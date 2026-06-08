Capitolio

Trump no descarta compensar a participantes del asalto al Capitolio; esto fue lo que dijo

Durante una entrevista para el programa "Meet the Press" de NBC, Trump volvió a respaldar la idea de crear un denominado "Fondo contra la Armamentización" (Anti-Weaponization Fund), iniciativa con la que buscaría compensar a quienes considera que fueron objeto de investigaciones o procesos injustos durante la administración del expresidente Joe Biden

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Por:N+ Univision
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El presidente Donald Trump dijo que no descarta la posibilidad de que algunas de las personas procesadas por el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 reciban compensaciones económicas, incluidos individuos que se declararon culpables de agredir a agentes de policía.

Durante una entrevista transmitida el domingo en el programa "Meet the Press" de NBC, Trump volvió a respaldar la idea de crear un denominado "Fondo contra la Armamentización" (Anti-Weaponization Fund), una iniciativa que, según ha planteado, serviría para compensar a quienes considera que fueron objeto de investigaciones o procesos injustos durante la administración del expresidente Joe Biden.

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Las declaraciones se producen apenas días después de que el Departamento de Justicia confirmara por escrito que la administración no continuará con los planes para implementar dicho fondo. La semana pasada, el fiscal general interino Todd Blanche había anticipado esa postura durante una comparecencia ante un subcomité de Asignaciones de la Cámara de Representantes.

Pese a ello, Trump insistió en que la propuesta sigue siendo una buena idea y aseguró que muchos republicanos comparten esa opinión.

"Si dependiera de mí, les pagaría el dinero que merecen", afirmó el mandatario durante la entrevista grabada el viernes en Wisconsin, donde participó en una mesa redonda con agricultores.

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Trump sostuvo además que las vidas de muchas de las personas procesadas tras los hechos del 6 de enero fueron "destruidas" por las investigaciones judiciales y dejó abierta la posibilidad de que reciban recursos públicos como compensación.

Cuando la periodista Kristen Welker le preguntó si estaría de acuerdo con que participantes de los disturbios recibieran dinero de los contribuyentes, el presidente evitó descartarlo de manera categórica y respondió que tendría que analizar cada caso.

Durante la conversación también defendió a varios de los acusados por el asalto al Capitolio, argumentando que algunos aceptaron acuerdos de culpabilidad porque se sentían intimidados por el proceso judicial. Asimismo, volvió a sostener, que hubo actuaciones indebidas por parte de algunas autoridades encargadas de la investigación.

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Las declaraciones de Trump cobran relevancia porque, en su primer día de regreso a la Casa Blanca, otorgó un indulto general a las personas involucradas en los hechos del 6 de enero.

Video Todd Blanche confirma la suspensión del polémico fondo millonario de 1,800 MDD para perseguidos políticos

¿Qué ocurrió durante el asalto al Capitolio del 6 de enero?

El 6 de enero de 2021, miles de simpatizantes de Trump se congregaron en Washington, D.C., mientras el Congreso certificaba la victoria electoral de Joe Biden en las elecciones presidenciales de 2020.

Una parte de los manifestantes irrumpió en el Capitolio de Estados Unidos, lo que obligó a suspender temporalmente la sesión conjunta del Congreso y provocó enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.

De acuerdo con datos del Departamento de Justicia, más de 1,580 personas fueron acusadas en tribunales federales por delitos relacionados con los hechos. Más de 1,000 se declararon culpables, al menos 221 fueron condenadas tras juicios y otras 40 recibieron sentencias después de aceptar acuerdos sobre los hechos presentados ante los tribunales.

Los casos abarcaron desde ingreso ilegal a un edificio federal hasta agresiones contra agentes de policía y otros delitos más graves relacionados con los disturbios.

La entrevista concluyó de manera abrupta después de un intercambio entre Trump y Welker sobre afirmaciones del presidente respecto a procesos electorales en California. Tras aproximadamente una hora de conversación, interrumpida en varias ocasiones por la lluvia que golpeaba el techo del granero donde se realizaba, Trump dio por terminada la entrevista y se retiró del lugar.

Video Fondo millonario en discordia: El plan del gobierno Trump de millones de dólares para presuntas víctimas del DOJ
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