Trump anuncia que comenzará a viajar la próxima semana

“Vamos a empezar a ir de aquí para allá”, dijo Trump durante un evento con ejecutivos de negocios, agregando que espera volver a poder realizar mitines pronto, reportó The Wall Street Journal .

Las ganas de comenzar a viajar y querer realizar eventos de campaña podría deberse a que Trump está frustrado porque su índice de aprobación ha bajado en las últimas semanas y ahora está por debajo de Joe Biden en encuestas. The New York Times reportó que la aprobación del presidente “cayó la semana pasada a uno de sus niveles más bajos en meses” y se enojó con su manager de campaña Brad Parscale cuando le mostraron sondeos de su campaña que muestran que va detrás de Biden , virtual candidato demócrata a la presidencia, en varios estados cruciales.

Trump, quien no usa mascarillas como lo recomienda su propio gobierno para evitar la propagación del coronavirus, no precisó qué precauciones tomaría al viajar. Sólo dijo que el evento de Arizona se enfocaría en industrias, pero no dio detalles.