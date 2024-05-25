Consumo diario de marihuana en EEUU supera al del alcohol. Explicamos por qué

Video Como pedir una pizza: DEA alerta sobre el fácil acceso que tienen los jóvenes a las drogas en redes sociales

El número de estadounidenses que consumen marihuana casi todos los días superó por primera vez en 2022 el número de los que beben con la misma frecuencia, un cambio que se ha venido gestado durante cerca de 40 años, a medida que el uso recreativo de la marihuana se volvió más generalizado, y ahora legal en casi la mitad de Estados Unidos.

El análisis de los datos de un grupo de encuestas conducidas a nivel nacional, estima que 17.7 millones de personas informaron consumir marihuana a diario o casi a diario, en comparación con 14.7 millones de bebedores diarios o casi a diario.

40% de los consumidores actuales de marihuana la usan a diario

En 1992, cuando el consumo diario de marihuana alcanzó su punto más bajo, menos de 1 millón de personas dijeron que consumían marihuana casi todos los días.

El alcohol aún se consume más ampliamente, pero 2022 fue la primera vez que este nivel intensivo de consumo de marihuana superó el consumo diario y casi diario, dijo el autor del estudio, Jonathan Caulkins, investigador de políticas de cannabis en la Universidad Carnegie Mellon.

" Un buen 40% de los consumidores actuales de cannabis lo consumen a diario o casi a diario, un patrón que está más asociado con el consumo de tabaco que con el consumo típico de alcohol", dijo Caulkins.

La investigación, basada en datos de la Encuesta Nacional sobre Uso de Drogas y Salud, fue publicada el miércoles en la revista Addiction. La encuesta es una fuente muy apreciada de estimaciones autoinformadas sobre el consumo de tabaco, alcohol y drogas en Estados Unidos.

Las 27 encuestas utilizadas en el estudio fueron realizadas entre los años 1979 y 2022, e involucraron a más de 1.6 millones de participantes.

Entre 1992 y 2022, la tasa per cápita de consumo diario o casi diario de marihuana se multiplicó por 15. Caulkins reconoció en el estudio que las personas pueden estar más dispuestas a informar sobre el consumo de marihuana a medida que crece la aceptación pública, lo que podría haber impulsado el aumento.

Más personas consumen alcohol que marihuana en Estados Unidos, pero lo hacen con menos frecuencia

El estudio describió el crecimiento en el consumo diario o casi diario de la marihuana como "sorprendente".

El estudio determinó que si bien muchas más personas beben alcohol que las que consumen marihuana, el consumo frecuente de alcohol entre los estadounidenses es menos común. Según encuesta correspondiente a 2022, el bebedor medio informó beber de cuatro a cinco días al mes, en comparación con el consumidor medio de marihuana que admitió usarla entre 15 a 16 días al mes.

Aunque su consumo sigue siendo ilegal a nivel federal, la mayoría de los estados permiten el uso medicinal o recreativo de la marihuana.

En noviembre, los votantes de Florida decidirán sobre una enmienda constitucional que permita el cannabis recreativo, y el gobierno federal está tomando medidas para reclasificar la marihuana como una droga menos peligrosa.

Las investigaciones muestran que los consumidores frecuentes tienen más probabilidades de volverse adictos a la marihuana, afirmó el Dr. David A. Gorelick, profesor de psiquiatría de la Facultad de Medicina de la Universidad de Maryland, que no participó en el estudio.

El número de consumidores diarios sugiere que más personas corren el riesgo de desarrollar un consumo problemático o adicción al cannabis, dijo Gorelick.

"El consumo frecuente también aumenta el riesgo de desarrollar psicosis asociada al cannabis", una enfermedad grave en la que una persona pierde el contacto con la realidad, afirmó.