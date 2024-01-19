Fiscal de Texas convoca a un gran jurado para investigar la respuesta al tiroteo en Uvalde, según reportes

Video “Espero que los fracasos acaben hoy”: familiares de las víctimas del tiroteo en Uvalde reaccionan al reporte del Departamento de Justicia

Un fiscal de Texas convocó a un gran jurado para investigar el tiroteo en la escuela de Uvalde que mató a 21 personas, según informaron varios medios el viernes.

La fiscal de distrito del condado de Uvalde, Christina Mitchell, dijo al diario San Antonio Express-News que un gran jurado revisará las pruebas relacionadas con el tiroteo en la escuela primaria Robb en 2022 que dejó 19 niños y dos maestros muertos. Sin embargo, de acuerdo con el periódico, no reveló en qué se centrará el gran jurado.

La formación del gran jurado fue informada por primera vez por el periódico Uvalde Leader-News.

Familiares renuevan demandas tras desgarrador informe

Las familias de los niños y maestros asesinados en el ataque renovaron sus demandas de cargos criminales después de que un mordaz informe del Departamento de Justicia publicado el jueves volvió a poner al descubierto numerosas fallas de la policía durante uno de los tiroteos en aulas más mortíferos en la historia de Estados Unidos.

“Estoy muy sorprendida de que nadie haya terminado en prisión”, dijo Velma Lisa Durán, cuya hermana Irma García fue una de las dos maestras asesinadas en el tiroteo del 24 de mayo de 2022. "Es una especie de bofetada que todo lo que recibimos es una revisión... merecemos justicia".

La publicación del informe de casi 600 páginas, aproximadamente 20 meses después del tiroteo, deja una investigación criminal realizada por los fiscales del condado de Uvalde como una de las últimas revisiones sin terminar por parte de las autoridades sobre el ataque a la escuela primaria Robb. Diecinueve estudiantes y dos profesores murieron dentro de dos aulas de cuarto grado, mientras agentes de policía fuertemente armados esperaban en los pasillos durante más de una hora antes de entrar para enfrentarse al pistolero.

El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, calificó la respuesta policial como “un fracaso que no debería haber ocurrido”.



Pero el informe guarda deliberadamente silencio sobre la pregunta que todavía arde en la mente de muchas familias de las víctimas: ¿será acusado de algún delito el responsable de los fracasos?

El presidente Joe Biden dijo el jueves que aún no había leído las conclusiones completas. "Pero no sé si existe alguna responsabilidad penal", dijo.

Qué ha pasado con los agentes que participaron en el operativo

Desde el tiroteo, al menos cinco agentes han perdido sus empleos, incluidos dos del Departamento de Seguridad Pública de Texas y el comandante en el lugar, el entonces jefe de policía del distrito escolar, Pete Arredondo. Pero nadie ha sido acusado en la investigación criminal dirigida por los Texas Rangers. El informe del Departamento de Justicia dice que el FBI ha ayudado a los Rangers pero no está realizando su propia investigación.

Los Rangers, parte del DPS de Texas, que tenía más de 90 oficiales en la escena del tiroteo, presentaron sus conclusiones iniciales a principios de 2023. Mitchell inicialmente dijo que esperaba llevar el caso ante un gran jurado a fines del año pasado. año. Pero retrasó ese cronograma en diciembre y dijo el jueves que necesitará tiempo para revisar el voluminoso informe del Departamento de Justicia.

"Soy un fiscal de distrito que trabaja con una oficina pequeña", dijo Mitchell en un correo electrónico el jueves. "Me llevará un tiempo revisar este informe. Tengo la esperanza de que haya sido informativo para la comunidad".