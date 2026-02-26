Gustavo Dudamel Herb Alpert y Gustavo Dudamel: una alianza millonaria por la transformación social a través de la música El legendario trompetista estadounidense otorga el primer “Herb Alpert Honor”, dotado con un millón de dólares, a la Fundación Dudamel para potenciar la educación artística de las nuevas generaciones.

En un encuentro que trasciende fronteras y generaciones, Herb Alpert y Gustavo Dudamel han sellado una alianza histórica en favor de la cultura. Alpert, de 90 años y figura icónica del jazz y el pop, ha elegido al director venezolano como el primer receptor del Herb Alpert Honor, un premio honorífico de un millón de dólares destinado a fortalecer la labor educativa de la Fundación Dudamel.

Un puente entre dos leyendas.

A pesar de los 6.000 kilómetros que separan sus ciudades de origen y los 45 años de diferencia en sus edades, ambos músicos comparten una idea: la música no es solo entretenimiento, es una herramienta de transformación social.

El destino del galardón

La Fundación Dudamel, codirigida por el director y su esposa, la actriz María Valverde, empleará los fondos para mantener y expandir sus complejos programas de inmersión musical. Para Dudamel, quien transita su última temporada al frente de la Filarmónica de Los Ángeles antes de partir a Nueva York, este reconocimiento tiene un valor que supera lo económico.

“Viniendo de él, hace que todo sea más especial. Es una referencia en el arte como herramienta para la transformación social”, afirmó Dudamel, quien recordó el legado de su mentor, José Antonio Abreu.

Música contra la polarización