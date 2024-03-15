Explotó una bomba en la casa de su expareja y quería liberar una pitón para que se comiera a la hija de la víctima

Video "Era nuestro aniversario": el drama que vive la esposa del hispano asesinado en el metro de Nueva York

Dos hombres llevaron muy lejos la venganza y el despecho en contra de la expareja de uno de ellos. Explotaron una bomba en su casa y planearon una larga lista para torturar a la mujer, como liberar una pitón dentro de la residencia para que se comiera a su hija y arrancarle el cuero cabelludo.

Ambos fueron detenidos en febrero de 2023 acusados de hacer estallar una bomba casera, pero no fue hasta la semana pasada que fueron acusados de múltiples cargos federales, informó la Fiscalía del Distrito Sur de Georgia.

PUBLICIDAD

“Stephen Glosser, de 37 años, y Caleb Kinsey, de 34, están acusados de acoso, uso de un explosivo para cometer un delito grave y conspiración para usar un explosivo”, entre otros cargos, dice el comunicado de la fiscalía.

De acuerdo con el documento, entre diciembre de 2022 y enero de 2023, los dos hombres utilizaron comunicaciones electrónicas para poner a la víctima bajo vigilancia " con la intención de matar, herir, acosar o intimidar" y utilizaron un dispositivo destructivo.



Los hombres compartieron mensajes en los que expresaron sus planes de "disparar flechas a la puerta principal de la víctima”, soltar "una gran pitón en la casa de la víctima para que se comiera a su hija”. Además de enviar por correo heces de perro o ratas muertas a la casa de la mujer, arrancarle el cuero cabelludo y volar por los aires la casa de la víctima.

De acuerdo con la fiscalía Glosser y Kinsey crearon un artefacto explosivo utilizando Tannerite, un tipo de polvo explosivo que Kinsey compró en internet y con él “volaron la casa de la víctima" el 13 de enero de 2023.

Según reportes de la cadena WTOC quien informó de la explosión el año pasado, no hubo heridos. El sheriff del condado de Bryan, Mark Crowe, describió el ataque como "siniestro".

Crowe dijo a la cadena WJCL que una mujer y una niña se habían mudado a la residencia el día antes de la explosión y que uno de los sospechosos tenía una relación previa con la mujer.

El medio reportó que Kinsey había huido del estado y fue detenido en Luisiana días después y Glosser fue arrestado localmente.

“Ambos se encuentran bajo custodia a la espera de nuevos procedimientos judiciales y se consideran inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad”, dice la fiscalía.

PUBLICIDAD

El cargo de conspiración conlleva una pena legal de hasta 20 años de prisión en caso de condena, con la posibilidad de obtener 10 años adicionales en caso de condena por el cargo de utilización de un explosivo para cometer un delito grave.

En el sistema federal no hay libertad condicional.

Mira también: