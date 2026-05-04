California. Incendio Según la fiscalía, el sospechoso del incendio provocado en Palisades, estaba enojado "con el mundo" El hombre acusado de provocar el mortal incendio de Palisades en Los Ángeles estaba molesto porque no tenía planes para la víspera de Año Nuevo y despotricó sobre su enojo con el mundo antes de que se iniciara el incendio, según documentos judiciales presentados por los fiscales

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Jonathan Rinderknecht , de 29 años, se declaró inocente de haber provocado uno de los incendios forestales más devastadores de la historia de California. El incendio, que comenzó el 7 de enero de 2025 en las laderas de Pacific Palisades y Malibú, causó la muerte de 12 personas. Según la fiscalía, Rinderknecht inició un fuego el 1 de enero que se propagó sin ser detectado, penetrando profundamente en las raíces de los árboles, antes de reavivarse una semana después.

El juicio de Rinderknecht está programado para comenzar el 8 de junio. Sus abogados afirman que está siendo utilizado como chivo expiatorio por el fracaso del Departamento de Bomberos de Los Ángeles en extinguir por completo el incendio anterior.

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En un memorando previo al juicio presentado por la Fiscalía de los Estados Unidos el 29 de abril, se expone un resumen de la estrategia de la fiscalía, con detalles sobre el supuesto estado mental del acusado la noche anterior al inicio del primer incendio.

Según los fiscales, los testigos informaron que Rinderknecht conducía de forma errática mientras realizaba rutas de Uber en los alrededores de Palisades en la víspera de Año Nuevo. Sus pasajeros lo describieron como "enojado, intenso, conduciendo de forma errática y despotricando sobre estar 'enfadado con el mundo'", según el informe.

Según los documentos judiciales, Rinderknecht despotricó ante los pasajeros sobre Luigi Mangione, el director ejecutivo de UnitedHealthcare acusado de disparar, el capitalismo y la justicia por mano propia. En una entrevista con los investigadores el 24 de enero, cuando se le preguntó por qué alguien cometería un incendio provocado en Palisades, Rinderknecht "respondió que sería por resentimiento hacia los ricos que disfrutan de su dinero, ya que 'básicamente estamos siendo esclavizados por ellos'", y volvió a hacer referencia al presunto crimen de Mangione, según los documentos.

Además, los fiscales dijeron que Rinderknecht estaba angustiada por una relación fallida y molesta por los planes frustrados para la Nochevieja.

“Mi cliente mantiene su inocencia, como lo ha hecho desde el principio, y esperamos limpiar su nombre en el juicio”, declaró el abogado de Rinderknecht, Steve Haney, en un correo electrónico el domingo. “El motivo aducido, que mi cliente provocó el incendio en la víspera de Nueva York porque no tenía pareja, habla por sí solo”.

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En marzo, Haney ofreció una rueda de prensa para exigir la liberación de Rinderknecht, argumentando que las pruebas demostraban su inocencia en el incendio. Haney citó una declaración jurada en la que un bombero testificó que el 2 de enero observó que el suelo aún humeaba y alertó a un supervisor sobre la presencia de focos de incendio. Este testimonio se obtuvo como parte de una demanda interpuesta por las víctimas del incendio contra la ciudad.

Un jefe de batallón testificó que recorrió el perímetro de la zona quemada cuatro veces a lo largo del día y se aseguró de que todos los focos de incendio estuvieran extinguidos.

El jefe del departamento de bomberos, Jaime Moore, quien fue nombrado en octubre, ha dicho que le preocupan las discrepancias en los testimonios de los bomberos y ha encargado un informe independiente sobre cómo se gestionó el incendio del 1 de enero.