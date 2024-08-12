El anciano de 89 años que se perdió en una excursión en los bosques Idaho y fue encontrado con vida 10 días después

Un hombre de 89 años fue encontrado con vida por los rescatistas de un bosque nacional, luego de que se reportara su desaparición a inicios del mes, informó el sheriff del condado de Custer en Idaho, Levi Maydole.

“Bing Olbum fue encontrado (con vida) y está en casa”, dijeron las autoridades en una publicación en Facebook. “Es un resultado extraordinario para este incidente”, agrega el mensaje de Maydole publicado el domingo.

Olbum llevaba consigo provisiones solo para cinco días, informó ABC News citando a la oficina del sheriff.

De acuerdo con la publicación en redes, Olbum fue reportado como desaparecido desde el 1 de agosto y no fue hasta primera hora del 11 de agosto que lo hallaron en una parte del bosque nacional Salmon-Challis.

Para su búsqueda, los residentes locales “se aventuraron a caballo y lo localizaron aproximadamente a las 12:30 am del 11 de agosto, fue devuelto a casa alrededor de las 3:00 am”, dice la publicación.

El sheriff Maydole agradeció “los incesantes esfuerzos de nuestra maravillosa comunidad” para encontrar al hombre de 89 años.

“La voluntad de Bing de sobrevivir ha dado lugar a un final increíblemente bueno de este incidente. Esperamos que su recuperación sea rápida y que pueda disfrutar de tiempo con su familia y amigos”, dice la publicación.

