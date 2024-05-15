Boeing está en graves aprietos por "violar el acuerdo" tras los accidentes mortales de su 737 Max

En medio de un escrutinio cada vez mayor sobre la seguridad de sus aviones, Boeing se enfrenta a un nuevo problema.

Según comunicó este martes el Departamento de Justicia a un juez federal, la compañía violó un acuerdo que le permitió evitar un proceso penal tras los dos accidentes mortales en los que se vio involucrado su modelo 737 Max en 2018 y 2019.

Ahora, depende del Departamento de Justicia decidir si presenta cargos contra Boeing. Los fiscales tienen hasta el 7 de julio para informar al tribunal sobre cómo planean proceder.

En enero de 2021, Boeing llegó a un acuerdo de $2,500 millones con el Departamento de Justicia para evitar ser procesado por un único cargo de fraude: engañar a los reguladores que aprobaron el 737 Max. Boeing culpó del engaño a dos empleados de nivel relativamente bajo.

El gigante de la aeronáutica se vio sometido a mayor presión desde que una de las puertas de otro avión de este mismo modelo se cayó durante un vuelo de Alaska Airlines el pasado mes de enero.

Por ello, la compañía está siendo objeto de múltiples investigaciones y el FBI ha comunicado a los pasajeros del vuelo que podrían ser víctimas de un delito.

Boeing no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Pasajeros afectados



Glenn Leon, jefe de la sección de Fraude de la división Criminal del Departamento de Justicia, dijo en una carta presentada ante la Corte federal de Texas que Boeing no realizó cambios para evitar que violara las leyes federales antifraude, pese a que era una condición incluida en el acuerdo firmado en 2021.

La resolución significa que Boeing podría ser procesado “por cualquier infracción penal federal de la que EEUU tenga conocimiento”, incluido el cargo de fraude que la compañía esperaba evitar con el acuerdo de $2,500 millones.

Sin embargo, no está claro si el gobierno procesará finalmente al gigante de la aeronáutica.

"El Gobierno está analizando cómo procederá en este asunto", indicó el Departamento de Justicia en el expediente judicial.

Los fiscales dijeron que se reunirán con las familias de las víctimas del accidente el próximo 31 de mayo.

Paul Cassell, un abogado que representa a las familias de los pasajeros que murieron en el accidente del Boeing 737 Max en Etiopía en 2019, lo calificó como un “primer paso positivo”.

"Pero necesitamos que el Departamento de Justicia tome más medidas para responsabilizar a Boeing, por lo que planeamos utilizar nuestra reunión del 31 de mayo para explicar con más detalle lo que creemos que sería un remedio satisfactorio para la conducta criminal de Boeing", dijo Cassell.

Las investigaciones sobre los accidentes de 2018 en Indonesia y 2019 en Etiopía apuntaron a un sistema de control de vuelo que Boeing agregó al Max sin avisar a los pilotos ni a las aerolíneas.

Sin embargo, Boeing restó importancia al sistema y no lo revisó hasta después del segundo siniestro.

El Departamento de Justicia investigó a la compañía y resolvió el caso en enero de 2021. Después de negociaciones secretas, el gobierno acordó no procesar a Boeing por el cargo de defraudar a EEUU al engañar a los reguladores que dieron su visto bueno al avión.

A cambio, la compañía pagó $2,500 millones: una multa de $243,6 millones, un fondo de $500 millones para compensar a las víctimas y casi $1,800 millones destinados a las aerolíneas cuyos aviones Max tuvieron que quedar inmovilizados en tierra.

Boeing ha enfrentado numerosas demandas civiles, investigaciones del Congreso y daños masivos a su negocio desde los accidentes en Indonesia y Etiopía.

