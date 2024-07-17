Qué dice la ley transgénero de California que llevó a Elon Musk a anunciar el traslado de X y SpaceX a Texas

Video La Estación Espacial Internacional será destruida: SpaceX será la encargada de su regreso seguro

Elon Musk dijo el martes que moverá las sedes principales de SpaceX y de X (antes Twitter) a Texas luego de que se aprobara una ley en California que bloquea la obligación impuesta a los maestros de avisar a los padres de cambios en la identidad de género de un alumno.

"Esta es la gota que rebosó el vaso", dijo Musk en X. "Debido a esta ley y a muchas otras que la precedieron, que atacan tanto a familias como a empresas, SpaceX trasladará su sede principal de Hawthorne, California, a Starbase, Texas", escribió Musk.

El magnate de la tecnología también dijo que transferirá X de su sede principal en San Francisco a Austin, algo con lo que ya había amenazado antes sin llevarlo a cabo.

"Le dejé claro al gobernador (Gavin) Newsom hace casi un año que las leyes de este tipo obligarían a familias y a empresas a dejar California para proteger a sus hijos", escribió Musk.

¿Qué dice la ley transgénero que molestó a Musk?

El gobernador demócrata Gavin Newsom firmó el lunes una ley que prohíbe a los distritos escolares exigir al personal de la escuela que revele la identidad de género u orientación sexual de un estudiante a cualquier otra persona sin el permiso del niño, con algunas excepciones.

También exige al Departamento de Educación del estado que desarrolle recursos para las familias de los estudiantes LGBTQ+ desde el séptimo curso hasta el bachillerato. La ley debe entrar en vigor en enero.

Esta ley echa para atrás las decisiones en los distritos escolares conservadores que ordenaron a los maestros notificar a los padres de familia si un estudiante cambiaba su nombre o si pedía usar instalaciones (como los baños) o participar en programas que no coincidían con su género oficial.

California se convierte así en el primer estado que aprueba una ley de este tipo.

Newsom firmó el año pasado un conjunto de leyes que fijan multas a los distritos escolares que prohíban los libros de texto donde se muestren personas LGBTQ u otros grupos marginalizados.

Musk ha expresado en el pasado su molestia “por la agenda progresista”. También ha expresado su profundo desdén por el uso de pronombres neutros y a menudo se mofa en redes sociales de esta práctica.

El millonario además ya se había enfrentado a Newsom, durante las fases más mortíferas de la pandemia de COVID-19, cuando cuestionó las decisiones de los funcionarios de sanidad de la ciudad y del estado que no le permitían aperar al 100% al no ser considerada una empresa esencial.

¿Qué hay detrás de que Elon Musk traslade sus empresas fuera de California?

Esta no es la primera vez que Musk cambia la sede de alguna de sus empresas. El millonario ya trasladó en 2021 la sede de Tesla de Palo Alto en California a Austin, Texas.

Esa es una medida que emprendió el magnate en busca de pagar menos impuestos de sus empresas millonarias.

Daniel Ives, analista de Wedbush, dijo en octubre de 2021, cuando se anunció el cambio de sedes, que algunos de los 10,000 empleados de Palo Alto no querían abandonar la zona de la Bahía, pero afirmó que un gran número sí lo haría, debido al menor coste de la vida en Austin.

“Creemos que los incentivos fiscales serán enormes si comparamos los impuestos con los de California”, dijo Ives. “Conseguir empleados es mucho más barato y fácil en Texas”, afirmó.

Además, Musk ha trasladado su residencia de California a Texas, donde no hay impuesto estatal sobre la renta de las personas físicas.

A través de su Ley de Desarrollo Económico, Texas está reclutando empresas para que se trasladen a su territorio, ofreciéndoles exenciones de impuestos.

De hecho, Tesla no es la primera empresa en mudarse de California a Texas. En 2020 lo hizo el gigante tecnológico Oracle, que abandonó Silicon Valley para instalarse también en Austin. Del mismo modo, se han mudado a Texas la empresa Hewlett-Packard o el fabricante de autos Toyota.

Otros intentos de Elon Musk para pagar menos impuestos

Mudarse a Texas no ha sido la única maniobra del magnate para pagar menos impuestos. Por ejemplo, en 2021, Tesla registró unos ingresos netos de 5,500 millones de dólares y unos ingresos ajustados de 7,600 millones, pero en su informe financiero anual a la Comisión de Bolsa y Valores, Tesla informó que sus operaciones en EEUU perdieron 130 millones de dólares en 2020 antes de impuestos.

La compañía dijo entonces que todos sus beneficios antes de impuestos procedían de operaciones en el extranjero, y así Tesla indicó que su factura fiscal en el extranjero ascendió a 839 millones de dólares, su factura fiscal estatal fue de solo 9 millones de dólares y su factura fiscal federal fue cero.

“Eso desafía al sentido común, pero no al código tributario estadounidense”, dijo Martin Sullivan, economista jefe de Tax Analysts, a CNN en 2022.

La empresa fue duramente criticada por recurrir al juego de la deslocalización de sus beneficios para evitar el pago de impuestos, teniendo en cuenta la importante ayuda financiera que Tesla recibe desde hace tiempo de las ayudas públicas por sus coches eléctricos.

¿Por qué Texas es el lugar elegido por Elon Musk?

Al sur de Texas, en la localidad de Boca Chica, a unas 20 millas de la ciudad fronteriza de Brownsville, Musk ha construido lentamente un poblado llamado 'Starbase', para albergar a los trabajadores del proyecto Starship, el cohete más grande jamás construido.

Space X, la empresa aeroespacial de Musk, ha comprado decenas de hectáreas de terreno en el área. En febrero de este año, medios locales revelaron que la compañía tiene planes para construir edificios de oficinas y de manufactura en la zona por un valor de 100 millones de dólares.

El nombre de Starbase ('Puerto de las estrellas', en inglés) empezó a utilizarse ampliamente después de que en 2021 Musk anunciara en un mensaje en X que estaba creando, a los pies de la plataforma de lanzamiento de su Starship, un pueblo para los trabajadores.

Tanto los lanzamientos del cohete como la construcción del poblado han hecho saltar las alarmas entre entidades y organizaciones defensoras del medio ambiente.

