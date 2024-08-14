¡Azúcar! Ya están en circulación las ‘coras’ de Celia Cruz: es la primera afrolatina en aparecer en una moneda de EEUU

Video “Queremos inspirar a nuestros niños”: hispana publica libro infantil sobre Celia Cruz y otros "héroes" latinos

La Casa de la Moneda de EEUU (US Mint, en inglés) puso en circulación una edición limitada de la moneda de 25 centavos que honra a la cantante cubana Celia Cruz, así ‘la reina de la salsa’ se convirtió en la primera figura afrolatina en recibir este homenaje.

La presentación del metálico se hizo la semana pasada en el sitio web de la Casa de la Moneda y hace parte de una serie llamada ‘American Women Quarters’, que comenzó a emitirse en 2022 y va a continuar hasta 2025 con el fin de honrar los avances y contribuciones de las mujeres a Estados Unidos.

PUBLICIDAD

El programa establece que cada año salgan cinco de estas nuevas monedas y, en 2024, además de la de Celia Cruz, se acuñaron monedas en honor a la reverenda episcopaliana Pauli Murray, también la de Patsy Takemoto Mink, primera mujer de color en ser congresista, la cirujana y defensora de los derechos de la mujer Mary Edwatds Walker y la activista política y educadora Zitkala Sa.

¿Cómo es la moneda de 25 centavos de Celia Cruz?

En el anverso de la nueva moneda hay un retrato de George Washington, originalmente compuesto y esculpido por Laura Gardin Fraser para conmemorar su 200 aniversario, dice la Casa de Moneda en un comunicado.

En el reverso “aparece una dinámica imagen de Celia Cruz mostrando su deslumbrante sonrisa mientras actúa vestida de rumba. A la derecha aparece inscrito su característico eslogan "¡AZÚCAR!”, su grito para poner a la gente a bailar.



Las fábricas de la Moneda de Filadelfia y Denver fabricaron los metálicos.

¿Quién fue Celia Cruz?

Celia Cruz nació el 21 de octubre de 1925 en Cuba y, a los 36 años, se exilió en 1961 y nunca regresó a su país.

En EEUU se casó con Pedro Knight, su viejo amigo y trompetista. Se unió a la Orquesta de Tito Puente, un grupo fundamental para el nuevo sonido que se desarrollaba en los años 60 y 70: la salsa. La salsa era una música nacida de la tradición musical mixta cubana y afrolatina.

La cantante recibió numerosos premios y galardones, entre ellos cuatro Grammy Latinos, la medalla presidencial de las Artes y tres Grammy. Fue incluida en el Salón de la Fama de la música latina de Billboard y en el Salón Internacional de la Fama de la música latina.

PUBLICIDAD

Celia Cruz falleció el 16 de julio de 2003 en Nueva Jersey, tras combatir un tumor cerebral. Sus restos se encuentran sepultados en Nueva York.

“Sus canciones, sus actuaciones y su espíritu siguen siendo tesoros internacionales. La influencia de Cruz fue mucho más allá de su música. Era un icono cultural que celebraba su cultura cubana, lo que ayudó a otros afrolatinoamericanos a abrazar su herencia”, dice la Casa de Moneda.

Mira también: