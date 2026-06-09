Primarias California Nithya Raman y Karen Bass se medirán en la segunda vuelta en Los Ángeles La concejala progresista Nithya Raman ha avanzado a la segunda vuelta electoral de noviembre contra la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, lo que prepara un enfrentamiento inesperado entre dos demócratas y antiguos aliados políticos para dirigir la ciudad de casi cuatro millones de habitantes, que atraviesa dificultades

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La concejala progresista Nithya Raman ha avanzado a la segunda vuelta electoral de noviembre contra la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, lo que prepara un enfrentamiento inesperado entre dos demócratas y antiguos aliados políticos para dirigir la ciudad de casi cuatro millones de habitantes, que atraviesa dificultades.

El resultado significa que Spencer Pratt, republicano y exestrella del reality show "The Hills", queda fuera de la contienda. Su candidatura había atraído la atención nacional debido a su fama y su disposición a desafiar el gobierno liberal en una ciudad dominada por los demócratas, pero el revuelo no se tradujo en suficientes votos para pasar a la segunda vuelta.

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Raman se unió a la contienda a última hora, después de haber respaldado la reelección de Bass. Fue elegida concejala con el apoyo de los Socialistas Democráticos de América, y las elecciones pondrán a prueba si los votantes de esta ciudad, de fuerte tendencia demócrata, desean inclinarse aún más hacia la izquierda política para abordar problemas persistentes como la falta de vivienda, el mal estado de las calles y aceras, y el aumento vertiginoso de los alquileres y los precios de las viviendas.

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Una disputa histórica

La contienda también tiene hitos históricos. Bass es la primera mujer negra en ocupar el cargo, y Raman podría ser la primera mujer del sur de Asia en desempeñarlo. La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, reconoce sus errores y busca un segundo mandato en una ciudad con dificultades.

"Si les frustra tanto como a mí el statu quo actual, espero que se unan a nuestro movimiento para construir una ciudad que funcione para todos», declaró Raman en un comunicado.

Agregó: “Durante mucho tiempo, el Ayuntamiento priorizó otorgar ventajas políticas a los poderosos intereses que financian las elecciones. Mientras tanto, la gente trabajadora paga las consecuencias con alquileres más altos, servicios deficientes y una ciudad que ha dejado de funcionar para ellos2.

“La campaña contra Nithya Raman, que permite campamentos cerca de las escuelas y recorta la fuerza policial, es una que el alcalde Bass espera ganar”, dijo Douglas Herman, estratega de la campaña de Bass.

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Raman superó a Pratt en cada actualización de resultados desde el día de las elecciones, mientras Los Ángeles seguía procesando las papeletas enviadas por correo y publicando los resultados. El domingo, Raman superó a Pratt y se colocó en segundo lugar, ampliando su ventaja el lunes a casi 22,000 votos.

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La contienda por la alcaldía define el panorama en una de las dos elecciones más importantes del estado. En la otra, la de gobernador de California, el demócrata Xavier Becerra ha avanzado a las elecciones generales, pero aún no está claro si se enfrentará al republicano Steve Hilton o a su compañero demócrata Tom Steyer . Hilton tiene más votos que Steyer, pero este último redujo su ventaja en casi un tercio en los resultados actualizados del lunes.

Una contienda apartidista

La contienda por la alcaldía era técnicamente apartidista, por lo que los candidatos aparecían en la boleta electoral sin ninguna identificación de partido junto a sus nombres.

La elección no supuso un voto de confianza en Bass, quien, según los resultados incompletos, obtuvo menos del 35% de los votos, una posición vulnerable para un titular.

Bass representa al establishment demócrata como alcaldesa en funciones, y cuenta con el respaldo del gobernador Gavin Newsom, la exvicepresidenta Kamala Harris y la expresidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, además de influyentes sindicatos. Sirvió en la legislatura estatal y en el Congreso antes de convertirse en alcaldesa en 2022 y fue considerada como posible compañera de fórmula del expresidente Joe Biden en 2020.

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Raman, en su primera candidatura a un cargo municipal, ha prometido acelerar la construcción de viviendas, recuperar los empleos de la industria del entretenimiento y mejorar los servicios en una ciudad conocida por sus calles sucias, atascos de tráfico y campamentos de personas sin hogar, que son habituales en muchos barrios.