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Adiós a matrícula barata: Kentucky elimina beneficio a estudiantes indocumentados tras resolución

La medida forma parte de la ofensiva del Departamento de Justicia para retirar beneficios públicos a migrantes sin estatus legal.

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El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que Kentucky ya no podrá otorgar matrícula universitaria reducida (in-state tuition) a migrantes indocumentados, según una resolución que fue celebrada como una victoria judicial.

Pam Bondi, Fiscal General de Estados Unidos, informó de la medida en su cuenta oficial de X y recordó la orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump al respecto.

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"Nuestros abogados del @TheJusticeDept acaban de conseguir una victoria clave para las políticas de 'Estados Unidos primero': Kentucky ya no puede otorgar beneficios de matrícula estatal a inmigrantes ilegales.", publicó.

"Los estadounidenses NO serán tratados como ciudadanos de segunda clase en su propio país", agregó.

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En Kentucky, y en algunos otros estados, los inmigrantes indocumentados podían pagar la misma matrícula que pagan los residentes del estado, pero a menor costo.

Bondi señaló que esta práctica quedó prohibida y recordó que el presidente Trump ordenó eliminar beneficios públicos y tratos preferenciales para personas sin estatus legal.

"El Departamento de Justicia está llevando a cabo esta medida a través de litigios en todo el país", señaló.

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¿De qué se trata el caso?

Desde el año 2002, Kentucky aplicaba la regulación 13 KAR 2:045, que permitía considerar como residentes estatales a todos los estudiantes graduados de sus escuelas secundarias, incluidos los inmigrantes indocumentados.

Así, ellos accedían a la matrícula más barata (in-state tuition), mientras que los ciudadanos estadounidenses de otros estados pagaban la tarifa más alta (out-of-state).

En junio de 2025, Bondi demandó a Kentucky. El gobierno federal argumentó que esta política violaba la ley federal (8 U.S.C. § 1623), porque daba un beneficio a inmigrantes sin estatus legal que no se ofrecía por igual a todos los ciudadanos americanos.

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Kentucky aceptó eliminar esa ventaja en agosto de 2025, pero el proceso se retrasó porque un grupo de estudiantes pidió intervenir en el caso. Aparentemente, la decisión ya fue concretada este 31 de marzo.

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