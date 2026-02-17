Fuerte explosión en Iglesia Abundant Life Fellowship, en Nueva York: Reportan heridos

1 / 4

Un estruendo rompió la calma de la madrugada en The Colony. Eran las 12:50 a. m. del lunes cuando los bomberos recibieron reportes de una explosión en Freeman Drive. Al llegar, encontraron una casa envuelta en llamas y otras dos viviendas vecinas ardiendo. El fuego, según explicó The Colony Fire Department, se propagó con rapidez y obligó a un operativo para evitar que el calor alcanzara más hogares. Las llamas fueron contenidas tras varias horas de trabajo entre humo, agua y escombros.

Imagen Maikel D Agostino