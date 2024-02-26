La conmoción por la muerte de Nex Benedict tras una pelea en el baño de su escuela por las burlas contra su identidad de género

Video Cronología del caso de Nex Benedict, estudiante de género no binario que murió tras una pelea en la escuela

La muerte Nex Benedict, adolescente no binario que sufría acoso por utilizar los baños de su escuela en Oklahoma, sigue generando indignación y preguntas dentro y fuera de EEUU.

Según alegan sus familiares, la discriminación que sufría desencadenó una pelea con otros alumnos de la institución y, un día después, su muerte, el 8 de febrero.

PUBLICIDAD

El caso ha conmocionado a la comunidad estudiantil, pero también a los colectivos LGBTQ+ quienes alertan que desde que las leyes se han endurecido en contra de las personas trans en el estado, la discriminación y el acoso hacia esa comunidad ha aumentado.

Hasta el momento no se conoce la causa de muerte de Benedict, de 16 años, que se identificaba como ‘they/them’, (‘elle’ en español), pero su familia pide justicia, pues asegura que una pelea en los baños de la escuela causó su muerte.

Esto es lo que se sabe hasta ahora del caso de este adolescente no binario.

Qué le sucedió a Nex Benedict

Las autoridades escolares de Owasso, un suburbio a unas 13 millas al noreste de Tulsa, dijeron en un comunicado que se produjo un altercado físico en un baño el pasado 7 de febrero.

Tras la pelea, cada uno de los alumnos "se dirigió por sus propios medios al despacho del subdirector y a la enfermería", y los responsables del centro recomendaron a los padres de uno de los alumnos implicados que acudieran a un centro médico para someterse a un examen más exhaustivo.

La policía declaró que no se les notificó del altercado hasta que Benedict llegó al hospital y que en ese momento se levantó acta.

En la grabación de la denuncia, Nex cuenta que tres niñas se habían molestado con elle y su grupo "por la forma en que nos vestimos".

Alegó que las burlas continuaron en el baño y Benedict entonces les arrojó agua.

"Las tres vinieron hacia mí", recordó. Vino entonces la pelea y Nex dijo que le golpearon en el suelo hasta "desmayarse".



La madre, Sue Benedict, declaró a The Independent que Nex sufrió contusiones en toda la cara y los ojos en la pelea en la que participaron un estudiante transexual y tres chicas mayores.

PUBLICIDAD

El distrito escolar ha declarado que las alumnas estuvieron en el baño menos de dos minutos antes de que otros alumnos y un miembro del personal disolvieran la pelea.

¿Cómo murió Nex Benedict?

De acuerdo con la escuela, Benedict pudo salir caminando del baño tras la pelea, pero su familia, al ver las heridas, decidió llevarlo al hospital. Tras una revisión, el personal médico le envió a casa esa noche.

Al día siguiente, la madre de Benedict llamó a los servicios de emergencia diciéndoles que Nex tenía problemas para respirar, sus ojos se ponían en blanco y tenía las manos retorcidas, según una grabación de audio difundida por la policía de Owasso.

Los paramédicos acudieron a la casa de la familia y llevaron a Nex a la sala de emergencias de un hospital, donde más tarde murió, dijo la policía.

¿Qué dicen las autoridades tras la muerte del adolescente?

La policía de Owasso, que está investigando el caso , dijo que aunque la causa de la muerte no se ha determinado, los resultados preliminares de la autopsia indican que Nex no murió como resultado de las lesiones sufridas en la pelea, de acuerdo con un comunicado el 21 de febrero.

"En este momento, cualquier otro comentario sobre la causa de la muerte está pendiente hasta que se reciban los resultados de toxicología y otras pruebas auxiliares", dice el documento.

La policía y los funcionarios de la escuela no han dicho tampoco qué provocó la pelea. En un comunicado, la familia ha declarado que ha puesto en marcha su propia investigación independiente sobre lo ocurrido.

El teniente de policía Nick Boatman dijo que los detectives están entrevistando al personal y a los estudiantes de la escuela para saber más sobre lo sucedido.

PUBLICIDAD

Boatman dijo que los investigadores remitirán los resultados de esa investigación al fiscal del distrito local para determinar qué cargos, en caso de que existan, deben presentarse.

Cuando se le preguntó si los estudiantes implicados en la pelea podrían ser acusados de un delito de odio, Boatman dijo: "Todos los delitos y cargos estarán sobre la mesa."

¿

Qué ha pasado con la comunidad LGBT en Oklahoma?

La madre alegó que su Nex había sufrido acoso por parte de otros alumnos debido a su identidad de género.

El acoso comenzó poco después de que el gobernador de Oklahoma, Kevin Stitt, firmara un proyecto de ley que prohíbe a los estudiantes transgénero de las escuelas públicas utilizar el baño que coincida con su identidad de género.

En los últimos años, el congreso de Oklahoma, dirigido por los republicanos, ha aprobado varias leyes nuevas contra las personas transgénero y no binarias, entre ellas, proyectos de ley que prohíben el uso de los términos de género no binarios en los certificados de nacimiento.

El gobernador Kevin Stitt también ha firmado proyectos de ley que prohíben a las niñas y mujeres transexuales jugar en equipos deportivos femeninos e impiden a los niños transexuales utilizar los baños escolares que corresponden a su identidad de género.

Entre los numerosos proyectos de ley contra los transexuales que se están estudiando este año en Oklahoma figuran medidas para prohibir los cuidados de reafirmación de género para adultos, prohibir que los empleados escolares utilicen los pronombres preferidos de un estudiante si no se corresponden con el sexo asignado al nacer y prohibir las leyes estatales o decretos ejecutivos que reconozcan cualquier género que no sea masculino o femenino.

PUBLICIDAD

¿Cuáles han sido las reacciones tras la muerte de Nex Benedict?

La familia del adolescente ha recibido el apoyo de miembros de la comunidad LGBTQ+, además de los compañeros de clase de Benedic. Diversas vigilias se llevaron a cabo en distintos puntos de EEUU el viernes y el sábado.

También han recibido apoyo económico, luego de que la familia hiciera una recaudación de fondos a través de GoFundMe. En la publicación la familia identificó a Benedic como mujer, lo que le valió la crítica de algunos.

“Con gran tristeza y con el corazón encogido tenemos que comunicar el inesperado fallecimiento de Dagny Benedict el 8 de febrero de 2024. Dagny era una hija, hermana, prima y tía. Ella era una estudiante de 16 años de edad, 10 º grado de Owasso Oklahoma”, dice la publicación.

Más tarde la familia comentó: "Por favor, no nos juzguen como juzgaron a Nex, por favor, no nos hagan ‘bullying’ por nuestra ignorancia en el tema".

“Con todo el dolor emocional y el estrés que la muerte trae, también trae cargas financieras inesperadas. Nos gustaría recaudar dinero para ayudar a hacer frente a los gastos funerarios”, dice la publicación en GoFundMe que hasta este lunes ha recaudado $152,508, mientras que el objetivo inicial era $15,000.

Acoso escolar contra las personas trans va en aumento

Aunque el acoso escolar es muy común en las escuelas en EEUU, los expertos afirman que el problema es especialmente grave para los alumnos que se identifican como no binarios o transgénero, y en particular para los que están en proceso de transición.

PUBLICIDAD

Al Stone-Gebhardt, un hombre transgénero que se graduó el año pasado en la Tulsa Union Public Schools, a pocas millas de Owasso, dijo que notó un aumento del acoso y la discriminación contra los trans cuando los legisladores estatales empezaron a presentar proyectos de ley dirigidos a los jóvenes trans.

"Sentí absolutamente que aumentaba la tensión y la vulnerabilidad de las personas trans para asistir a la escuela en Oklahoma", dijo. "Se puso bastante mal".



Las escuelas públicas de Owasso dijeron en un comunicado esta semana que los funcionarios del distrito están comprometidos con la seguridad de los estudiantes y garantizar un ambiente inclusivo para todos los estudiantes.

"Reconocemos el impacto que este evento ha tenido en toda la comunidad escolar y es nuestra prioridad fomentar un ambiente donde todos se sientan escuchados, apoyados y seguros", dice el comunicado.

Mira también: