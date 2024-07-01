3 revelaciones escabrosas tras la publicación de los archivos secretos de Jeffrey Epstein, el multimillonario depredador sexual

Una corte de Florida publicó este lunes las transcripciones de 2008 de un gran jurado en el caso penal por tráfico y abuso sexual de menores contra el magnate Jeffrey Epstein.

Los registros estuvieron fuera del alcance del público durante 16 años hasta que el actual gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, firmó en febrero pasado una orden para publicar los archivos el 1 de julio.

Se trata de transcripciones de los cargos estatales de tráfico y abuso sexual de menores presentados en 2006 contra Epstein, hallado muerto en una prisión de Nueva York en 2019, donde esperaba el juicio por presuntamente crear una red de tráfico sexual de menores.

Estos son algunos de los detalles de las transcripciones del caso de tráfico y abuso sexual de menores Jeffrey Epstein.

1. Los fiscales de Florida sabían que Epstein abusó de adolescentes dos años antes de cerrar el trato

Según los documentos, el detective de la policía de Palm Beach Joe Recarey testificó en julio de 2006 que la investigación inicial comenzó cuando una mujer denunció en marzo de 2005 que su hijastra dijo que había recibido 300 dólares a cambio de "actividad sexual con un hombre en Palm Beach", testificó Recarey.

El caso de esta menor fue revelado tras una pelea en la escuela en la que una de sus amigas difundió la información de que ella había tenido sexo con un hombre mayor. Tras el altercado, el director de la escuela llamó a la madrastra de la niña y descubrieron que la menor tenía 300 dólares en su cartera.

La menor mintió inicialmente a sus padres diciendo que el dinero lo había obtenido por la venta de drogas; pero, más tarde, reveló la verdad y acudió con su madrastra a la policía para denunciar que había acudido a la casa de Epstein.

De acuerdo con la transcripción, la menor fue invitada por otra amiga a la mansión en Palm Beach, donde realizó un masaje de 40 minutos en ropa interior mientras el hombre se masturbaba frente a ella.

Los registros revelados este lunes también incluyen el testimonio de una menor que dijo que, cuando tenía 14, un amigo mayor la animó a visitar a Epstein en Palm Beach, donde recibiría 200 dólares por un masaje de 40 minutos.

2. Epstein pagaba a menores para que reclutaran otras chicas para él

Además, las transcripciones muestran que el gran jurado escuchó testimonios de que Epstein, que entonces tenía unos 40 años, había abusado de chicas adolescentes de hasta 14 años en su mansión de Palm Beach. Las adolescentes testificaron y dijeron a los detectives que también les pagaban por encontrarle más chicas.

De acuerdo con la transcripción, cuando una de las chicas no se dejó tocar por Epstein, él le dijo que le pagaría si llevaba a otras menores a su casa. "Y él le dijo: 'Cuanto más joven, mejor'", cuenta Recarey.

Cuando la adolescente llevó a una amiga de 23 años, Epstein le dijo que era demasiado mayor. Con el tiempo, la adolescente llevó a seis amigas de su escuela a casa de Epstein, incluida una niña de 14 años, según el detective.

La adolescente, que se comparaba a sí misma con la madame de Hollywood Heidi Fleiss, explicó a los detectives que las chicas entendían en lo que se estaban metiendo. Recibía 200 dólares cada vez que traía a una amiga y un coche de alquiler pagado por Epstein.

"Cuanto más hacías, más dinero ganabas", dijo el detective que le dijo la adolescente. "Explicó que iban a realizar un masaje o algún posible tocamiento, y que tendrían que dar el masaje ‘topless’ o desnuda", dijo Recarey.

En las transcripciones, Recarey describió que como parte de la investigación registraron la basura de la casa en Palm Beach de Epstein y descubrieron varios mensajes y notas donde estaban los nombres y teléfonos de varias mujeres, que más tarde se supo que eran menores de edad.

Incluso hubo una menor que acudió desde los 16 a los 18 años a casa de Epstein regularmente.

Las revisiones a la basura de Epstein se realizaron en abril de 2005, y en septiembre y octubre del mismo año. En todas encontraron anotaciones con nombres y números de mujeres, además de juguetes sexuales.

3. Revictimización de las menores abusadas por Epstein

Brad Edwards, abogado de muchas de las víctimas abusadas por Epstein, destacó como las transcripciones muestran que la oficina del fiscal del condado de Palm Beach "llevó el caso ante el gran jurado con una agenda: presentar cargos penales mínimos, si es que presentaba alguno, contra Jeffrey Epstein."

"Se presentó una fracción de las pruebas, de forma engañosa, y la oficina del fiscal retrató a las víctimas como criminales", dijo.

De acuerdo con los documentos, durante el interrogatorio a las víctimas y al detective del caso, el ayudante del fiscal se centró varias veces en cuánto dinero habían obtenido las menores por acudir a la casa de Epstein. Preguntó a las víctimas si planeaban “volverse ricas” acudiendo varias veces a la casa de Epstein.

"Es muy triste el número de víctimas de las que Epstein pudo abusar porque el Estado no hizo nada cuando tuvieron la oportunidad de encerrarlo", dice Edwards.

Cuando la ayudante del fiscal del estado del condado de Palm Beach Lana Belohlavek presentó su caso sobre Epstein ante un gran jurado en 2006, preguntó a una niña que testificaba si era consciente de que ella "había cometido un delito", según las transcripciones.

“¿Estás consiente de que cometiste un delito?”, le preguntó Belohlavek a la menor abusada por Epstein.

A lo que la adolescente contestó: “Ahora lo estoy. No sabía que era un crimen cuando lo estaba haciendo. No lo sé, creo que es prostitución o algo así”.

Belohlavek también cuestionó a la adolescente sobre su consumo de drogas y bebida alcohólicas, e incluso por sus perforaciones en el ombligo.

Además, un miembro del jurado preguntó a la chica: "¿Tienes alguna idea, muy dentro de ti, de que... lo que estabas haciendo está mal?”.

¿Por qué estas declaraciones son importantes después de tantos años?

Las transcripciones del gran jurado de Florida suelen mantenerse en secreto para siempre, pero una ley hace una excepción para casos como el de Epstein.

Aunque el Departamento de Policía de Palm Beach había presentado un caso que incluía al menos dos docenas de víctimas similares, el gran jurado terminó acusando a Epstein solo de dos cargos menores de prostitución en lugar de los cargos de agresión grave que la policía había anticipado.

Epstein logró evadir los cargos graves, en parte porque el fiscal de Palm Beach en ese momento, Barry Krischer, decidió acusarlo de cargos menores de prostitución.

En 2008, Epstein llegó a un acuerdo con los fiscales federales del sur de Florida que le permitió eludir cargos federales más graves y, en su lugar, declararse culpable de los cargos estatales de captación de una persona menor de 18 años para la prostitución y de incitación a la prostitución.

Fue condenado a un año y medio de cárcel en el sistema penitenciario del condado de Palm Beach, durante el cual se le permitió acudir a su oficina casi a diario como parte de un programa de liberación laboral, seguido de un año de arresto domiciliario. Se le exigió que se registrara como delincuente sexual.

Después de que el diario The Miami Herald informara de que existían muchas más menores y mujeres que habían sufrido abusos de Epstein, este fue arrestado en 2019 en Nueva York por cargos federales de tráfico sexual.

Las investigaciones destaparon los estrechos vínculos de Epstein con el expresidente Bill Clinton y el príncipe Andrés de Gran Bretaña, así como su relación amistosa con el expresidente Donald Trump y otras numerosas personas adineradas e influyentes que han negado haber hecho nada delictivo o impropio y no han sido acusadas.

Finalmente, se suicidó ese mismo año en una cárcel de Nueva York, en la que permanecía tras ser acusado formalmente de abusar y explotar a decenas de adolescentes tanto en su mansión de Manhattan, Nueva York como en su residencia de Palm Beach, Florida y su propiedad de las Islas Vírgenes.

El actual fiscal del estado del condado de Palm Beach, Dave Aronberg, que no participó en la investigación, dijo en un comunicado que se alegra de que se hayan hecho públicos los registros. Dijo que aún no ha leído las transcripciones, por lo que no podía comentar si Krischer debería haber perseguido un enjuiciamiento más duro de Epstein.

Actualmente, el patrimonio de Epstein está pagando 155 millones de dólares en indemnizaciones a más de 125 víctimas.

