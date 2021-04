"Este es el comienzo de algo nuevo": Biden y la familia de George Floyd reaccionan al veredicto judicial

Alivio es una de las palabras que más se ha escuchado desde que un juez de Minnesota leyó este martes el veredicto de culpabilidad al expolicía Derek Chauvin que mató a George Floyd tras presionar su cuello por más de 9 minutos, en un caso que abrió otra vez la herida del racismo y la brutalidad policial en Estados Unidos.

Estoy "muy aliviado", dijo el presidente Joe Biden en una conversación privada con la familia de Floyd minutos después de que Chauvin fue sacado esposado de la sala del tribunal del condado de Hennepin. Luego, en palabras al país, el mandatario dijo que el fallo "puede ser un paso gigantesco hacia la justicia en Estados Unidos. Nadie debe está por encima de la ley y el veredicto de hoy envía ese mensaje".

"Pero es insuficiente, no podemos parar aquí, debemos reducir la probabilidad de que tragedias como estas vuelvan a ocurrir (...) 'No puedo respirar' fueron las últimas palabras de George Floyd, no podemos dejar que esas palabras mueran con él", concluyó.



En la casa de la familia de Floyd también se percibió alivio cuando el juez Peter Cahill leyó la decisión del jurado. "Se hizo justicia, él no está aquí, pero nosotros ganamos", dijo su hermana LaTonya Floyd.

Otra familiar que se encontraba a su lado reconoció que le sorprendió el veredicto de culpabilidad en los tres cargos que pesaban sobre Chauvin, el más grave el de asesinato en segundo grado no intencional. "No lo esperaba. Venimos de un sistema roto, así que no lo esperaba. El que haya sido encontrado culpable en los tres cargos", dijo una familiar. "Este es el comienzo de algo nuevo", agregó.

Para el sobrino de Floyd Brandon Williams, la decisión del jurado también ayuda a sentar el precedente de que "solo porque haces cumplir la ley no estás por encima de la ley".

Cargando Video... "Se ha hecho justicia": familia de George Floyd sobre el veredicto a Derek Chauvin

"Esto lo hicimos por ti"

Tras conocerse el veredicto, el fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, sentó postura sobre el resultado de la acusación impulsada por su equipo, que lo escoltó. "Él era una persona. Su vida era importante", dijo Jerry Blackwell, el fiscal que dio las palabras finales el lunes en la sala de la corte. Matthew Frank, otro de los miembros del equipo acusador, agregó, con la voz entrecortada: "Esto lo hicimos por ti, George Floyd, y también por tu familia".

Y autoridades de Minnesota, el epicentro de las manifestaciones que el año pasado se expandieron por decenas de ciudades en Estados Unidos exigiendo justicial racial, prometieron que "apenas comienza" su trabajo en contra del racismo enquistado y la forma desigual en que las policías tratan a las minorías.

"El veredicto de hoy es un importante paso hacia adelante para la justicia en Minnesota. El juicio terminó, pero el trabajo apenas comienza", dijo el gobernador, Tim Walz. "La rendición de cuentas en una corte es solo un primer paso. No hay veredicto que pueda devolver a George Floyd, y mi corazón está con su familia mientras está en duelo por su pérdida. Minnesota comparte su duelo y prometemos que la búsqueda de justicia para George no termina hoy", agregó.

"La verdadera justicia para George vendrá solamente a través de un cambio real y sistémico para evitar que esto ocurra de nuevo. Y la trágica muerte de Daunte Wright esta semana es un recordatorio angustioso que tenemos mucho trabajo por hacer aquí", acotó sobre la muerte de un joven negro a manos de una policía veterana que asegura haber confundido su arma de servicio con una pistola paralizante o 'taser'.

Mira también: