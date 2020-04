"Están muy desesperados": 2.8 millones de inquilinos no pagaron la renta este mes

LOS ÁNGELES, California.- Es uno de los efectos negativos que se anticipaban ante la crisis económica que ha generado el coronavirus: este mes 2.8 millones de personas o el 31% de los inquilinos en todo el país, no pagaron la renta de sus apartamentos y casas.

Durante el mismo período de abril de 2019 lo hizo el 82% de los inquilinos. Hace un mes, antes de que el virus forzara al cierre de miles de empresas no esenciales en todo EEUU, el 81% pagó a tiempo.

Parece complicado que eso ocurra. Esta semana, la Alianza Nacional de Trabajadoras Domésticas (NDWA) publicó una encuesta la cual advertía que tantas como el 84% de las empleadas del hogar no tienen dinero siquiera para comprar comida entre el 6 y el 19 de abril. Más de la mitad (55%) de las entrevistadas dijo que incumplió con el pago del alquiler y el 77% teme que la desalojen por eso.

“La semana pasada me quedé sin comida y mi renta estaba vencida”, dijo Melissa, una trabajadora del hogar del sur de Florida, cuyo testimonio fue incluido en el reporte de la NDWA.

“Hace tres semanas, la hija de mi cliente me dijo que tenía que hablarme urgentemente, (…) me dijo que no quería que cuidara a su madre porque temía que trajera el virus a su casa. Ese viernes, mi trabajo simplemente se detuvo. Estoy sola con mi hijo de seis años”, lamentó Melissa.