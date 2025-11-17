Qué viene ahora para los 'archivos Epstein' con el esperado voto para su publicación en la Cámara de Representantes

Video Se conocen correos electrónicos de Epstein donde sugiere que Trump sabía sobre su conducta sexual

La Cámara de Representantes votará el martes sobre un proyecto de ley que obligaría al Departamento de Justicia a publicar los archivos relacionados con el fallecido financista Jeffrey Epstein, pese a meses de oposición del gobierno para que los documentos sean publicados.

El impulso por una mayor transparencia en la investigación por tráfico sexual contra Epstein ha resurgido desde que la Cámara regresó a Washington tras casi dos meses de receso por el cierre del gobierno.

PUBLICIDAD

A su regreso la semana pasada, los legisladores recibieron nuevos detalles de un conjunto de correos electrónicos de Epstein, incluyendo alegaciones de que Trump había “pasado horas” en la casa de Epstein con una víctima de tráfico sexual y que “sabía sobre las chicas”.

Estas revelaciones y la próxima votación muestran una de las pocas ocasiones en que Trump no ha podido ejercer casi control total sobre su partido. Ante el creciente apoyo al proyecto, Trump indicó el lunes que firmaría la ley si es aprobada por ambas cámaras del Congreso.

El caso por tráfico sexual de Epstein ha ganado relevancia política desde que se suicidó en una cárcel de Manhattan en 2019, mientras esperaba juicio. En ese momento enfrentaba cargos por abuso sexual y tráfico de menores, y desde entonces varias personas más han denunciado haber sido víctimas del influyente financista.

Ahora, muchos legisladores sostienen que el Departamento de Justicia también debe publicar sus archivos del caso Epstein, argumentando que podrían demostrar que otras personas estaban al tanto o fueron cómplices de los abusos sexuales.

Los demócratas de la Cámara, junto con algunos republicanos clave, han logrado forzar la votación del proyecto mediante un mecanismo poco común llamado “discharge petition” o petición de liberación.

Cambio de postura de Trump y el presidente de la Cámara

A medida que se hacía evidente que el proyecto pasaría en la Cámara, probablemente con apoyo significativo de legisladores republicanos, Trump y el presidente de la Cámara, Mike Johnson, cambiaron su estrategia, pasando de la oposición directa a declaraciones de indiferencia.

PUBLICIDAD

“Esto es lo que quiero: nosotros no tenemos nada que ver con Epstein. Los demócratas sí”, dijo Trump a los periodistas, agregando que creía que el tema estaba distrayendo de sus logros.

¿Por qué vota la Cámara?

Los representantes Ro Khanna (D-California) y Thomas Massie (R-Kentucky) presentaron en julio una petición para forzar la votación de su proyecto, la Epstein Files Transparency Act (Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein).

La iniciativa contó con el respaldo de todos los demócratas de la Cámara y cuatro republicanos: Massie, Lauren Boebert (Colorado), Marjorie Taylor Greene (Georgia) y Nancy Mace (Carolina del Sur).

Minutos después de que la demócrata Adelita Grijalva (Arizona) prestara juramento el miércoles, firmó la petición, alcanzando el número mágico de 218, la mayoría necesaria en la Cámara de 435 miembros. Johnson aseguró que aceleraría el proceso para llevar la votación al pleno esta semana.

El presidente de la Cámara ha rechazado las acusaciones de obstrucción, alegando que la mayoría republicana cuestionó la redacción del proyecto, que según él no protegía adecuadamente a las víctimas.

También ha señalado una investigación paralela sobre los abusos de Epstein, llevada a cabo por el Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara, controlado por republicanos, que ha resaltado conexiones de Epstein con demócratas, incluido el expresidente Bill Clinton.

Fue este comité el que publicó los correos electrónicos de Epstein, parte de 20,000 páginas obtenidas del patrimonio del financista. El comité también ha citado al Departamento de Justicia para entregar los archivos del caso, pero los demócratas consideran que la respuesta ha sido insuficiente.

PUBLICIDAD

¿Qué propone el proyecto de ley?

La ley obligaría al Departamento de Justicia a liberar todos los archivos y comunicaciones relacionadas con Epstein, así como información sobre la investigación de su muerte en prisión federal. Podrían redactarse datos sobre las víctimas o investigaciones federales en curso, pero no información por motivos de “vergüenza, daño a la reputación o sensibilidad política, incluyendo funcionarios gubernamentales, figuras públicas o dignatarios extranjeros”.

Varias sobrevivientes de los abusos de Epstein, junto con legisladores, planean manifestarse frente al Capitolio el martes por la mañana.

Perspectivas de aprobación en el Senado

El proyecto probablemente será aprobado en la Cámara, pero su futuro en el Senado es incierto, donde los republicanos tienen mayoría 53-47. La votación en el Senado será más complicada.

En septiembre, el líder de la mayoría del Senado, John Thune (R-S.D.), dijo que no podía comentar si el Senado abordaría la ley si pasaba la Cámara.

Thune añadió que el Departamento de Justicia “ya ha liberado numerosos archivos relacionados con este asunto” y que confía en que se divulgará la mayor cantidad de información posible protegiendo los derechos de las víctimas.

Trump aseguró que firmaría la ley si es aprobada por ambas cámaras, aunque añadió: “Que el Senado lo revise”.

Se trata de un giro notable del presidente, tras haber intentado la semana pasada persuadir a dos republicanos para detener la petición de liberación. Trump ha sostenido que Epstein tenía más vínculos con demócratas y que no quería que los archivos “distraigan del gran éxito del Partido Republicano”.

PUBLICIDAD

Aun así, Massie sugirió que Trump podría evitar todo el conflicto ordenando la liberación de todos los archivos de Epstein en poder del gobierno federal. “Todavía hay tiempo para que él sea el héroe”, dijo Massie sobre Trump.