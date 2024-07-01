Departamento de Justicia presiona a Boeing para que se declare culpable de fraude, según abogados

Video Departamento de Justicia afirma que Boeing violó acuerdo de seguridad tras mortales accidentes del 737 Max

El Departamento de Justicia de EEUU está presionando a la empresa Boeing para que se declare culpable de fraude criminal en relación con dos accidentes aéreos mortales en los que se vieron implicados sus aviones 737 Max, según varias personas que escucharon a los fiscales federales detallar una propuesta de oferta este domingo.

Funcionarios del Departamento de Justicia presentaron la oferta a Boeing durante una reunión, según una persona familiarizada con la situación. Boeing tendrá hasta el final de la próxima semana para aceptar o rechazar la oferta, de acuerdo con un monitor independiente que supervisaría su cumplimiento de las leyes contra el fraude, dijeron.

El caso tiene su origen en la acusación del Departamento de Justicia de que Boeing violó un acuerdo que pretendía resolver otra acusación de 2021 de conspiración para defraudar al gobierno de Estados Unidos.

Los fiscales alegaron entonces que Boeing engañó a los reguladores que aprobaron el 737 Max y establecieron los requisitos de formación de pilotos para pilotar el avión. La empresa culpó del fraude a dos empleados de nivel relativamente bajo.

Lo que se sabe del acuerdo que ofrece el Departamento de Justicia a Boeing

El Departamento de Justicia no dio indicios de que fuera a procesar a ningún ejecutivo o exejecutivo de Boeing, dicen las fuentes.

Uno de los abogados que representa a las familias que demandan a Boeing, Mark Lindquist, dijo que los funcionarios del departamento dejaron claro durante una reunión anterior con los familiares de las víctimas, que las personas, incluso los directores ejecutivos, pueden recibir condenas menores que las que se dictarían a empresas.

Los funcionarios señalaron como ejemplo la absolución en 2022 por fraude del piloto técnico jefe de Boeing para el Max.

No está claro qué impacto podría tener un acuerdo de culpabilidad en otras investigaciones sobre Boeing, incluidas las que siguieron a la explosión de un panel de la puerta lateral de un Boeing Max 9 durante un vuelo de Alaska Airlines en enero.

¿Cómo afectaría este trato a Boeing?

Una condena podría poner en peligro el estatus de Boeing como contratista federal, según algunos expertos jurídicos. La empresa tiene importantes contratos con el Pentágono y la NASA.

Sin embargo, las agencias federales pueden conceder exenciones a las empresas condenadas por delitos graves para que sigan siendo elegibles para contratos gubernamentales.

Boeing pagó una multa de 244 millones de dólares como parte del acuerdo de 2021 sobre la acusación original de fraude. Es probable que el Departamento de Justicia busque otra multa similar como parte de la nueva oferta, dijo una persona familiarizada con el asunto que habló bajo condición de anonimato para discutir un caso en curso.

El acuerdo incluiría un supervisor para vigilar a Boeing, pero la empresa propondría tres candidatos y el Departamento de Justicia elegiría uno, o pediría a Boeing otros nombres.

¿Qué opinan del acuerdo los familiares de las víctimas de Boeing?

El Departamento de Justicia informó a los familiares de algunas de las 346 personas que murieron en los accidentes de 2018 y 2019 sobre la oferta de declaración de culpabilidad durante una reunión por video este domingo.

Los familiares, que quieren que Boeing se enfrente a un juicio penal y pague una multa de 24,800 millones de dólares, reaccionaron con enfado. Uno dijo que los fiscales estaban manipulando a las familias; otro les gritó durante varios minutos cuando se le dio la oportunidad de hablar.

"Estamos disgustados. Esto no es más que volver a dejar a Boeing libre de culpa", dijo Nadia Milleron, residente en Massachusetts, cuya hija de 24 años, Samya Stumo, murió en el segundo de los dos accidentes del 737 Max.

Los fiscales dijeron a las familias que, si Boeing rechaza la oferta de declaración de culpabilidad, el Departamento de Justicia buscará un juicio sobre el asunto, dijeron los participantes en la reunión.

