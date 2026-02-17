Explosiones

Fuerte explosión en Iglesia Abundant Life Fellowship, en Nueva York: Reportan heridos

De manera extraoficial se habla de varios heridos aunque las autoridades no se han pronunciado al respecto

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video Rescatan a familias hispanas de devastador incendio en Mamaroneck

Equipos de emergencia están respondiendo a una explosión en la iglesia Abundant Life Fellowship Church, en la carretera estatal 12 en Boonville de Nueva York.

De acuerdo con medios locales el edificio sufrió graves daños y los bomberos siguen trabajando activamente para extinguir el fuego. Según las informaciones, varias personas, entre ellas el pastor, resultaron heridas tras la explosión.

PUBLICIDAD

Más sobre Explosiones

Reportan explosión de oleoducto en Minnesota; servicios de emergencia intentan controlar el incendio
1 mins

Reportan explosión de oleoducto en Minnesota; servicios de emergencia intentan controlar el incendio

Estados Unidos
En un minuto: Victorias de los demócratas suponen un revés electoral para Trump
1:13

En un minuto: Victorias de los demócratas suponen un revés electoral para Trump

Estados Unidos
Al menos 19 desaparecidos tras una gran detonación en una fábrica de explosivos militares en Tennessee
2 mins

Al menos 19 desaparecidos tras una gran detonación en una fábrica de explosivos militares en Tennessee

Estados Unidos
Al menos dos muertos y 10 heridos deja la explosión en planta de US Steel en Pensilvania
7 mins

Al menos dos muertos y 10 heridos deja la explosión en planta de US Steel en Pensilvania

Estados Unidos
Cohete de Starship de Elon Musk explota y deja impresionantes imágenes
0:51

Cohete de Starship de Elon Musk explota y deja impresionantes imágenes

Estados Unidos
Perturbadores detalles sobre Matthew Livelsberger, el hombre que explotó el Cybertruck en Las Vegas
5 mins

Perturbadores detalles sobre Matthew Livelsberger, el hombre que explotó el Cybertruck en Las Vegas

Estados Unidos
Una explosión arrasa con una casa en Baltimore y deja a un hombre hospitalizado
1:02

Una explosión arrasa con una casa en Baltimore y deja a un hombre hospitalizado

Estados Unidos
“Sentí un empujón”: la potente explosión de una refinería de petróleo que aterrorizó a los vecinos
1:05

“Sentí un empujón”: la potente explosión de una refinería de petróleo que aterrorizó a los vecinos

Estados Unidos
El momento de la explosión de un auto en la frontera entre EEUU y Canadá captado por cámaras de seguridad
0:56

El momento de la explosión de un auto en la frontera entre EEUU y Canadá captado por cámaras de seguridad

Estados Unidos
Descartan ataque terrorista en la explosión de un vehículo en la frontera de EEUU con Canadá que dejó dos muertos
3 mins

Descartan ataque terrorista en la explosión de un vehículo en la frontera de EEUU con Canadá que dejó dos muertos

Estados Unidos

Según el 911 del condado de Oneida, los equipos de emergencia fueron informados de un olor a gas y una explosión en la iglesia Abundant Life. Se detalló que la llamada se recibió a las 10:23 a. m. de hoy martes 17 de febrero de 2026.

El Departamento de Bomberos y servicios médicos de emergencia de Boonville, además de bomberos de Remsen fueron enviados al lugar.

En redes sociales circulan videos de lo ocurrido.

Hasta el momento las autoridades no se han pronunciado al respecto.

Noticia en desarrollo...

Mira también:

Relacionados:
Explosiones

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Bodas S.A.
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Mochaorejas
Gratis
¿Quieres ser mi hijo?
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX