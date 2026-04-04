Noticias Catedral en Kentucky, inspirada en Notre Dame, a punto de finalizar restauración tras dos años La Catedral Basílica de la Asunción en Covington, Kentucky, concluyó su restauración, valuada en 8 millones de dólares, incluyendo la reconstrucción de gárgolas, cubiertas de metal y piedra caliza.

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Luego de dos años de obras, la Catedral Basílica de la Asunción en Kentucky, cuya fachada está inspirada en Notre Dame, París, está casi lista. Esta semana llegó la última gárgola que había sido enviada para su reparación.

Durante el proyecto se repararon los acabados de piedra, metal, vidrio y piedra caliza de la Catedral de Kentucky los cuales adornan el exterior del recinto ubicado en Covington, con más de 125 años de antigüedad.

Imagen <b>Cathedral Basilica of the Assumption</b>

También se incluyó la recreación de 32 gárgolas, así como reparaciones de los pináculos, arcos y balaustradas que ya se encontraban deterioradas por el tiempo.

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La Catedral de la Asunción en Kentucky, que se uibca al otro lado del río Ohio desde Cincinnati, tiene un representativo estilo de la arquitectura gótica europea en el Medio Oeste.

El rector de la catedral, el reverendo Ryan Maher, contó a la agencia AP que la restauración de la iglesia, tuvo un costo de 8 millones de dólares, en mayor parte procedente de donaciones de los fieles.

Imagen Cooley/Gillespie/Keener photos

Por su parte, Brian Walter, director ejecutivo de la empresa contratista Trisco Systems, sostuvo que la colocación de la última gárgola era un “símbolo del logro de todo nuestro trabajo en la fachada”.

Los trabajadores continuarán con tareas menores alrededor de la fachada, así como la instalación de quimeras que se ubican en el techo, “pero el trabajo más pesado ya se completó”, afirmó Walter.