El caso de la modelo venezolana atropellada en México por un tren a gran velocidad mientras se hacía fotos en las vías

Una sesión fotográfica que pretendía capturar imágenes de una modelo venezolana con un tren pasando detrás de ella, terminó en tragedia.

La mujer, identificada por las autoridades mexicanas como Cinthya Nayeli Higareda Bermejo, falleció el pasado 19 de mayo, luego de que fuera impactada por un tren que transitaba a alta velocidad.

De acuerdo con las autoridades del municipio de Zacoalco de Torres, en Jalisco, la mujer de 36 años se encontraba realizando una sesión fotográfica en el kilómetro 19 de la carretera que va de Acatlán de Juárez a Ciudad Guzmán, confirmó a Univision Noticias el departamento de prensa del municipio.

La modelo venezolana posaba para las fotos muy cerca de las vías del ferrocarril y, cuando el tren pasó detrás de ella, perdió el equilibrio, lo que ocasionó que cayera a las vías. Eso causó su muerte en el lugar, dicen las autoridades.

Los servicios médicos acudieron a la zona para brindarle los primeros auxilios a la venezolana, pero desafortunadamente había perdido la vida tras el impacto.

Medio locales publicaron una imagen tras el incidente en la que se observa el cuerpo de la mujer cubierto con una lona color azul, y cerca de ella se encuentra un trípode para cámaras fotográficas.

La mujer fue trasladada a la morgue de Ciudad Guzmán, en espera de que sus familiares acudan a reclamar el cuerpo.

Según las autoridades, la modelo tenía su domicilio en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, en Jalisco.

