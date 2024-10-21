Fiscal general de Texas impide el testimonio en persona ante el Congreso estatal de Robert Roberson, el reo cuya ejecución fue detenida a última hora

Video “Estaba impactado”: las reacciones de Roberson y su familia al conocer la suspensión de su ejecución

Robert Roberson, el reo de Texas, cuya ejecución se suspendió abruptamente la semana pasada, no pudo asistir este lunes a la audiencia ante el legislativo luego de que el fiscal general del estado se interpusiera a que esta tuviera lugar en persona "por cuestiones de seguridad".

La oficina del Fiscal General Ken Paxton se opuso a que Roberson saliera del corredor de la muerte y dijo que solo le permitiría presentarse de forma virtual ante los legisladores.

Los miembros del Congreso estatal, sin embargo, se negaron a esta alternativa, debido al autismo que padece el reo y su falta de familiaridad con la tecnología moderna después de pasar más de 20 años en una prisión de máxima seguridad.

“Eso no significa que Robert no vaya a testificar en absoluto”, dijo Joe Moody, presidente de un comité de la Cámara de Representantes estatal que encabezó los esfuerzos para detener la ejecución, sin decir cuándo podría testificar Roberson ni cómo.

La semana pasada, Roberson estuvo a punto de convertirse en la primera persona ejecutada en Estados Unidos por una condena de asesinato relacionada con un diagnóstico de síndrome del niño sacudido.

Las alegaciones de inocencia de Roberson están respaldadas por un grupo de legisladores republicanos y demócratas que afirman que fue condenado basándose en datos científicos obsoletos.

¿Qué dice la 'Ley de ciencia basura' de Texas que puede salvar a Robert Roberson?

La ejecución de Roberson se detuvo abruptamente en Texas el pasado jueves debido a una citación para testificar sobre una cuestión legal que, según republicanos y demócratas, debería haberlo salvado hace mucho tiempo: la llamada 'Ley de ciencia basura' de Texas.

La norma, que data de 2013, es la primera de su tipo en el país y permite que una persona condenada por un delito reclame si la evidencia utilizada en su contra ha sido desacreditada o revisada por las ciencias forenses.

En su momento, la Legislatura la aclamó como una solución única y a prueba de futuro para las condenas injustas con pruebas basadas en un conocimiento superado. Pero los defensores de Roberson dicen que su caso apunta a fallas en el sistema judicial, donde la ley se ha debilitado por una mala interpretación deliberada por parte del máximo tribunal penal del estado.

Una vez que Roberson testifique ante los legisladores, los fiscales podrían solicitar una nueva fecha de ejecución en cualquier momento, según Gretchen Sween, una de sus abogadas.

El caso de Robert Roberson y el síndrome del bebé sacudido

Robert Roberson, de 57 años, fue condenado por el asesinato en 2002 de su hija de 2 años, Nikki Curtis, en Palestine, Texas. Los fiscales alegaron que sacudió violentamente a su hija, al punto de causarle un traumatismo craneal fatal.

Un grupo bipartidista de legisladores, expertos médicos y el ex fiscal principal del caso han dado su apoyo a Roberson, afirmando que su condena se basa en una ciencia obsoleta.

En su petición de clemencia al gobernador republicano Greg Abbott, varios profesionales médicos escribieron que la condena de Roberson se basa en evidencia científica que ha quedado anticuada y que la niña probablemente murió por complicaciones de una neumonía grave.

El síndrome del bebé sacudido, ahora conocido como traumatismo craneal por maltrato, fue un diagnóstico popular en ese momento pero actualmente ha sido bastante desacreditado, según los abogados de Roberson.

Los tribunales han rechazado numerosos intentos de la defensa de escuchar nuevas pruebas en el caso, y la junta de libertad condicional de Texas votó para no recomendar el indulto de Roberson, un paso necesario para que Abbott suspendiera la ejecución. El gobernador no ha hecho comentarios sobre el caso.



Los legisladores han intentado que Roberson sea trasladado desde el corredor de la muerte para comparecer en persona, lo que da más visibilidad al caso desde el Capitolio de Texas, pero la oficina del fiscal general del estado le dejó claro al comité que el reo solo comparecería virtualmente.

La llamada Ley de ciencia basura de Texas y su aplicación

Desde que se promulgó la Ley de ciencia basura en 2013, el artículo 11.073 del Código de Procedimiento Penal de Texas, ninguna persona que se haya enfrentado a una ejecución ha visto revocada su sentencia, según un informe del grupo de derechos civiles Texas Defender Service.

En los últimos 10 años, se han presentado y resuelto 74 solicitudes en virtud de esta disposición. Un tercio de las solicitudes fueron presentadas por personas que se enfrentaban a la pena de muerte, pero ninguna de esas tuvo éxito.

De las solicitudes que condujeron a un indulto, casi tres cuartas partes fueron por condenas relacionadas con pruebas de ADN, a pesar de representar menos de la mitad de los casos.

Los expertos legales sugieren que la razón de esto es que el Tribunal de Apelaciones Penales de Texas malinterpreta la ley y evalúa a los solicitantes en función de si demuestran su inocencia en lugar de la evidencia científica.

“En la práctica, la CCA está aplicando un estándar mucho más alto que lo que escribieron los legisladores”, dijo Burke Butler, directora ejecutiva de Texas Defender Service. “Probar la inocencia es un obstáculo prácticamente imposible de cumplir para cualquiera”, dijo, y agregó que las reclamaciones de ADN probablemente tengan más éxito porque el tribunal puede señalar a otro perpetrador.

Un comité de la Cámara de Representantes de Texas está listo para discutir cómo la Ley de ciencia basura no ha funcionado como se esperaba. En su citación para bloquear la orden de ejecución del tribunal, los legisladores argumentaron que el testimonio de Roberson es vital para comprender su ineficacia.

Los fiscales han declarado que la evidencia en el caso de Roberson no ha cambiado significativamente desde su condena.



La ley de ciencia basura de Texas fue aprobada como un modelo para otros estados, según los expertos legales. California, Connecticut, Michigan, Nevada y Wyoming tienen leyes similares sobre “ciencia basura”, pero no se ha estudiado su efecto a la hora de revocar condenas a muerte.

Hay muchos casos en los que los fiscales se basan en pruebas inconsistentes o defectuosas durante el juicio, y las leyes sobre ciencia basura pueden ser una herramienta necesaria para combatir las condenas erróneas, según Jim Hilbert, profesor de la Facultad de Derecho Mitchell Hamline.

“El caso Roberson es un caso clásico que la ley de Texas pretendía abordar”, declaró Hilbert, que ha escrito sobre ciencia desacreditada en los juicios penales.

“[La ley] Ha tenido un impacto positivo, pero de una manera muy limitada. Hay mucho más que puede hacer”, agregó.