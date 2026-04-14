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Del peluche astronauta a la polémica por publicidad, las curiosidades que iban a bordo de la misión Artemis II

Uno de los elementos más llamativos fue "Rise", un peluche astronauta diseñado por un niño, utilizado como indicador de microgravedad durante el vuelo

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Por:N+ Univision
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Video Así Fue la Bienvenida a la Tripulación de Artemis II

La misión Artemis II, que marcó el regreso de la humanidad a las inmediaciones de la Luna tras más de medio siglo, no solo destacó por su relevancia científica, sino también por una serie de detalles inusuales que reflejan la nueva era de la exploración espacial, marcada por las redes sociales y la comunicación global.

Según un reportaje de El País, uno de los elementos más llamativos fue "Rise", un peluche astronauta diseñado por un niño, utilizado como indicador de microgravedad durante el vuelo. El muñeco no solo cumplió una función técnica simbólica, sino que además transportó una tarjeta con los nombres de cerca de seis millones de personas, convirtiéndose en un emblema de participación colectiva.

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La misión también destacó por el perfil de su tripulación. Entre sus integrantes se encuentra Christina Koch, quien hizo historia al formar parte de este viaje y, además, es conocida por su labor como editora en Wikipedia, un rasgo que subraya el vínculo entre ciencia, conocimiento abierto y cultura digital en esta nueva etapa espacial.

Además de los elementos más simbólicos, la misión Artemis II estuvo acompañada por una selección diversa de objetos que reflejan tanto la tradición espacial como la cultura contemporánea. Entre ellos destacó una bandera vinculada a una misión cancelada del programa Apolo, utilizada como guiño histórico a los proyectos inconclusos de la carrera espacial.

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También llevaron una galleta de la suerte con un mensaje considerado "premonitorio", así como una amplia variedad de alimentos y dispositivos diseñados para monitorear el estado físico de la tripulación durante el vuelo.

A esto se sumaron artículos tecnológicos y de uso cotidiano —como teléfonos inteligentes, cámaras fotográficas y productos de consumo— que, aunque cumplen funciones prácticas, alimentaron el debate sobre la delgada línea entre equipamiento necesario y presencia de marcas dentro de una misión de alto perfil.

En conjunto, estos objetos muestran cómo las misiones actuales combinan ciencia, memoria histórica y elementos culturales que buscan conectar con una audiencia global.

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Productos comerciales y debate por publicidad

El viaje también incluyó una serie de artículos que despertaron cuestionamientos sobre la presencia de marcas dentro de una misión espacial. Entre ellos figuraron dispositivos tecnológicos, alimentos y productos de uso cotidiano, lo que generó críticas sobre posibles estrategias de promoción indirecta.

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Aunque la NASA negó que existiera publicidad encubierta, la inclusión de estos artículos fue interpretada por algunos analistas como una señal del creciente vínculo entre el sector espacial y la industria privada.

Junto a estos objetos, la tripulación transportó recuerdos y piezas con valor histórico y simbólico, como referencias a misiones pasadas y elementos con significados personales, lo que refuerza la idea de que la exploración espacial actual no solo busca avances científicos, sino también conectar con el público a través de historias, símbolos y experiencias compartidas.

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