Nuevos derechos de las trabajadoras embarazadas: conoce los beneficios y cuándo entran en vigor

Video Beneficios y prioridades: las claves de la Ley de Equidad para Trabajadoras Embarazadas en EEUU

Las empleadas embarazadas tienen derecho a una amplia gama de adaptaciones según las nuevas regulaciones federales publicadas esta semana para hacer cumplir la Ley de Equidad para las Trabajadoras Embarazadas que, según sus partidarios, podría cambiar la cultura laboral para millones de personas.

En su propuesta de reglamento, la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC, por sus siglas en inglés), la agencia encargada de hacer cumplir la ley, adoptó una visión amplia de las condiciones relacionadas con el embarazo y el parto, incluida una controvertida decisión de incluir el aborto, el tratamiento de fertilidad y el control de la natalidad como cuestiones médicas que requieren protección laboral.

PUBLICIDAD

Las reglas, que fueron adoptadas con una votación de 3 a 2 siguiendo líneas partidistas, se publicaron el lunes y ofrecen pautas extensas para abordar las dificultades más rutinarias del embarazo, como las náuseas matutinas, el dolor de espalda y la necesidad de evitar levantar objetos pesados.

Los defensores de los derechos laborales dicen que la ley será especialmente transformadora para las mujeres embarazadas con empleos de bajos salarios, a quienes a menudo se les niegan solicitudes simples, como más descansos para ir al baño.

¿Qué es la Ley de Equidad para las trabajadoras embarazadas?

El Congreso aprobó la ley con apoyo bipartidista en diciembre de 2022, tras una campaña de una década realizada por defensores de los derechos de las mujeres y del trabajo, quienes argumentaron que la Ley de Discriminación por Embarazo de 1978 hacía poco para garantizar que las mujeres recibieran las adaptaciones que pudieran necesitar en el trabajo.

La ley solo establecía que las trabajadoras embarazadas debían ser tratadas igual que los demás empleados, no que merecían una consideración especial. Por lo tanto, para que se cumplieran sus solicitudes, muchas trabajadoras embarazadas necesitaban demostrar que tenían limitaciones físicas cubiertas por la Ley de Estadounidenses con Discapacidades, lo que a menudo creaba obstáculos insuperables.

La nueva ley considera que el embarazo y las condiciones relacionadas merecen en sí mismos “adaptaciones razonables” e impone a los empleadores la carga de demostrar “dificultades indebidas” para denegar cualquier solicitud.

PUBLICIDAD

La ley se aplica a los empleadores de al menos 15 trabajadores. La EEOC estima que cubrirá aproximadamente a 1.5 millones de trabajadoras embarazadas en un año. Las nuevas regulaciones de la EEOC publicadas el 15 de abril entrarán en vigor en junio.

¿A qué tienen derecho las trabajadoras?

El documento de 400 páginas de la EEOC abarca una amplia gama de condiciones y consejos relevantes para los empleadores.

Establece que las trabajadoras tienen derecho a tiempo libre no remunerado por situaciones como citas prenatales, tratamientos de fertilidad, abortos, abortos espontáneos, depresión posparto y mastitis, una infección que surge de la lactancia materna. Esto incluye a las trabajadoras que no están cubiertas por las leyes federales de licencia familiar y aquellas que no han estado en el trabajo el tiempo suficiente para acumular tiempo libre.

Las trabajadoras pueden solicitar acuerdos de trabajo flexibles para hacer frente a las náuseas matutinas, como empezar una hora más tarde, autorización para trabajar desde casa o permiso para llevar refrigerios en los lugares de trabajo donde normalmente está prohibido comer.

Si no pueden sentarse o pararse durante períodos prolongados debido a la ciática, que es común al final del embarazo, pueden solicitar un ajuste de horario para que sus desplazamientos se realicen en horas menos concurridas.

Las regulaciones también permiten que las trabajadoras estén exentas de tareas como subir escaleras o levantar objetos pesados. En el caso de que esas tareas sean esenciales para sus trabajos, pueden solicitar una dispensa temporal, según la EEOC.

PUBLICIDAD

Los empleadores no tienen que acomodar a las trabajadores exactamente como se les solicita, pero deben ofrecer alternativas razonables. No pueden negar una solicitud sin superar un listón alto para demostrar que hacerlo causaría “dificultades indebidas” para las finanzas u operaciones de la organización. No pueden obligar a las trabajadoras a tomar licencias no remuneradas si existe una adaptación razonable disponible.

¿Cómo deben solicitar las trabajadoras estas adaptaciones?

La EEOC enfatiza que “no debería ser complicado ni difícil” que las trabajadoras embarazadas soliciten adaptaciones. Las trabajadoras no tienen que hacer solicitudes por escrito, usar palabras específicas, citar leyes o, en la mayoría de los casos, proporcionar documentación como notas médicas. Los empleadores deben responder rápidamente y conversar sobre cómo adaptarse razonablemente a las necesidades de una trabajadora.

Aún así, los expertos legales aconsejan tanto a las trabajadoras como a los empleadores que documenten el proceso. A Better Balance, la organización sin fines de lucro que encabezó la campaña de 10 años para la aprobación de la ley, aconseja a las trabajadoras que se familiaricen con sus derechos legales y sean lo más específicas posible sobre sus limitaciones y los ajustes que necesitan.

Las trabajadoras que crean que una solicitud fue denegada ilegalmente pueden presentar una queja ante la EEOC. Tienen 180 días para hacerlo, aunque el plazo puede ampliarse en algunos estados.

PUBLICIDAD

¿Qué dicen las normas de la EEOC sobre el aborto?

La EEOC incluyó el aborto entre las condiciones cubiertas por la ley. Las reglas establecen, sin embargo, que los empleadores no están obligados a cubrir los gastos relacionados con el procedimiento ni a ofrecer un seguro médico que lo cubra.

Las regulaciones de la EEOC argumentan que incluir el aborto es consistente con la interpretación que la agencia hace desde hace mucho tiempo de otras leyes bajo el Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964, incluida la Ley de Discriminación por Embarazo.

Pero la decisión provocó la condena de los legisladores republicanos que habían defendido la aprobación de la ley. Los dos miembros republicanos de la EEOC, compuesta por cinco miembros, votaron en contra de las regulaciones.

En una declaración explicando su desacuerdo, la comisionada Andrea Lucas dijo que la agencia amplió el alcance de la ley “para abarcar prácticamente todas las condiciones, circunstancias o procedimientos que se relacionan con cualquier aspecto del sistema reproductivo femenino” en formas que “no pueden conciliarse razonablemente con el texto” de la ley.

Melissa Losch, abogada laboral de la firma McGlinchey Stafford, con sede en Nueva Orleans, dijo que espera que las regulaciones den lugar a más litigios. Losch citó el ejemplo de una trabajadora que vive en un estado con una ley de aborto restrictiva y solicita tiempo libre para someterse al procedimiento en otro estado. Las normas de la EEOC no proporcionan “una buena respuesta” sobre si conceder tal solicitud entraría en conflicto con las restrictivas leyes estatales sobre el aborto, añadió.

¿Están cubiertas las trabajadoras en Texas?

El 27 de febrero, un juez federal bloqueó la aplicación de la Ley de Equidad para las Trabajadoras Embarazadas para las empleadas del estado de Texas, un fallo que se produjo en respuesta a una demanda presentada por el Fiscal General de Texas, Ken Paxton. Paxton argumentó que la ley era inconstitucional porque era parte de un proyecto de ley de gastos que se aprobó en la Cámara Baja sin una mayoría de miembros presentes, y el juez falló a su favor.

PUBLICIDAD

Gedmark, de A Better Balance, dijo que era optimista de que la administración Biden prevalecería en su esperada apelación del fallo. Mientras tanto, las trabajadoras de los sectores federal y privado en Texas están cubiertas por la ley.

Pero en su declaración Lucas advirtió que si el caso de Texas o cualquier demanda futura logra revocar la ley, las reglas divisivas de la EEOC han “prácticamente extinguido” las posibilidades de un esfuerzo bipartidista para recrearla.

¿Cuál ha sido el impacto de la ley hasta ahora?

Los empleadores están obligados a cumplir con la Ley de Equidad para Trabajadoras Embarazadas desde que entró en vigor el 27 de junio de 2023, aunque l as nuevas regulaciones de la EEOC brindaron orientación sobre cómo hacerlo.

Según Gedmark, la ley rápidamente marcó una diferencia para muchas trabajadoras con salarios bajos.

A Better Balance, que opera una línea de ayuda, ha “escuchado una experiencia abrumadoramente positiva de las trabajadoras”, dijo. El verano pasado, la organización trabajó con algunas mujeres cuyos empleadores dejaron de resistirse a las solicitudes de adaptaciones tan pronto como la ley entró en vigor, dijo Gedmark.

Algunas trabajadoras informaron que sus empleadores todavía operaban bajo el antiguo marco legal, entregándoles páginas de documentación de discapacidad para que las completaran en respuesta a las solicitudes.

La EEOC dijo que recibió casi 200 quejas que alegaban violaciones de la ley cuando finalizó el año fiscal el 30 de septiembre de 2023.

PUBLICIDAD

Gedmark dijo que el éxito de la ley dependerá de su aplicación y de la sensibilización.

"Si las trabajadoras no conocen la ley y no conocen sus derechos, entonces eso realmente socava el propósito de la ley", dijo.