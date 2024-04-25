Los estados que han imputado a republicanos por el complot de los electores falsos a favor de Trump en 2020

Video Lo que se sabe del hombre que se prendió fuego frente a corte donde se realiza juicio a Trump: nuevas imágenes

Arizona se sumó este miércoles a la lista de al menos cuatro estados en los que aliados de Donald Trump o el propio expresidente enfrentan cargos por sus presuntos esfuerzos para anular la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales de 2020.

La fiscal general de Arizona, Kris Mayes, anunció el miércoles que el estado presentó cargos contra 18 personas por conspirar para reemplazar con electores falsos a los legítimos integrantes del Colegio Electoral que debían elegir a Biden.



Trump aparece en Arizona como el co-conspirador no imputado 1 en un complot que fue activado en al menos siete estados y es también el núcleo de la conspiración por la que está acusado en un procedimiento federal en Washington DC.

Con la investigación abierta en Wisconsin y después de que en Pennsylvania y Nuevo México no se presentaran cargos, estos son los cuatro estados en los que sí hay imputados.

1. ARIZONA

La acusación de Arizona incluye delitos graves de conspiración, fraude y falsificación, y describe el papel de quien es referido como co-conspirador no acusado número 1 como el que debió jugar Trump, virtual candidato republicano a las presidenciales de este año.

“Los acusados y co-conspiradores no acusados planearon impedir la transferencia legal de la Presidencia para mantener en el cargo al co-conspirador no acusado 1 en contra de la voluntad de los votantes de Arizona”, anota el documento legal.

Entre los acusados se encuentran el exjefe de Gabinete de la Casa Blanca de Trump Mark Meadows; los abogados Rudy Giuliani (conocido exalcalde de Nueva York), Jenna Ellis (quien ya se declaró culpable en el caso de Georgia), John Eastman y Christina Bobb; el principal asesor de campaña de Trump, Boris Epshteyn, y el exasistente de campaña Mike Roman.

También están acusados un grupo de 11 republicanos locales que firmaron documentos en diciembre de 2020 que pretendían falsamente que Trump era el legítimo ganador.

Joe Biden ganó en Arizona por menos de 10,500 votos, pero muchos funcionarios del partido republicano insistieron —sin pruebas— en que hubo fraude y que Trump fue el verdadero ganador.

2. GEORGIA

Trump sí es uno de los 19 acusados en el caso de Georgia, como también Ellis, Eastman, Giuliani y Meadows.

La fiscal de distrito Fani Willis acusó además a tres de los 16 falsos electores republicanos que buscaron arrebatarle la victoria en el estado a Biden para mantener a Trump en el poder. Del resto, la mayoría llegó a acuerdos de inmunidad a cambio de cooperar con los fiscales.

El de Georgia es el caso que más atención ha acaparado en los medios de comunicación, además de por haber dio pie a la histórica foto de Trump siendo fichado por haberse visto salpicado por una relación de Willis con el abogado que contrató para dirigir la acusación.

Salvo Ellis y el abogado Kenneth Chesebro, quienes llegaron a acuerdos con la fiscalía, el resto de colaboradores cercanos de Trump se han declarado no culpables, como hizo el propio expresidente.

Hasta este jueves no se había establecido fecha para el juicio. Los fiscales buscan que sea en agosto mientras abogados de la defensa quieren que la fiscal Willis sea descalificada.

3. MICHIGAN

Trump y varios de sus colaboradores forman parte de los conspiradores no acusados en un proceso penal en Michigan por intentar anular los resultados de las elecciones de 2020, reveló este miércoles un investigador citado por medios estadounidenses.

En julio de 2023 Dana Nessel, la fiscal general del estado de Michigan presentó cargos contra 16 electores falsos republicanos, de los cuales 15 se han declarado inocentes, mientras que el uno aceptó cooperar a cambio de que se retiren los cargos en su contra.

Además de estas 16 personas, la investigación afecta a varios co-conspiradores no acusados, entre ellos Trump, Giuliani, Meadows y Ellis, informó el agente especial Howard Shock en una audiencia preliminar en la ciudad de Lansing.

Shock, al ser interrogado por el abogado de uno de los presuntos falsos votantes, respondió "sí" a la pregunta de si cada una de estas cuatro personas tenía la consideración de “conspirador”.

De acuerdo con la tradición judicial estadounidense, la fiscalía no publica los nombres de los conspiradores hasta que son procesados.

Según Nessel, en diciembre de 2020, los 16 acusados se reunieron "en secreto" en el sótano de la sede estatal del partido republicano para firmar documentos en los que certificaban que eran los electores legítimos de Michigan.

Estos certificados falsos fueron enviados después al Senado federal para que sustituyeran a los de los electores demócratas de Michigan, estado que también ganó Biden.

4. NEVADA

En diciembre pasado, un gran jurado de Nevada acordó imputar a seis republicanos por su implicación en la conformación de certificados que declaraban falsamente a Trump como ganador de la elección en el estado.

Todos se han declarado inocentes y enfrentan penas de hasta cinco años de prisión.

Entre los acusados están el presidente del partido republicano estatal, Michael J. McDonald, y im DeGraffenreid, miembro del comité nacional republicano. Ambos, según The Washington Post, han recibido inmunidad limitada en la investigación federal del fiscal especial Jack Smith.

Con información de AP, AFP y EFE.