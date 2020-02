Desestimarán más de 60,000 casos por condenas de marihuana en Los Ángeles

La Fiscal de Distrito del Condado de Los Ángeles Jackie Lacey y Code for America ( Código para América ) anunciaron que unas 66,000 condenas por uso de marihuana elegibles bajo la Proposición 64 serán eliminadas.

La acción marcó el fin del programa piloto Clear My Record (Limpia Mis Antecedentes) en cinco condados para desestimar las condenas relacionadas al uso de marihuana elegibles bajo la Proposición 64. Los otros condados en el programa piloto incluyen a San Francisco, Sacramento, San Joaquín y Contra Costa. En total, estos cinco programas de prueba ayudarán a reducir o desestimar más de 85,000 condenas.

De acuerdo con datos de Code for America, en EEUU, una de cada tres personas tiene antecedentes penales que aparecen en una verificación de rutina. Eso significa que entre 70 y 100 millones de personas quedan fuera de la fuerza laboral, no pueden obtener préstamos estudiantiles, vivienda y enfrentan una serie de otros obstáculos para vivir una vida autosuficiente, a pesar de que han pagado sus condenas a la sociedad.



“Con esta acción de nuestro programa piloto Clear My Record, ayudaremos a eliminar y sellar más de 85,000 condenas por marihuana en todo el estado", dijo Evonne Silva, directora de Justicia Penal de Code for America. "Esta es una demostración clara de que la limpieza automática de antecedentes penales es posible a gran escala y puede ayudar a rectificar los males causados por la fallida guerra contra las drogas. Al mirar hacia el futuro, Code for America está lista para ayudar a todos los condados de California a proveer este necesitado alivio antes de la fecha límite de 1 de julio de 2020".