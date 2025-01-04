Perturbadores detalles sobre Matthew Livelsberger, el hombre que explotó el Cybertruck en Las Vegas

Video Era un soldado activo: lo que se sabe del conductor del Cybertruck que explotó frente a un hotel Trump

Poco a poco van trascendiendo detalles de Matthew Livelsberger, el soldado que se suicidó en Las Vegas en la explosión de un Cybertruck de Tesla el día de Año Nuevo.

La policía informó que el hombre de 37 años se quitó la vida antes de la explosión, también que era un militar que estaba aún activo. Además las autoridades revelaron que envió varios mensajes inquietantes antes de su muerte.

Livelsberger, militar condecorado y con un bebé recién nacido

US Trump Hotel Fire Las Vegas

Livelsberger contactó a una exnovia poco antes del suicidio y la dramática explosión del carro eléctrico frente a la fachada del Hotel Trump de Las Vegas.

El boina verde, altamente condecorado, recibió cinco veces la Estrella de Bronce, incluida una vez con un dispositivo V por valor bajo fuego. Tenía un historial militar ejemplar que abarcaba trabajos en todo el mundo. Además, tenía un bebé recién nacido el año pasado.

Livelsberger luchaba con problemas de salud mental

El soldado de las Fuerzas Especiales le confió a su exnovia que enfrentaba un dolor y un agotamiento significativos que, según ella, eran síntomas clave de una lesión cerebral traumática.

Pero Livelsberger luchó con el desgaste mental y físico de su servicio, que lo obligó a matar y lo llevó a presenciar las muertes de sus compañeros soldados.

Livelsberger llevó esa carga principalmente en privado, pero recientemente buscó tratamiento para la depresión en el Ejército, según un funcionario estadounidense que habló bajo condición de anonimato con AP.

Livelsberger y Arritt comenzaron a salir en 2018

En esta foto sin fecha, proporcionada por Alicia Arritt, aparece ella con el exsoldado de las Fuerzas Especiales del Ejército, Matthew Livelsberger, que se suicidó en un Cybertruck que explotó frente al Hotel Trump en Las Vegas el día de Año Nuevo, el miércoles 1 de enero de 2025. Imagen (Alicia Arritt vía AP)



Alicia Arritt, de 39 años, es la exnovia de Livelsberger que había trabajado como enfermera del Ejército.

Livelsberger y Arritt se conocieron a través de una aplicación de citas mientras ambos estaban en Colorado Springs y comenzaron a salir en 2018.

Arritt había trabajado en el Centro Médico Regional Landstul en Alemania, la instalación médica militar estadounidense más grande de Europa, donde se trataron inicialmente muchas de las peores heridas de combate de soldados en Irak y Afganistán, antes de ser trasladadas en avión a EEUU

Allí vio y trató lesiones cerebrales traumáticas que sufrieron las tropas. Graves pero difíciles de diagnosticar, estas lesiones pueden tener efectos persistentes que pueden tardar años en aparecer. "Vi muchas lesiones graves. Pero los cambios de personalidad pueden ocurrir más tarde", dijo Arritt.

Un arma hallada en el interior de un Tesla Cybertruck involucrado en una explosión en las afueras del Hotel Trump en Las Vegas. Imagen (Departamento de Policía de Las Vegas vía AP)

La depresión y problemas de salud mental que sufría

Livelsberger

En los textos e imágenes que compartió con Arritt, Livelsberger levantó un poco el telón sobre lo que estaba enfrentando. "Solo algunas conmociones cerebrales", dijo en un texto sobre un despliegue en la provincia de Helmand en Afganistán.

El soldado Livelsberger le envió una foto de un tatuaje gráfico que se hizo en el brazo de dos calaveras atravesadas por balas para recordar las vidas que se llevó en Afganistán. Habló del agotamiento y el dolor, de no poder dormir y de revivir la violencia de su despliegue.

“Mi vida ha sido un infierno personal durante el último año”, le dijo a Arritt durante los primeros días de su relación, según mensajes de texto que ella proporcionó a la AP.

Qué decían los mensajes que

Livelsberger envió antes

de la

explosión del Cybertruck

La pareja dejó de hablar regularmente después de que se separaron en 2021, y ella no había sabido nada de él en más de dos años, hasta un mensaje de texto de la nada el 28 de diciembre y nuevamente el 31 de diciembre.

Los mensajes eran optimistas e i ncluían un video de él conduciendo el Cybertruck y otro de sus faros delanteros, ya que el vehículo puede sincronizar su iluminación y música.

Otros medios, incluido NBC, contaron que Livelsberger le preguntó si estaba soltera, e intercambiaron algunos otros mensajes de texto alegres. El militar entonces le envió otros mensajes diciendo que se sentía como "Batman" en ese vehículo.

“No era impulsivo”, dijo Arritt. “No lo veo haciendo esto de manera impulsiva, así que sospecho que probablemente lo estaba pensando”.

Livelsberger presentaba desde 2018 los síntomas de los daños que menciona Arritt. “Pasaba por períodos de abstinencia y luchaba contra la depresión y la pérdida de memoria. No sé qué lo llevó a hacer esto, pero creo que el ejército no le ayudó cuando lo necesitaba”, aseguró.

El Cybertruck de Tesla que estalló frente al hotel del presidente electo Donald Trump el miércoles 1 de enero de 2025, en Las Vegas. Imagen (Alcides Antunes vía AP)

La explosión del Cybertruck, el suicidio y llamada de atención

El viernes, los agentes de policía de Las Vegas publicaron extractos de mensajes que dejó Livelsberger que muestran que la forma en que Livelsberger se suicidó fue intencional, con la intención de ser una “llamada de atención” pero también para “limpiar los demonios” a los que se enfrentaba por perder a compañeros soldados y quitar vidas.

La muerte de Livelsberger frente al Hotel Trump usando un camión de Tesla de Elon Musk ha suscitado dudas sobre si se trató de un acto de violencia política.

Los funcionarios dijeron el viernes que Livelsberger aparentemente no albergaba mala voluntad hacia el presidente electo Donald Trump, y Arritt dijo que tanto ella como Livelsberger eran fanáticos de Tesla.

“Yo también tenía un Tesla que rescaté de un depósito de chatarra en 2019, y solíamos trabajar juntos en él, nos unimos por eso”, dijo Arritt.

La subsecretaria de prensa del Pentágono, Sabrina Singh, dijo a los periodistas el viernes que ha entregado todos los registros médicos de Livelsberger a las fuerzas del orden locales y alentó a las tropas que enfrentan problemas de salud mental a buscar atención a través de una de las redes de apoyo del Ejército.

Si tú o alguien que conoces está atravesando pensamientos de suicidio o luchando con problemas emocionales o de salud mental, existen líneas para buscar ayuda. En los Estados Unidos, puedes comunicarte con la Línea Nacional de Prevención del Suicidio al marcar el 988. Hay ayuda en español e inglés. También existen organizaciones sin fines de lucro como American Foundation for Suicide Prevention (AFSP) que tienen recursos de utilidad. Siempre puedes buscar servicios locales de apoyo, ayuda médica y profesional de salud mental.