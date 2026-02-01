Centros de detención de ICE

Confirman dos casos de sarampión en centro de detención de inmigrantes en Dilley, Texas

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) suspendió todo movimiento en el centro de detención y decretó la cuarentena de varios internos

N+ Univision y Agencias picture
Por:N+ Univision y Agencias
Video Niño de 3 años suplica a su madre huir de centro de detención en Texas

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ( ICE) detuvo "todo movimiento" en un centro de detención en Texas para familias en Dilley, y puso en cuarentena a algunos migrantes allí tras detectar infecciones activas de sarampión.

El domingo, la portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, confirmó a CBS News que el viernes pasado detectaron casos en el Centro de Procesamiento de Inmigración de Dilley.

Las instalaciones de ICE, que albergan a padres e hijos puestos bajo custodia federal por presuntas violaciones de la ley de inmigración, se ubica al sur de Texas, cerca de San Antonio.

El Cuerpo de Servicios de Salud del ICE tomó inmediatamente medidas para poner en cuarentena y controlar una mayor propagación e infección, cesando todo movimiento dentro de las instalaciones y poniendo en cuarentena a todas las personas sospechosas de haber estado en contacto con los infectados, dijo McLaughlin.
Tricia McLaughlin, portavoz del DHS

La funcionaria garantizó que los médicos están monitoreando a los detenidos y tomando medidas para prevenir las infecciones: "todos los detenidos reciben atención médica adecuada", dijo.

De acuerdo con medios, esto ocurre luego de que personal médico confirmara que dos detenidos tenían infecciones activas de sarampión.

Funcionarios revelaron que el 31 de enero de 2026, el Departamento de Servicios de Salud de Texas confirmó infecciones de sarampión en dos detenidos.

El Centro de Procesamiento de Inmigración de Dilley, Campo de San Antonio, tiene una capacidad para albergar a miles de personas, principalmente familias de inmigrantes que han sido detenidos.

Niño Liam y su padre salieron de Dilley, Texas

La mañana de este domingo 1 de febrero, el niño Liam Conejo Rojas y su padre, salieron precisamente de ese centro con rumbo a Minnesota, en donde se espera que se pueda reunir con su madre y el resto de sus familiares.

TLS

Relacionados:
