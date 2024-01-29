Lo que se sabe del ataque con dron en Jordania en que murieron tres militares de EEUU

Video Tribunal de la ONU pide a Israel "medidas efectivas" en Gaza para evitar actos de genocidio: no pide alto al fuego

Estados Unidos prometió dar una respuesta contundente al ataque con un dron este domingo contra una base militar en Jordania, reivindicado por grupos proiraníes, que mató a tres militares estadounidenses y dejó heridos a otros 34, creando aún más tensión en el Medio Oriente.

El ataque representa el primer atentado contra tropas estadounidenses en Jordania desde que se desató la guerra entre Israel y Hamas y es el primero que cobra vidas de estadounidenses.

Hasta el viernes, se habían producido más de 158 ataques contra las fuerzas estadounidenses y de la coalición en Irak y Siria, y aunque algunos han herido gravemente a personal de Estados Unidos, ninguno había causado muertes de militares.

Desde Columbia, en Carolina del Sur, el presidente Joe Bien condenó el "ataque totalmente injusto" prometiendo responder. Irán, por su parte, ha negado implicación en el ataque.

Quiénes son las víctimas del ataque en Jordania

Ocho de los 34 militares heridos tuvieron que ser evacuados de Jordania para recibir "cuidados de mayor nivel, pero se encuentran en condición estable", dijo el Mando Central de Estados Unidos en un comunicado el domingo por la noche.

No se revelaron las identidades de los tres fallecidos, a la espera de las notificaciones de sus familias.

En su declaración, el presidente Biden los llamó "patriotas en el más alto sentido".

Dónde ocurrió el ataque con dron

El Mando Central estadounidense dijo que el ataque había alcanzado una base de apoyo logístico denominada Torre 22, cerca de la intersección de las fronteras de Irak, Siria y Jordania.

La base, según funcionarios estadounidenses citados por AP, se utiliza principalmente por tropas involucradas en la misión de asesoramiento y asistencia a las fuerzas jordanas.

La pequeña instalación, que Jordania no divulga públicamente, incluye destacamentos de ingeniería, aviación, logística y seguridad estadounidenses.

El portavoz del gobierno jordano, Muhanad Mubaidin, condenó "el ataque terrorista que tuvo como objetivo una posición avanzada en la frontera con Siria" y que golpeó a las tropas estadounidenses "que cooperan con Jordania para hacer frente al terrorismo y asegurar la frontera".

Mubaidin precisó que ningún soldado jordano había resultado herido o muerto.

Quiénes son los responsables del ataque

En su cuenta de Telegram, la Resistencia Islámica en Irak, grupos armados proiraníes que rechazan el apoyo de Estados Unidos a Israel, reivindicaron el "ataque perpetrado el domingo" contra tres bases en territorio sirio, entre ellas las de Al-Tanf y Rukban, muy cercanas entre sí.

El vocero de Hamas, Sami Abu Zuhri, dijo que la muerte de los soldados "es un mensaje para el gobierno estadounidense, de que a menos que el asesinato de inocentes en Gaza se detenga, podría enfrentarse a toda la nación" musulmana.

"La continuación de la agresión estadounidense-sionista en Gaza podría causar una explosión regional", añadió en una declaración.

Por su parte, el portavoz de la cancillería iraní, Nasser Kanaani, negó que su país tuviera implicación directa en los hechos asegurando este lunes que " los grupos de resistencia de la región no reciben órdenes de la República Islámica de Irán en sus decisiones y acciones".

"Mientras Irán no recibe bien el desarrollo de conflictos en la región, no interfiere en las decisiones de los grupos de resistencia sobre cómo apoyar a la nación palestina", dijo.

De dónde provino el dron explosivo

No estaba claro de inmediato desde dónde se lanzó el ataque con el dron unidireccional, dijo un funcionario estadounidense citado por la AP.

Los mandos militares están trabajando para determinar esa información y, lo que es crucial, por qué las defensas aéreas estadounidenses no lograron interceptar el avión no tripulado.

Qué hacen los militares estadounidenses en Jordania

Unos 3,000 soldados estadounidenses suelen estar destacados en Jordania. Las tropas estadounidenses utilizan desde hace tiempo Jordania como punto de base.

En la base de Torre 22 hay unos 350 efectivos del Ejército y la Fuerza Aérea estadounidenses que llevan a cabo "una serie de funciones clave de apoyo", entre otras, para la coalición internacional contra el grupo autodenominado Estado Islámico, precisó el Comando Central.

La respuesta de EEUU al ataque en Jordania

Tras la muerte de los tres soldados, el presidente Biden advirtió con represalias. "Que no haya dudas. Haremos responsables a los involucrados en el momento y de la forma que elijamos", dijo.

"Aunque todavía estamos recopilando los hechos de este ataque, sabemos que fue llevado a cabo por grupos militantes radicales respaldados por Irán que operan en Siria e Irak", dijo Biden.

Más tarde, Biden guardó un minuto de silencio en el salón de banquetes de una iglesia de Carolina del Sur por los militares muertos en el ataque: "Responderemos", aseveró.

De acuerdo con medios árabes, varias milicias de la Resistencia Islámica en Irak han evacuado sus sedes y puestos de control en previsión de una oleada de bombardeos estadounidenses en represalia por el ataque, ya que Washington ya ha respondido con dureza a anteriores acciones perpetradas por estos grupos.

El secretario de Defensa, Lloyd Austin, advirtió que tomarán todas las acciones necesarias para defender a Estados Unidos, sus tropas e intereses.

Las tensiones en Oriente Medio

El ataque supone una escalada en la tensa situación que se vive en Oriente Medio en medio de la guerra entre Israel y Hamas, y hace temer un conflicto más amplio que implique directamente a Teherán.

El ministro británico de Asuntos Exteriores, David Cameron, reiteró su llamamiento a Irán para una desescalada en la región.

Cameron condenó el ataque "perpetrado por grupos de milicianos alineados con Irán" en un mensaje publicado en la red social X. La condena también vino de parte de Baréin y Egipto. Irak pidió "cesar la espiral de violencia"

Irán negó cualquier relación con el atentado, y el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Nasser Kanani, calificó las acusaciones de "infundadas" y de "proyección".

"La República Islámica de Irán no da la bienvenida a la expansión del conflicto en la región", dijo Kanani en un comunicado, añadiendo que Teherán "no está involucrado en las decisiones de los grupos de resistencia".

Con información de AP y AFP