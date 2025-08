El Vaticano fustiga el cambio de sexo, vientres de alquiler y la "teoría de género"

El Vaticano reiteró su rechazo a la "teoría de género", o la idea de que el sexo biológico de una persona puede cambiar. Afirma que Dios creó al hombre y a la mujer como seres biológicamente diferentes y separados, y que la gente no debe jugar con eso ni tratar de "hacerse Dios".

Revés para la comunidad de parte de un papa "más comprensivo" con los LGBT+

El documento fue un revés para los católicos trans y más viniendo de un papa que ha hecho del acercamiento a la comunidad LGBTQ+ un sello distintivo de su papado . Pero su mensaje también fue consistente con la creencia de larga data del jesuita argentino de que si bien las personas trans deberían ser bienvenidas en la iglesia, las llamadas "ideologías de género" no deberían serlo.

"Si bien establece una maravillosa justificación de por qué cada ser humano, independientemente de su condición en la vida, debe ser respetado, honrado y amado, no aplica este principio a las personas con diversidad de género", dijo Francis DeBernardo del Ministerio New Ways, que aboga por los católicos LGBTQ+.

¿Un acto de balance del Vaticano?

En un aparente intento de equilibrio, el documento apunta específicamente a los países (incluidos muchos de África) que criminalizan la homosexualidad. Se hizo eco de la afirmación de Francisco en una entrevista de 2023 con The Associated Press de que "ser homosexual no es un delito".