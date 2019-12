"Estoy decepcionado de no recibir ayuda del gobierno": un exmarine enfermo lucha por sostener a su familia

Él cuenta que aquella comida era de cierta forma una posible despedida . Ahora tiene una cuarta hija, de apenas un mes de edad. “Aunque ellas no entendían lo que hubiera pasado, hice la cita para que ellas recordaran algo, para que la pasáramos bien juntos, solo ellas tres y yo”, relata Ordóñez en una entrevista con Univision Noticias.

Pero esa lucha aún no la ha ganado. Los especialistas le encontraron otro tumor en un lugar delicado del cerebro y por el momento le advierten que es casi imposible extirparlo.

“No me gustó eso. Me siento decepcionado que no puedo recibir ayuda (del gobierno)”, reclama.