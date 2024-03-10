Un hombre lanzó a su novia a las vías del metro en NY; la mujer perdió ambos pies

Video Nuevo ataque en el metro de NY: acuchillan a un hombre en el rostro

Una mujer de 29 años perdió ambos pies tras quedar atorada bajo el vagón del metro en Nueva York, luego de que su novio la lanzara a las vías.

De acuerdo con reportes en medios, el sábado por la mañana la pareja se encontraba discutiendo en los andenes del metro. La discusión se volvió más acalorada y cuando el tren se acercaba a la estación el hombre empujó a su pareja a las vías del metro.

El Departamento de Policía de Nueva York confirmó en un comunicado a medios que los agentes respondieron a una llamada al 911 aproximadamente a las 10:25 de la mañana de una mujer en las vías en la estación de metro de Fulton Street en el Bajo Manhattan.

Cuando los agentes llegaron al lugar, encontraron a una mujer "consciente" y "receptiva" que había sido "atropellada por un tren de la línea 3 en dirección sur", según la policía de Nueva York. Una investigación inicial determinó que había sido "empujada a las vías".

"Estaban discutiendo y él la empujó", dijo una fuente policial. La mujer fue trasladada al hospital Bellevue en estado crítico. Ambos pies fueron amputados, dijo la fuente.

Los reportes iniciales informaron que el hombre huyó de la escena. Horas después el sospechoso fue detenido cerca de las 9:35 de la noche en Brooklyn, cuando fue a encontrarse con un agente de libertad condicional, pero en su lugar fue recibido por la policía de Nueva York, dijeron las fuentes.

Fue acusado de intento de asesinato y delito de agresión.

Un aumento en los crímenes violentos en el metro de Nueva York

El incidente ocurrió unos días después de que las autoridades de Nueva York despacharon a la Guardia Nacional al tren subterráneo de la ciudad para ayudar a la policía a registrar los bolsos de los pasajeros, tras una racha de crímenes violentos en el sistema de transporte.

La gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, anunció el miércoles que enviará a 750 efectivos de la Guardia Nacional al metro para ayudar a la policía neoyorquina a registrar bolsos.

“Para quienes estén pensando traer una pistola o cuchillo en el tren, esto por lo menos tendrá un efecto disuasivo”, expresó Hochul en conferencia de prensa en Nueva York.

Esto es parte de una campaña más amplia por reducir la delincuencia en el metro, que incluye una propuesta para prohibirle el acceso al sistema por tres años a quien sea convicto de agredir a un pasajero en el metro y la instalación de cámaras en las cabinas de los conductores.

