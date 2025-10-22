Trump suspende la financiación a Colombia y amenaza a Petro, quien responde que se defenderá ante la Justicia de EEUU

Video Petro dice que no va a "conceder" sino que va a "exigir" a Trump en medio de la crisis diplomática

El presidente Donald Trump y su homólogo colombiano, Gustavo Petro, arreciaron este miércoles su cruce de declaraciones que han contribuido a escalar enormemente la tensión diplomática entre ambos gobiernos en los últimos días.

"Es un maleante y un mal tipo. Es un tipo que fabrica muchas drogas", dijo Trump sobre Petro en la Oficina Oval, donde aseguró que EEUU suspendió desde este día todos los pagos y subsidios a Colombia.

"Ha hecho mucho daño a su país. Les está yendo muy mal (…). Tienen fábricas de cocaína. Cultivan todo tipo de porquerías, y las drogas malas que entran en EEUU generalmente pasan por México”, agregó sin mostrar evidencia que respaldará sus declaraciones.

“Será mejor que tenga cuidado o tomaremos medidas muy serias contra él y su país”, amenazó como último mensaje al mandatario colombiano.

Petro respondió citando indirectamente las declaraciones de Trump en un mensaje de X, en el que aseguró que recurriría a los tribunales estadounidenses para defenderse.

“De las calumnias que me han lanzado en el territorio de los EEUU altos funcionarios; me defenderé judicialmente con abogados estadounidenses en la justicia estadounidense”, escribió.

“Siempre estaré en contra de genocidios y asesinatos del poder en el Caribe”, volvió a criticar Petro en referencia a los ataques militares de Washington contra supuestas embarcaciones dedicadas al tráfico de drogas, así como al papel de Israel en la guerra en Gaza.

“Cuando requieran nuestra ayuda para luchar contra el narcotráfico, la sociedad estadounidense, la tendrá. Lucharemos contra los narcotraficantes con los estados que quieran nuestra ayuda”, concluyó.

Continúa la escalada de tensión entre Colombia y EEUU

Trump aseguró este miércoles que, desde este día, es efectivo el fin de toda financiación de EEUU a Colombia que ya anunció el pasado fin de semana por su supuesta inacción frente a la lucha contra el narcotráfico.

La tensión entre ambos mandatarios comenzó tan pronto como Trump regresó a la Casa Blanca el pasado mes de enero.

Sin embargo, la crispación se agudizó por el despliegue militar de EEUU en aguas del Caribe, que ha dejado ya más de 30 muertos y ha sido duramente criticado por el presidente colombiano.

Precisamente, Washington dio a conocer este miércoles que destruyó una nueva supuesta narcolancha en el Pacífico, en aguas internacionales cerca de la costa colombiana, y que dejó al menos dos muertos.

Petro ha rechazado dichos ataques, especialmente el del 16 de septiembre, en el que asegura murió un pescador colombiano y que "presumiblemente" tuvo lugar en aguas colombianas.

La semana pasada, un ciudadano colombiano y uno ecuatoriano que fueron los dos únicos sobrevivientes del ataque contra un supuesto 'narcosubmarino' fueron expulsados por EEUU a sus países de origen, lo que provocó dudas sobre su culpabilidad y las pruebas que tendría Washington para juzgarlos.

El domingo, Washington informó además que uno de los más recientes ataques contra un buque pertenecería a la guerrilla colombiana Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Trump elevó las acusaciones el fin de semana y calificó a Petro como "líder de la droga" que "no hace nada para detener" la producción, por lo que ordenó detener el envío de ayuda a Colombia y anunció que aplicará nuevos aranceles a sus exportaciones, que hasta ahora no se han materializado.

Petro rechazó las acusaciones de Trump y defendió su trabajo para combatir el narcotráfico en Colombia, el mayor exportador mundial de cocaína.

“Tratar de impulsar la paz de Colombia no es ser narcotraficante”, escribió en redes sociales. Insinuó que Trump estaba siendo engañado por sus asesores y dijo que el republicano estaba siendo “grosero e ignorante con Colombia”.

El pasado lunes, Petro llamó a consultas al embajador colombiano en EEUU y el miércoles se reunió en Bogotá con el encargado de negocios de aquel país, John McNamara, en un intento por desescalar la tensión bilateral. Apenas minutos antes, sin embargo, aseguró en una entrevista exclusiva con Univision Noticias que acudiría al encuentro para "exigir", y no para "conceder".

