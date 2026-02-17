Fuerte explosión en Iglesia Abundant Life Fellowship, en Nueva York: Reportan heridos
De manera extraoficial se habla de varios heridos aunque las autoridades no se han pronunciado al respecto
Equipos de emergencia están respondiendo a una explosión en la iglesia Abundant Life Fellowship Church, en la carretera estatal 12 en Boonville de Nueva York.
De acuerdo con medios locales el edificio sufrió graves daños y los bomberos siguen trabajando activamente para extinguir el fuego. Según las informaciones, varias personas, entre ellas el pastor, resultaron heridas tras la explosión.
Según el 911 del condado de Oneida, los equipos de emergencia fueron informados de un olor a gas y una explosión en la iglesia Abundant Life. Se detalló que la llamada se recibió a las 10:23 a. m. de hoy martes 17 de febrero de 2026.
El Departamento de Bomberos y servicios médicos de emergencia de Boonville, además de bomberos de Remsen fueron enviados al lugar.
En redes sociales circulan videos de lo ocurrido.
Hasta el momento las autoridades no se han pronunciado al respecto.
Noticia en desarrollo...
