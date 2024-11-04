Muere a los 91 años Quincy Jones, genio de la música que trabajó con los más grandes, de Frank Sinatra a Michael Jackson

El músico Quincy Jones, que produjo a grandes artistas como Michael Jackson y Frank Sinatra, murió a los 91 años. Su fallecimiento fue confirmado este lunes por su agente Arnold Robinson, en un comunicado que no especificaba la causa.

Extrovertido y sociable, Quincy Jones personificó una parte de la historia de la música: de adolescente fue amigo de Ray Charles, director musical para Dizzy Gillespie, arreglista para Ella Fitzgerald y encabezó la última gran actuación de Miles Davis, que se transformó en el álbum 'En vivo de Miles & Quincy en Montreux'.

PUBLICIDAD

Este hijo de Chicago produjo desde a Aretha Franklin hasta a Celine Dion, y desató un terremoto cultural al lanzar la carrera solitaria del joven Michael Jackson, un matrimonio musical que produjo 'Thriller' y cambió el pop para siempre.

"Quincy lo ha hecho todo. Ha sido capaz de plasmar su genialidad en cualquier tipo de sonido", declaró el pianista de jazz Herbie Hancock a PBS en 2001.

La dura infancia de Quincy Jones: "Quise ser mafioso hasta que cumplí 11"

Quincy Delight Jones Jr. nació el 14 de marzo de 1933 en Chicago. Su madre sufría esquizofrenia y fue internada cuando era niño. Quincy y su hermano Lloyd crecieron en condiciones difíciles con su abuela en Louisville.

Al llegar a la preadolescencia volvió a Chicago para vivir con su padre, carpintero para la mafia.

"Quise ser mafioso hasta que cumplí 11" años, dijo Jones en 2018 en un documental que retrató su carrera, dirigido por su hija, la actriz Rashida Jones.

"Uno quiere ser lo que ve, y eso era todo lo que veía", afirmó. Luego de mudarse a Seattle con su hermano, Quincy descubrió su habilidad con el piano en un centro recreativo, y la historia de amor empezó.

"Encontré otra madre", escribió en su autobiografía de 2001.

Cómo la música fue abriendo puertas a Quincy Jones

Jones comenzó tocando en pequeños locales. Escribió su primera composición y desarrolló habilidades para los arreglos musicales y la trompeta.

Conoció a Ray Charles —futuro pionero del blues y el bebop— tras una actuación, y el dúo se volvió un pilar de la música local.

FILE - Music producer Quincy Jones poses for a portrait to promote his documentary "Quincy" during the Toronto Film Festival on Sept. 7, 2018, in Toronto. (Photo by Chris Pizzello/Invision/AP, File) Imagen Chris Pizzello/Chris Pizzello/Invision/AP

Jones estudió brevemente en el Berklee College of Music en Massachusetts, antes de unirse a las giras de Lionel Hampton y mudarse a Nueva York, donde se dio a conocer como arreglista de famosos que incluyeron a Duke Ellington, Dinah Washington, Count Basie y, claro, Charles.

PUBLICIDAD

En la década de 1950 se fue de gira a Europa.

Fue la segunda trompeta de Elvis Presley en 'Heartbreak Hotel' y formó un dúo con Gillespie durante varios años antes de mudarse a París en 1957, donde estudió con la legendaria compositora Nadia Boulanger.

Recorrió Europa con varias orquestas de jazz, pero se dio cuenta de que la fama y el talento no se monetizaban automáticamente.

Endeudado, Jones se pasó al lado empresarial del negocio de la música, consiguió un trabajo en Mercury Records, donde alcanzó el puesto de vicepresidente.

"Cuando se trataba de realmente controlar una disquera y la música, no eran personas negras las que lo controlaban", dijo Hancock. "Teníamos las manos atadas".

"Quincy (...) abrió la puerta", sostuvo.

Quincy Jones, la mano detrás de 'Thriller', el superéxito de Michael Jackson

Jones trabajó también en Hollywood, en shows de televisión y películas.

Escribió sus propios éxitos, como 'Soul Bossa Nova', mientras realizaba arreglos a un ritmo vertiginoso para decenas de estrellas de la industria musical.

Trabajó con Sinatra, arreglando la más famosa versión de 'Fly Me To The Moon', y forjó una relación personal y musical con el cantante hasta su muerte.

Jones fundó un sello discográfico, una revista de hip-hop y produjo el famoso programa de televisión 'El Príncipe de Bel-Air', que hizo saltar a la fama a Will Smith.

Llevó a Oprah Winfrey a la pantalla grande al presentársela a Steven Spielberg, quien la reclutó para actuar en la película 'El Color Púrpura', por la que fue nominada al Óscar.

PUBLICIDAD

Apoyó a Martin Luther King Jr y a causas humanitarias en África. Reunió a decenas de estrellas del pop para cantar el clásico 'We Are the World', para recolectar fondos contra la hambruna en Etiopía en 1985.

La intensa vida personal de Jones no se quedó rezagada en comparación con su carrera. Se casó tres veces y tuvo siete hijos.

Sufrió varios descalabros de salud, incluyendo un casi mortal aneurisma cerebral en 1974, tras el cual dejó de tocar la trompeta.

Jones dijo haber sufrido una "crisis nerviosa" en 1986 por exceso de trabajo, y en 2015 estuvo en coma diabético y tuvo un coágulo masivo de sangre que lo llevó a dejar el alcohol.

Entre las figuras más condecoradas del mundo del espectáculo, obtuvo prácticamente todos los premios más importantes de la industria, incluyendo 28 Grammys.

También obtuvo un Emmy, un Tony, y un Óscar honorario.