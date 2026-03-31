Abogado Taylor Swift, demandada por infracción de marca tras el lanzamiento de ‘The Life of a Showgirl’ La artista Maren Wade alega "confusión inversa" y competencia desleal, afirmando que el nuevo álbum de Swift invade la identidad comercial que ella ha construido durante más de una década.

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La estrella del pop Taylor Swift y su sello discográfico, UMG Recordings, enfrentan una demanda federal en California por presunta infracción de marca. La acción legal fue interpuesta por la artista y escritora Maren Wade, quien sostiene que el título del último álbum de Swift, The Life of a Showgirl, es legalmente incompatible con su propia marca registrada: Confessions of a Showgirl.

Los puntos clave del conflicto

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Wade, quien escribe una columna bajo ese nombre en Las Vegas Weekly desde 2014 y posee un ecosistema de podcasts y espectáculos en vivo, fundamenta su demanda en tres pilares:

Rechazo de la USPTO: El pasado noviembre de 2025, la Oficina de Patentes y Marcas de EE. UU. ya había denegado a Swift el registro del nombre del álbum. El organismo advirtió que existía un "riesgo de confusión" en apariencia y sonido con la marca de Wade, dado que ambas operan en el sector del entretenimiento.

Confusión inversa: La demandante argumenta que la escala masiva de Swift está borrando su identidad profesional. Al ser Swift una figura global, el público podría creer erróneamente que el proyecto original de Wade es una derivación o copia del disco de la cantante.

Explotación comercial: Wade señala que el uso de la frase no ha sido puramente artístico, sino que se ha desplegado agresivamente en merchandising, etiquetas y embalajes dirigidos al mismo nicho de audiencia que ella ha cultivado por 12 años.

"David contra Goliat"

"Una artista que ha dedicado doce años a construir una marca no debería verse obligada a verla desaparecer porque ha llegado alguien más grande", declaró Jaymie Parkkinen, abogada de Wade, a la agencia Reuters. La defensa insiste en que, aunque respetan el éxito de Swift, el derecho de marcas debe proteger por igual a los artistas de menor escala.