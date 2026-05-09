cancer de colon Entre lágrimas y abrazos: el emotivo reencuentro de Kevin González con sus padres en México El joven Kevin González, de 18 años y enfermo de cáncer de colon en fase 4, cumplió este sábado su sueño al poder reencontrarse con sus padres en México en la casa de su abuela, después de que sus progenitores fueran liberados y deportados desde EEUU el viernes para reunirse con su hijo.

Video Emotivo reencuentro en Durango: joven con cáncer ve a sus padres deportados

La tarde de este sábado se produjo en Durango, México, el emotivo reencuentro entre Kevin González, joven con cáncer de colon metastásico en fase terminal, y sus padres Norma Ramírez e Isidoro González, quienes habían sido deportados por orden federal.

Los padres de Kevin, que entraron este viernes a México, lograron llegar a verlo pese a tener complicaciones en su traslado. La familia rompió en llanto al reunirse en medio del delicado estado de salud de Kevin.

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"Estamos sin dormir desde las 8 de la noche del día miércoles. No hemos dormido por ir a la corte", declaró Isidoro Gónzalez al llegar a reunirse con su hijo.

Y relató que ese día ver a su hijo en televisión "me quebró, me caí de rodillas llorando en el piso y pidiéndole a Dios que tocara el corazón de la fiscall y del juez para yo darle el milagro a mi hijo de volver a estar con él".

Según los médicos, el joven no tiene mucho tiempo más de vida debido al avance de la enfermedad. Uno de sus últimos deseos era poder reencontrarse con sus padres y poder abrazarlos.

"Vas a ver que te vas a poner bien mi amor", le dijo Norma a su hijo entre lágrimas. "Los doctores pueden decir muchas cosas, pero solo Dios sabe", afirmó esperanzada.

Los padres de Kevin fueron deportados este viernes hacia México, tras haber sido detenidos en Arizona desde el 14 de abril cuando intentaban cruzar ilegalmente la frontera, luego de haber recibido negativas a pedidos de visados humanitarios.

Kevin nació en Estados Unidos y permanecía en Chicago para tratarse de la enfermedad. Sus padres asistían impotentes a la imposibilidad de estar con su hijo.

Su abuela recalca que intentaron lograr un visado humanitario aportando los informes médicos. "La mamá necesitaba estar con él", aseguraba Virginia Amaya.

Según el Departamento de Seguridad Nacional, Isidoro cuenta con antecedentes criminales y había sido expulsado del país. Señalan que Anabel también cuenta con deportaciones previas y argumentan que no solicitaron visas humanitarias, sino visas B1/B2, que les fueron negadas al matrimonio mexicano por su historial previo.

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Al enterarse de la detención de sus padres, Kevin pidió a su abuela que lo ayudara a regresar a su casa en Durango, para poder ver a sus progenitores, familiares y amigos.