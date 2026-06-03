California ¿Cuántos votos quedan por contar en California y por qué es tan complicado? El conteo de votos en California es un proceso sumamente complejo; las cifras que conocemos son aproximadas, puesto que faltan por ser contabilizadas las papeletas de votos por correo, provisionales y las que necesitan corregir su firma

Video Elecciones primarias en EEUU: Xavier Becerra y Karen Bass ganan liderando las preferencias

En los próximos días, o incluso semanas, oiremos estimaciones sobre la cantidad de votos que aún están pendientes de escrutinio, pero esas cifras son aproximadas, no exactas.

Los funcionarios electorales de los condados registran las papeletas que aún se están procesando como "papeletas no procesadas", es decir, papeletas que han recibido pero que no han verificado completamente ni añadido al total. A medida que avanzan con este proceso, los condados actualizan los recuentos de votos y estiman cuántas papeletas quedan, y el estado incorpora esos datos para obtener una estimación aproximada a nivel estatal.

PUBLICIDAD

Pero estas estimaciones tienen sus salvedades. No existe un total acumulado único, sino estimaciones por condado que varían con el tiempo. Incluyen diferentes tipos de papeletas, como las que llegan tarde por correo, las provisionales y las que necesitan corregir la firma. El total incluso puede aumentar después del día de las elecciones, a medida que siguen llegando papeletas válidas.

Por eso, el porcentaje de votos pendientes, tan citado, no es preciso. Es una cifra variable que depende de los votos contados hasta el momento y de la cantidad estimada de papeletas restantes, factores que pueden cambiar a medida que continúa el recuento.

Así que cuando oyes que “aún falta el 50% de los votos”, suele ser una forma abreviada, no una cifra oficial. Los analistas electorales combinan los totales actuales, las estimaciones de votos y los patrones de participación anteriores para hacer una estimación fundamentada, por lo que diferentes medios pueden citar cifras distintas.

En resumen: la lentitud en la publicación de los resultados no significa que algo esté mal. Refleja la forma en que California organiza las elecciones: con el voto universal por correo, la aceptación de las papeletas después del día de las elecciones si se envían a tiempo y la verificación obligatoria antes del recuento, lo que permite que se incluyan más votos en los resultados finales.

¿Qué resultados electorales podrían verse alterados por recuentos de votos posteriores?

En California, los resultados de la noche de las elecciones son incompletos por diseño, y los votos que se contabilizan en los días o semanas posteriores aún pueden cambiar el rumbo de una contienda. Esto es especialmente cierto en las elecciones estatales para ejecutivos y congresistas, que utilizan un sistema de primarias en el que los dos candidatos con mayor número de votos —independientemente de su afiliación partidista— pasan a las elecciones generales. Incluso pequeñas variaciones en el recuento de votos pueden influir en qué candidatos obtienen esos primeros puestos.

PUBLICIDAD

A primera hora del miércoles 3 de junio, el republicano Steve Hilton lideraba la contienda por la gobernación con el 27,8% de los votos, seguido por el demócrata Xavier Becerra con el 25,4%, mientras que el demócrata Tom Steyer se situaba en tercer lugar con el 19,6%.

Si bien Steyer aún tiene posibilidades de avanzar, estas son "muy limitadas", según informó el San Francisco Chronicle. Para alcanzar uno de los dos primeros puestos, Steyer necesitaría que se dieran dos condiciones, de acuerdo con el análisis del periódico: que los votos restantes sin contabilizar fueran mayoritariamente demócratas y que una gran parte de esos votos fueran para Steyer.

En muchas de las elecciones al Congreso del estado, los votos que se cuenten posteriormente también podrían alterar significativamente la dinámica.

En el Distrito 4, en la región vinícola del norte de California, por ejemplo, los resultados publicados a primera hora del miércoles 3 de junio muestran al representante demócrata Mike Thompson a la cabeza con un 37,4%. El republicano Ray Riehle ocupa el segundo lugar con un 23,8%, pero supera al demócrata Eric Jones por aproximadamente tres puntos porcentuales.

Si bien los primeros resultados muestran al representante republicano David Valadao liderando la contienda del Distrito 22 en el Valle Central con el 44,5% de los votos, los demócratas Randy Villegas y Jasmeet Bains luchan por el segundo lugar con el 29,8% y el 25,7%, respectivamente.

La contienda por el 7.º distrito congresional en el área de Sacramento sigue sin definirse. Los primeros resultados muestran un claro líder, pero la lucha por el segundo puesto en un distrito predominantemente demócrata es muy reñida. Hasta la madrugada del miércoles, la representante demócrata Doris Matsui lidera con el 30,6 %. La demócrata Mai Vang (24,9 %) y el republicano Zachariah Wooden (24,1 %) están prácticamente empatados en el segundo lugar, y el republicano Ralph Nwobi (17,5 %) también se encuentra cerca.

PUBLICIDAD

¿Cuándo se esperan los resultados finales?

Según Weber, de acuerdo con la ley estatal, los funcionarios electorales de los condados deben informar los resultados de la mayoría de las papeletas antes del 15 de junio, o 13 días después de las elecciones. Sin embargo, algunos condados pueden tardar hasta 30 días en contar todas las papeletas y luego realizar una auditoría postelectoral.

La ley estatal exige que los funcionarios electorales del condado informen los resultados oficiales finales a los funcionarios estatales el 3 de julio. Los funcionarios estatales tienen entonces hasta el 10 de julio para certificar los resultados de las elecciones.