son letras de country o de heavy metal, dicen: ‘No, es solo arte’”, afirmó J.M. Harper, director de “As We Speak”.

Algunos raperos han empezado a dar fe directamente del carácter ficticio de su música. El año antes de que fuera apuñalado mortalmente en 2021, Drakeo the Ruler lanzó la canción “Fictional” desde la cárcel porque sus letras estaban siendo tratadas como no ficción. En 2023, 21 Savage describió sus raps como “ficción total”.

“No me cabe duda de que hacen esto por miedo a ser procesados”, sostuvo Nielson.

Las reglas probatorias pueden quedar abiertas a la interpretación del juez

Varios raperos de primera línea, entre ellos Travis Scott, T.I. y Killer Mike, han presentado escritos ante la Corte Suprema en apoyo a Broadnax, advirtiendo contra considerar autobiográficas las letras de rap.

Los fiscales del caso dijeron que la ley de Texas permite, en la etapa de sentencia, pruebas relevantes para la reputación del acusado y sostienen que el tribunal no debería considerar el argumento contra las letras porque Broadnax no planteó esas preocupaciones en apelaciones anteriores. Tribunales estatales han fallado en contra de otras apelaciones presentadas por los abogados de Broadnax.

“Al final del día, lo más importante no son los fiscales”, dijo el rapero LL Cool J a la AP en 2024, y añadió que los jueces deberían bloquear mejor las letras de rap en los juicios. "La pregunta es: ¿por qué siquiera se admite?”

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Lucius T. Outlaw III, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Howard, quien presentó el escrito de “amicus curiae” en nombre de Nielson y Killer Mike, dijo que los jueces aplican reglas probatorias específicas de cada estado.

Un juez podría considerar relevantes las letras de rap; otro podría discrepar. Uno podría preocuparse por detonar un sesgo “antirrap, que es antinegro”, explicó, “mientras que otro juez dirá: ‘No veo ese prejuicio’”.

“Se necesitan muchísimos lineamientos sobre qué es relevante cuando se trata de expresión artística y qué resulta excesivamente prejuicioso”, afirmó.

Jeff Bellin, profesor de la Facultad de Derecho de Vanderbilt, dijo que las reglas actuales indican a los jueces que excluyan pruebas si tienen poco valor probatorio y existe el peligro de generar sesgo.

“La salvaguarda deberían ser los jueces, pero a menudo no están al tanto de los problemas sociales o del contexto cuando se trata de letras de rap”, señaló.

Nueva legislación busca proteger las letras

Bellin dijo que legislar sobre el tema es difícil porque los legisladores no quieren crear reglas que excluyan pruebas verdaderamente relevantes para cualquier caso.

En los últimos cinco años, al menos 27 proyectos de ley se han presentado a nivel federal y en media docena de estados para limitar el uso de las expresiones creativas de un acusado, incluidas letras de rap, en procesos penales, según un análisis de AP que utilizó el software de seguimiento legislativo Plural.

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Maryland se convirtió en el tercer estado en aprobar legislación el 9 de abril, creando “barandillas y una prueba para que los jueces las impongan cada vez que los fiscales quieran usar expresión artística, no solo rap”, dijo Outlaw, y señaló que exige una conexión fáctica entre la posible prueba y los cargos.