Muere a los 96 años Frank Gehry, el visionario arquitecto detrás del Walt Disney Concert Hall de LA y el Museo Guggenheim de Bilbao

Arquitectura

El reconocido arquitecto Frank Gehry, de nacionalidades estadounidense y canadiense, murió este viernes en su casa en California a los 96 años de edad.

Univision y AFP picture
Por:Univision y AFP
Video Te contamos cómo será y cuánto costará el salón de baile que Trump quiere construir en la Casa Blanca

El afamado arquitecto Frank Gehry, conocido por ser el autor de obras extraordinarias de diseño como la Sala de Conciertos Walt Disney en Los Ángeles, o el Museo Guggenheim en Bilbao, en España, falleció este viernes en su casa en California, a los 96 años de edad.

Su oficina informó que Gehry "esta mañana en su casa de Santa Mónica tras una breve enfermedad respiratoria".

De nacionalidades estadounidense y canadiense, nació en Toronto en 1929 como Frank Owen Goldberg en una familia judía, y se mudó a Estados Unidos a finales de la década de 1940.

Tras cambiar su nombre para evitar el antisemitismo, estudió arquitectura en la Universidad del Sur de California, donde se graduó en 1954.

Se alistó en el Ejército y posteriormente continuó sus estudios en la Universidad de Harvard, aunque no llegó a graduarse. Trabajó en Los Ángeles en el diseño de centros comerciales y luego en París, con su colega francés Andrew Remondet durante una temporada, tras lo cual volvió a California.

Cercano a la vanguardista escena artística "funk" de California, el estilo deconstructivista y experimental de Gehry, a veces tachado de tosco, es difícil de clasificar.

Muchos de sus edificios, con fachadas metálicas de formas irregulares que pueden parecer papel arrugado, solo pudieron realizarse con la ayuda de herramientas de diseño por computadora, que él adoptó por completo.

Gehry era quizás el más importante de los llamados "arquitectos estrella", un grupo de élite que incluye a Renzo Piano, Rem Koolhaas, Norman Foster y otros, y disfrutaba de su fama, pero odiaba profundamente esa etiqueta.

"Hay personas que diseñan edificios que no son buenos desde el punto de vista técnico y financiero, y hay quienes sí lo hacen", declaró a The Independent en 2009. "Dos categorías, así de simple".

Gehry cerró la década de los 80 recibiendo el máximo galardón arquitectónico, el Premio Pritzker, en 1989. Y casi una década después, presentaría el que posiblemente sea su diseño más emblemático: el Museo Guggenheim de Bilbao, que le valió el reconocimiento y la fama internacionales.

