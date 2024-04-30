Cambiar Ciudad
Marihuana

Qué implica que EEUU reclasifique la marihuana como una "droga menos peligrosa"

La propuesta de la Agencia Antidrogas de EEUU (DEA) que aún debe ser revisada por la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca, reconocería los usos médicos del cannabis y admitiría que tiene menos potencial de abuso que algunas de las drogas más peligrosas. Sin embargo, no legalizaría completamente la marihuana para uso recreativo.

Por:
Univision
Video Votantes de Florida decidirán propuesta sobre marihuana para uso recreativo

La Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) reclasificará la marihuana como una droga menos peligrosa, un cambio histórico que podría tener amplios efectos en cadena en todo el país, informaron medios.

La propuesta de la DEA, que aún debe ser revisada por la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca, reconocería los usos médicos del cannabis y admitiría que tiene menos potencial de abuso que algunas de las drogas más peligrosas del país. Sin embargo, no legalizaría completamente la marihuana para uso recreativo.

PUBLICIDAD

El anterior es el último obstáculo regulatorio importante antes de que pueda tomarse el mayor cambio de política de la agencia sobre la marihuana en más de 50 años.

Una vez que la Oficina de Presupuesto lo apruebe, la DEA aceptará comentarios públicos sobre el plan para sacar la marihuana de su clasificación actual como droga de Lista I, junto con la heroína y el LSD.

La DEA movería a la marihuana a la Lista III, junto con la ketamina y algunos esteroides anabólicos, siguiendo una recomendación del Departamento de Salud y Servicios Humanos.

Después del período de comentarios públicos y una revisión por parte de un juez administrativo, la agencia eventualmente publicaría la regla final.

Más sobre Estados Unidos

Tras medio siglo de crecimiento, población inmigrante en EEUU cae por primera vez desde los años 60, según Pew
4 mins

Tras medio siglo de crecimiento, población inmigrante en EEUU cae por primera vez desde los años 60, según Pew

Estados Unidos
Nitazenos, los opioides que son más potentes que el fentanilo y ya cobran vidas en EEUU
3 mins

Nitazenos, los opioides que son más potentes que el fentanilo y ya cobran vidas en EEUU

Estados Unidos
La red de estafadores telefónicos de República Dominicana que engañaron a más de 400 abuelos en EEUU
2 mins

La red de estafadores telefónicos de República Dominicana que engañaron a más de 400 abuelos en EEUU

Estados Unidos
La gran turbulencia económica de Spirit: por qué la aerolínea podría cerrar en menos de un año
2 mins

La gran turbulencia económica de Spirit: por qué la aerolínea podría cerrar en menos de un año

Estados Unidos
Apple hará inversión de $100,000 millones adicionales en EEUU en medio de presiones del gobierno de Trump
3 mins

Apple hará inversión de $100,000 millones adicionales en EEUU en medio de presiones del gobierno de Trump

Estados Unidos
Qué se sabe sobre la fianza de hasta $15,000 que EEUU propone cobrar a algunos solicitantes de visas
3 mins

Qué se sabe sobre la fianza de hasta $15,000 que EEUU propone cobrar a algunos solicitantes de visas

Estados Unidos
¿Cuál fue la "incendiaria amenaza" de Rusia por la que Trump desplegó dos submarinos nucleares?
4 mins

¿Cuál fue la "incendiaria amenaza" de Rusia por la que Trump desplegó dos submarinos nucleares?

Estados Unidos
Se acerca la temporada de tarántulas y en estos estados se verán muchas de estas aterradoras arañas pronto
2 mins

Se acerca la temporada de tarántulas y en estos estados se verán muchas de estas aterradoras arañas pronto

Estados Unidos
¿Has tomado la bebida probiótica Poppi? Podrías ser elegible para recibir una compensación de una demanda multimillonaria
3 mins

¿Has tomado la bebida probiótica Poppi? Podrías ser elegible para recibir una compensación de una demanda multimillonaria

Estados Unidos
El pasaporte de EEUU cae a su lugar más bajo en 20 años entre los más poderosos de 2025
4 mins

El pasaporte de EEUU cae a su lugar más bajo en 20 años entre los más poderosos de 2025

Estados Unidos

¿Por qué la DEA reclasificará la marihuana?

La nueva regulación tiene lugar después de que el presidente Joe Biden pidiera una revisión de la ley federal sobre la marihuana en octubre de 2022 y tomara medidas para indultar a miles de estadounidenses condenados a nivel federal por simple posesión de la droga.

También ha pedido a los gobernadores y líderes locales que tomen medidas similares para borrar las condenas por posesión de marihuana.

“Los antecedentes penales por consumo y posesión de marihuana han impuesto barreras innecesarias al empleo, la vivienda y las oportunidades educativas”, dijo Biden en diciembre. “Demasiadas vidas han sido trastornadas debido a nuestro enfoque fallido hacia la marihuana. Es hora de que corrijamos estos errores”.

El anuncio del año electoral podría ayudar a Biden, un demócrata, a impulsar el debilitado apoyo, particularmente entre los votantes más jóvenes.

PUBLICIDAD

Visiones encontradas sobre la reclasificación de la marihuana

Biden y un número cada vez mayor de legisladores de los dos principales partidos políticos han estado presionando para que se adopte la decisión de la DEA a medida que la marihuana se ha despenalizado y aceptado cada vez más, especialmente entre los más jóvenes.

Una encuesta de Gallup del otoño pasado encontró que el 70% de los adultos apoya la legalización, el nivel más alto registrado hasta ahora por la firma encuestadora y más del doble del aproximadamente 30% que la apoyó en 2000.

Las drogas de la Lista III siguen siendo sustancias controladas y sujetas a reglas y regulaciones, y las personas que trafican con ellas sin permiso aún podrían enfrentar un proceso penal federal.

Algunos críticos argumentan que la DEA no debería cambiar el rumbo respecto de la marihuana: alegan que la reclasificación no es necesaria y podría provocar efectos secundarios dañinos.

Jack Riley, exadministrador adjunto de la DEA, dijo que le preocupaba el cambio propuesto porque cree que la marihuana sigue siendo una posible "droga de entrada", que puede conducir al uso de otros estupefacientes.

"Pero en términos de que tengamos claro cómo utilizar nuestros recursos para combatir otras drogas importantes, eso es positivo", dijo Riley, señalando que el fentanilo por sí solo representa más de 100.000 muertes al año en Estados Unidos.

En el otro extremo del espectro, otros argumentan que la marihuana debería tratarse como el alcohol.


Relacionados:
MarihuanaMarihuana Medicinal

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Consuelo
Gratis
Algo azul
¿Quieres ser mi hijo?
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD