Muertes, accidentes aéreos y pérdidas multimillonarias: la pesadilla sin fin de Boeing

Las cosas para Boeing no están bien. Enfrenta demandas, investigaciones en varios frentes y daños a la reputación de la empresa que por mucho tiempo fue vista como un modelo de seguridad en la industria aeronáutica y que probablemente llevará años recomponer.

Boeing enfrenta su mayor crisis de seguridad en la historia , una pesadilla que parece no tener fin que comenzó con los accidentes de dos 737 Max 8, en 2018 y 2019, en los que murieron más de 340 personas. Desde entonces, la gigante, con base en Washington, no ha dejado de recibir malas noticias.

Uno pensaría que las cosas no podrían ir peor... pero en este 2024, otros dos aviones de la empresa sufrieron incidentes de seguridad que fueron noticia en Estados Unidos y en el mundo.

Un mal 2024 para Boeing

Un 787 Dreamliner perdió rápidamente altura en pleno vuelo en marzo, hiriendo a decenas de pasajeros. El piloto dijo que el incidente se debió a que temporalmente perdió el control de la aeronave, aunque luego logró recuperarlo y llevarla a tierra. Era un vuelo de LATAM que iba de Australia a Nueva Zelanda y el percance fue calificado de problema “técnico”. Los informes dijeron que la caída probablemente fue causada por una azafata que accidentalmente presionó un interruptor.

Pero, antes de eso, en enero de este mismo año, una pieza -una puerta sellada- de un 737 Max de Alaska Airlines se desprendió del fuselaje del avión tras el despegue. Una investigación federal reveló que Boeing probablemente no colocó los pernos en una pieza de la puerta que están diseñados para evitar que la pieza salga despedida. Boeing tuvo que pagar a Alaska Airlines una compensación inicial de $160 millones por el incidente.

Alaska rápidamente puso en tierra sus otros Max 9. Días después, la aerolínea United Airlines encontró varios tornillos sueltos y otros “problemas de instalación” en algunos Boeing 737 Max 9 que fueron inspeccionados después del incidente de Alaska Airlines. La Administración Federal de Aviación (FAA) dejó en tierra todos los Max 9 luego del vuelo incidente.

En febrero, los pilotos de un 737 Max de United Airlines informaron que los controles de vuelo se atascaron cuando el avión aterrizó en Newark, Nueva Jersey. La FAA señaló problemas de seguridad con el equipo de deshielo de los modelos 737 Max y 787 Dreamliner que podrían provocar que los motores pierdan empuje. La FAA permitió sin embargo que los aviones sigan volando.

Más de 340 muertos por falla de seguridad de Boeing

En octubre de 2018, un 737 Max operado por la aerolínea Lion Air se hundió en el mar de Java poco después de haber despegado en Indonesia, causando la muerte de las 189 personas que se encontraban a bordo.

Apenas cinco meses después de eso, en marzo de 2019, un avión de Ethiopian Airlines también se estrelló poco después de despegar del aeropueto de Addis Abeba, la capital etíope, y murieron 157 personas a bordo.

Tras estas tragedias, los 737 Max de Boeing fueron obligados a permanecer en tierra en buena parte del mundo, ocasionando importantes contratiempos a las aerolíneas.

Durante las investigaciones, se descubrieron fallas en el llamado Sistema de aumento de características de maniobra (MCAS), así como intentos de la propia compañía para silenciarlas. Estas deficiencias fueron detalladas en un informe del Congreso que reveló que los pilotos de prueba de Boeing identificaron problemas de MCAS desde 2012.

Los denunciantes internos: dos muertos y teorías conspirativas

Apenas días atrás, el 2 de mayo, se conoció la muerte de otro denunciante interno de Boeing tras una breve enfermedad.

La muerte de Joshua Dean ocurre apenas dos meses después de la de otro denunciante de Boeing, John Barnett, que fue hallado sin vida en su vehículo, con una aparente herida autoinfligida. Estas muertes (que no están relacionadas) dispararon sospechas y teorías conspirativas sobre la empresa, que ya tiene su imagen profundamente afectada.

Dean, de 45 años, según el medio Seattle Times, fue hospitalizado después de tener problemas para respirar. Desarrolló neumonía y una infección que lo llevaron a la muerte dos semanas después. Era auditor del proveedor de Boeing Spirit y acusó de “falta grave de conducta por parte de la gestión de calidad” y advirtió sobre defectos de fabricación en el 737 Max. Presentó una queja en la FAA alegando “mala conducta" en la "línea de producción del 737”.

Dean y Barnett eran representados por el mismo bufete de abogados. Barnett, de 62 años, fue encontrado muerto en marzo por una herida de bala. Pasó casi tres décadas en Boeing y en 2019 dijo que había encontrado fallas de seguridad en cableados de los controles de vuelo que podrían haber causado daños “catastróficos”. Dijo que sus reportes fueron ignorados en la planta.

En abril, Sam Salehpour, otro denunciante interno de Boeing, declaró ante el Congreso que "no existía una cultura de seguridad" y que los empleados que dieron la alarma fueron "ignorados" o "amenazados". Dijo que temía “violencia física” después de hacer públicas sus preocupaciones.

Investigaciones por todas partes

Además de las audiencias en el Congreso, los reguladores estadounidenses de la aeronáutica están investigando a Boeing después del incidente de Alaska Airlines en enero.

Además, se reportó semanas atrás que el Departamento de Justicia también está investigando sobre si Boeing violó un acuerdo que lo protegía de un proceso penal por los accidentes fatales de 2018 y 2019.

Tras el incindente de este año, el director ejecutivo de Boeing, Dave Calhoun, reconoció que la compañía enfrenta un "serio desafío" para recuperar la confianza. Pero Jennifer Homendy, presidenta de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, reveló que Boeing se había negado a informar a los investigadores que trabajaron en la puerta del vuelo de Alaska."Es absurdo que dos meses después no tengamos eso", dijo Homendy a un comité del Senado.

Multas, demandas y pérdidas de negocios

El cúmulo de incidentes de los aviones de Boeing impulsó no solo las multas mencionadas, sino retrasos en la producción y entrega, y acciones de la empresa que han caído en picada en su valor de mercado.

Boeing podría perder miles de millones de dólares más. Porque enfrenta (o ha enfrentado en estos últimos años) múltiples demandas. No solo de denunciantes internos, sino de pilotos, familiares de víctimas de los Max, e incluso de accionistas, por las pérdidas multimillonarias que el cúmulo de incidentes ha provocado.

Por ejemplo, United Airlines dice que perdió 124 millones de dólares en el primer trimestre por culpa de Boeing y el hecho de que tuvo que dejar sus aviones Max 9 en tierra tras el último incidente. Alaska Airlines dice que el incidente le costó 200 millones de dólares.

United dijo que arrendará 35 aviones Airbus a partir de 2026.

Boeing ha informado de una pérdida de 355 millones de dólares en el primer trimestre. Pero el director general dijo que los resultados anunciados el miércoles no son el tema más importante para la empresa en este momento, sino solucionar sus problemas de fabricación.

Por otra parte, funcionarios del gobierno en Washington se reunieron con las familias de las personas que murieron cuando el Boeing 737 Max se estrelló en Etiopía en 2019. Las familias quieren que el Departamento de Justicia reactive un cargo penal contra la compañía. Boeing llegó a un acuerdo en 2021 que le permitió evitar el procesamiento por defraudar a los reguladores que aprobaron el Max.

Y por último, si algo le faltaba a Boeing... las protestas estudiantiles

La aeronáutica enfrenta otra tormenta, podría decirse, 'moral'. En las protestas en los campus universitarios en contra de la guerra de Israel en Gaza, han apuntado contra la compañía por su rol y vínculo como proveedor militar del ejército israelí.

Tras demandas de los estudiantes, administradores de la Universidad Estatal de Portland acordaron pausar su relación con Boeing por su rol de contratista militar con Israel.

Boeing es un importante proveedor de Israel, el país que ha recibido más ayuda militar de EEUU que cualquier otro en el mundo desde la Segunda Guerra Mundial. No solo es la fuerza aérea israelí, sino que la aerolínea nacional de Israel, opera una flota exclusivamente de Boeing.

Durante la última década, miles de sistemas de armas y municiones fabricados por Boeing han sido transferidos de Estados Unidos a Israel.