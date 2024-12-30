De la marihuana medicinal a la IA a los 'influencers' infantiles: leyes que entran en vigor en EEUU en 2025

Video Estos estados subirán el salario mínimo en 2025: te mostramos de cuánto será el aumento

Inteligencia artificial. Aborto. Armas. Marihuana. Salario mínimo. Piensa en un tema de actualidad y es muy probable que en 2025 se promulgue una nueva ley al respecto en uno u otro estado.

Muchas de las leyes que se pondrán en vigor en enero son resultado de la legislación aprobada este año. Otras surgen de medidas electorales aprobadas por los votantes. Algunas enfrentan impugnaciones legales.

A continuación, te presentamos una lista de algunas de las leyes estatales más destacadas que entrarán en vigor el año entrante.

Estrellas de Hollywood e influencers infantiles

California, en donde se encuentran Hollywood y algunas de las mayores empresas tecnológicas, busca ponerle freno a la industria de la inteligencia artificial y establecer algunos parámetros en torno a las estrellas de las redes sociales.

Nuevas leyes buscan impedir el uso de réplicas digitales de actores e intérpretes de Hollywood sin permiso y permiten que los herederos de los artistas fallecidos presenten demandas por el uso no autorizado de la inteligencia artificial.

Los padres que se beneficien de publicaciones en las redes sociales en las que aparezcan sus hijos deberán reservar una parte de sus ganancias para sus jóvenes influencers. Una nueva ley también permite que los hijos demanden a sus padres por no hacerlo.

Límites a las redes sociales y la IA

Las nuevas restricciones a las redes sociales en varios estados enfrentan impugnaciones judiciales.

Una ley de Florida prohíbe a los niños menores de 14 años tener cuentas en las redes sociales y exige el consentimiento de los padres para los de 14 y 15 años. Pero su aplicación se está retrasando debido a una demanda presentada por dos asociaciones de empresas online, con una audiencia programada para fines de febrero.

Una nueva ley de Tennessee también exige el consentimiento de los padres para que los menores abran cuentas en las redes sociales. NetChoice, un grupo industrial para empresas en línea, está impugnando la ley. Otra nueva ley estatal requiere que los sitios web pornográficos verifiquen que los visitantes tengan al menos 18 años. Pero la Free Speech Coalition, una asociación comercial para la industria del entretenimiento para adultos, ha presentado una impugnación.

También se están impugnando varias nuevas medidas de California destinadas a combatir las falsificaciones políticas, incluida una que exige que las grandes plataformas de redes sociales eliminen contenido engañoso relacionado con las elecciones y otra que permite a cualquier persona demandar por daños y perjuicios por el uso de IA para crear imágenes o videos inventados en anuncios políticos.

Video Lo que debes saber sobre la ley firmada en Florida que prohíbe a menores de 14 años el uso de redes sociales

Normas escolares sobre género

Por primera vez a nivel nacional, California comenzará a aplicar una ley que prohíbe a los distritos escolares adoptar políticas que obliguen al personal a notificar a los padres si sus hijos cambian su identificación de género. La ley era una prioridad para los legisladores demócratas que querían detener este tipo de políticas aprobadas por varios distritos.

Cobertura del aborto

Muchos estados han aprobado leyes que limitan o protegen el derecho al aborto desde que la Corte Suprema de Estados Unidos anuló un derecho nacional al procedimiento en 2022. Uno de los últimos es el estado de Delaware, liderado por los demócratas. Una ley allí requerirá que el plan de salud de los empleados estatales y los planes de Medicaid para residentes de bajos ingresos cubran los abortos sin deducibles, copagos u otros requisitos de costos compartidos.

Control de armas

Una nueva ley de Minnesota prohíbe las armas con “gatillos binarios” que permiten disparar con mayor rapidez, lo que hace que el arma dispare una bala cuando se aprieta el gatillo y otra cuando se suelta.

En Delaware, una ley agrega a las universidades e institutos superiores a una lista de zonas escolares donde las armas están prohibidas, con excepciones para quienes trabajan como agentes de la ley y guardias de seguridad comisionados.

Marihuana medicinal

Kentucky se está convirtiendo en el último estado en permitir el uso de marihuana con fines médicos. Para solicitar una tarjeta estatal de cannabis medicinal, las personas deben obtener una certificación escrita de un proveedor médico que acredite una afección que cumpla con los requisitos, como cáncer, esclerosis múltiple, dolor crónico, epilepsia, náuseas crónicas o trastorno de estrés postraumático. Casi cuatro quintas partes de los estados de EEUU ya han legalizado la marihuana medicinal.

Salario mínimo

Los trabajadores que perciben el salario mínimo en más de 20 estados recibirán aumentos en enero. Los salarios mínimos más altos se registrarán en Washington, California y Connecticut, y superarán los 16 dólares la hora, tras modestos aumentos.

Los mayores aumentos están previstos e n Delaware, donde el salario mínimo aumentará 1.75 dólares hasta los 15 dólares por hora, y en Nebraska, donde una medida electoral aprobada por los votantes en 2022 añadirá 1.50 dólares al mínimo actual de 12 dólares por hora.

Otros 20 estados siguen aplicando el salario mínimo federal de 7.25 dólares por hora.

Viajes más seguros

En Oregon, el consumo de drogas en el transporte público se considerará un delito menor por interferir con el transporte público. Mientras la medida avanzaba en la legislatura, varios funcionarios de transporte dijeron que el consumo de drogas en autobuses y trenes, y en paradas y estaciones de transporte público, estaba haciendo que los pasajeros y los conductores se sintieran menos seguros.

En Missouri, los agentes de la ley han pasado los últimos 16 meses emitiendo advertencias a los automovilistas de que el uso de teléfonos celulares en la mano es ilegal. A partir del nuevo año, se aplicarán sanciones: una multa de $150 por la primera infracción, que aumentará a $500 por la tercera y posteriores infracciones y hasta 15 años de prisión si un conductor que usa un teléfono celular causa una lesión o muerte. Pero la policía debe notar una infracción primaria, como exceso de velocidad o zigzaguear entre carriles, para multar a los automovilistas por violar la ley de teléfonos celulares.

Montana es el único estado que no ha prohibido enviar mensajes de texto mientras se conduce, según la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales.

Desgravaciones fiscales

Los inquilinos de Arizona ya no tendrán que pagar impuestos sobre su renta mensual, gracias a la derogación de una ley que permitía a las ciudades y pueblos imponer dichos impuestos. Si bien es una victoria para los inquilinos, la nueva ley es una pérdida financiera para los gobiernos. Un análisis realizado por el Comité Presupuestario Legislativo Conjunto no partidista de Arizona estimó que se perderían 230 millones de dólares en ingresos fiscales municipales durante el primer año fiscal completo de implementación.

Mientras tanto, Alabama ofrecerá créditos fiscales a las empresas que ayuden a los empleados con los costos del cuidado infantil.

Kansas está eliminando su impuesto a las ventas del 2% sobre los comestibles. También está reduciendo los impuestos a la renta individual al eliminar la tasa impositiva máxima, aumentar un crédito para los gastos de cuidado infantil y eximir de impuestos todos los ingresos de la Seguridad Social, entre otras cosas. Se espera que los contribuyentes ahorren un total de alrededor de 320 millones de dólares al año en el futuro.

Derecho al voto

Una ley de Oklahoma amplía los privilegios de voto a las personas que han sido condenadas por delitos graves pero cuyas sentencias fueron anuladas o conmutadas, incluidas las conmutaciones por delitos que han sido reclasificados de delitos graves a delitos menores. El ex senador estatal George Young, demócrata de Oklahoma City, presentó el proyecto de ley en el Senado.

“Creo que es muy importante que las personas que han pasado por pruebas y tribulaciones en su vida tengan un sistema que las recupere y les permita participar como ciudadanos contribuyentes”, dijo Young.

