Departamento de Defensa (Pentágono)

El Pentágono cerrará las oficinas de prensa tras la decisión de un juez de restablecer las acreditaciones periodísticas del New York Times

El Departamento de Guerra informó que expedirá nuevas credenciales de prensa, pero que eliminará las oficinas de los medios de comunicación del Pentágono. El anuncio se produce después de que un juez fallara a favor de The New York Times en una demanda relacionada con las restricciones al acceso de los periodistas al edificio federal.

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Por:N+ Univision y AP
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El Departamento de Guerra indicó que cerrará las oficinas de los medios de comunicación del Pentágono después de que un juez federal fallara a favor de The New York Times en una demanda que cuestionaba las restricciones al acceso de los periodistas al edificio, según anunció el lunes un funcionario del departamento.

Una zona del Pentágono conocida como el "Corredor de los Corresponsales", que los periodistas han utilizado durante décadas para cubrir las noticias sobre el ejército estadounidense, cerrará de inmediato, dijo el portavoz del departamento, Sean Parnell. Los periodistas podrán trabajar eventualmente desde un "anexo" fuera del edificio, que, según él, "estará disponible cuando esté listo". No dio detalles sobre cuánto tiempo llevará eso.

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La nueva política es la última controversia sobre el acceso de la prensa a la administración del presidente Donald Trump, que ha limitado a los medios tradicionales mientras impulsa a los medios conservadores y pro-Trump.

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El Times demandó al Pentágono y al secretario de Guerra, Pete Hegseth, en diciembre, alegando que la nueva política de acreditación de la agencia violaba los derechos constitucionales de los periodistas a la libertad de expresión y al debido proceso. Decenas de periodistas habían abandonado el edificio antes que aceptar las restricciones impuestas por el gobierno a su trabajo.

El juez federal de distrito Paul Friedman, en Washington, DC, se puso del lado del periódico la semana pasada. Ordenó al Pentágono que restableciera las credenciales de prensa de siete periodistas del Times y anuló algunas de las restricciones de la agencia a la cobertura informativa.

Friedman afirmó que las "pruebas indiscutibles" demuestran que la política está diseñada para descartar a los "periodistas indeseados" y sustituirlos por aquellos que están "de acuerdo y dispuestos a servir" al gobierno, lo que constituye un claro caso de discriminación ilegal por motivos de opinión.

Parnell señaló que el Departamento de Guerra no está de acuerdo con el fallo y que va a presentar un recurso de apelación. Afirmó que las restricciones al acceso de la prensa se deben a motivos de seguridad, una afirmación que los periodistas han rechazado.

Según las últimas normas del Pentágono anunciadas el lunes, los periodistas seguirán teniendo acceso al Pentágono para conferencias de prensa y entrevistas organizadas a través del equipo de relaciones públicas del departamento, pero deberán ir acompañados, escribió Parnell en las redes sociales.

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El actual cuerpo de prensa del Pentágono está compuesto en su mayoría por medios conservadores que aceptaron la política. Los reporteros de los medios que se negaron a aceptar las nuevas normas, entre ellos los de The Associated Press, han seguido informando sobre el ejército.

Mientras tanto, la AP está a la espera de una decisión de un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones de Distrito de EE. UU. sobre su demanda separada contra la administración del presidente Donald Trump. La AP sostiene que el equipo de la Casa Blanca de Trump la castigó reduciendo su acceso a los eventos presidenciales porque el medio no ha seguido su ejemplo al cambiar el nombre del golfo de México, que la administración Trump decidió renombrar golfo de América.

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