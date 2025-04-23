Ejecutan en Texas a Moisés Sandoval Mendoza, el "asesino sádico" condenado por estrangular y apuñalar a una joven madre

Video Sin últimas palabras: ejecutan con la inyección letal a hombre acusado de asesinar a la expareja de su novia

Moisés Sandoval Mendoza, un hombre de Texas condenado por estrangular y apuñalar mortalmente a una joven madre hace más de 20 años, fue ejecutado este miércoles por la noche.

Sandoval Mendoza recibió una inyección letal en la penitenciaría estatal de Huntsville y fue declarado muerto a las 18:40 horas, según informaron las autoridades. Fue condenado por el asesinato en marzo de 2004 de Rachelle O'Neil Tolleson, de 20 años.

Durante la sentencia, el fiscal Greg Davis se refirió a él como "uno de los hombres más violentos y sádicos" que había conocido.

Horas antes este miércoles, la Corte Suprema de Estados Unidos denegó una petición de los abogados de Sandoval Mendoza para detener su ejecución, luego de que varios tribunales inferiores habían rechazado anteriormente sus peticiones de suspensión.

El lunes, la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas también denegó la petición de la defensa de conmutar su pena de muerte por una pena menor.

Las últimas palabras de Moisés Sandoval Mendoza antes de su ejecución

Después de que un consejero espiritual rezara sobre él durante unos dos minutos, Sandoval Mendoza pidió perdón repetidamente a los padres de la víctima y a los familiares presentes, llamando a cada uno por su nombre.

"Siento haberles robado la vida de Rachelle", dijo, dirigiéndose a los padres, dos hermanos, un primo y un tío de la mujer, que le observaban a través de una ventana desde una habitación contigua.

También dijo que había privado a la hija de Tolleson de su madre, y añadió: "Lo siento. Sé que nada de lo que pueda decir o hacer lo compensará. Quiero que sepan que soy sincero. Les pido disculpas". La hija de Tolleson no estuvo presente en la ejecución.

Después habló brevemente en español, dirigiéndose a su esposa, a su hermana y a dos amigos que estaban sentados y observaban a través de una ventana desde otra sala de testigos.

"Los quiero, estoy con ustedes, estoy bien y en paz", dijo en español.

Al comenzar la inyección, se le oyó dar dos fuertes jadeos y luego empezó a roncar. Tras unos diez ronquidos, cesó todo movimiento y fue declarado muerto 19 minutos después.

Así ocurrió el asesinato de Rachelle O'Neil

En la madrugada del 18 de marzo de 2004, Rachelle O'Neil Tolleson estaba en casa con su hija Avery de seis meses. Vivían solas en Farmersville, a unas 45 millas al noreste de Dallas, ya que la mujer estaba en proceso de divorcio con su entonces marido, Andrew Tolleson.

De acuerdo con los registros, Sandoval Mendoza entró en la casa de Tolleson por una puerta trasera que no estaba cerrada con llave.

Según los documentos judiciales, el acusado se fue con Tolleson a comprar cigarrillos, dejando sola a la bebé. La madre de Tolleson encontró a la niña fría y mojada, pero a salvo, al día siguiente.

Durante el trayecto a la tienda Sandoval Mendoza empezó a asfixiar a Tolleson en su vehículo "sin motivo". Luego condujo a un campo cerca de su casa, donde la violó antes de estrangularla de nuevo, dicen los documentos judiciales.

El cadáver de Tolleson fue descubierto seis días después, abandonado en un campo cerca de un arroyo. Las pruebas del caso de Mendoza demostraron que también había quemado el cuerpo de Tolleson para ocultar sus huellas dactilares.

Los registros dentales se utilizaron para identificarla, según los investigadores.

El día en que se encontró el cadáver de la mujer, Sandoval Mendoza informó a un amigo del asesinato. El amigo llamó a la policía y el asesino fue detenido.

Sandoval Mendoza confesó ante la policía el crimen, pero no pudo dar a los detectives una razón para sus acciones, dijeron las autoridades.

Con los años, el caso de este asesinato ha adquirido cierta notoriedad. En 2006, apareció en la décima temporada de 'Forensic Files' y, en 2008, la serie de Investigation Discovery 'Solved' destacó el asesinato que cometió este hombre.

Sandoval Mendoza se convirtió en el tercer recluso condenado a muerte este año en Texas, históricamente el estado con más pena capital del país, y el decimotercero en EEUU. El jueves, Alabama tiene previsto ejecutar a James Osgood por la violación y asesinato de una mujer en 2010.

