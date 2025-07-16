El escándalo por la pareja de California que tenía 21 niños, algunos de madres subrogadas que dicen haber sido engañadas

Video "Lo haría mil veces más": mujer da a luz a sus nietos tras prestarle su vientre a su hijo y esposo

Veintiún niños se encuentran bajo la custodia de una agencia de bienestar infantil de California mientras las autoridades investigan a una pareja del área de Los Ángeles y si engañaron a madres sustitutas en todo el país.

Quince niños fueron retirados de la opulenta casa de la pareja en Arcadia tras una acusación de abuso en mayo, y otros seis que vivían en otro lugar también fueron localizados, según informó el teniente de policía de Arcadia, Kollin Cieadlo.

Sus edades oscilan entre los 2 meses y los 13 años, y la mayoría tiene entre 1 y 3 años.



"Creemos que uno o dos nacieron biológicamente de la madre", declaró. "Hay algunas madres sustitutas que se han presentado y han declarado ser madres sustitutas de los niños".

Se cree que Silvia Zhang, de 38 años, y Guojun Xuan, de 65, son los padres legales, afirmó Cieadlo.

La pareja fue arrestada en mayo después de que un hospital informara que un bebé de 2 meses sufrió una lesión cerebral traumática, consecuencia de que una niñera del hogar lo sacudió violentamente, según informó la policía de Arcadia.

El niño no fue llevado al hospital hasta dos días después.

Cieadlo afirmó que no se presentaron cargos formales por negligencia para que la investigación pudiera continuar. La pareja declaró a la policía que "querían una familia numerosa", según el teniente.

Zhang presentó lo que parecían ser actas de nacimiento legítimas, incluyendo algunas de fuera de California, que la identifican como la madre de los niños, afirmó Cieadlo.

Añadió que el FBI también participa en la investigación.

"No estoy familiarizado con el funcionamiento de las leyes de gestación subrogada", declaró Cieadlo. "Necesitamos investigar mucho más a fondo".

Las cadenas de televisión de Los Ángeles citaron a mujeres que afirmaron ser madres subrogadas de la pareja, pero que desconocían que hubiera tantas otras madres subrogadas involucradas.

No quedó claro de inmediato si Zhang y Xuan contaban con un abogado que pudiera representarlos. Zhang no respondió de inmediato a un correo electrónico en busca de comentarios.

La pareja arrestada eran los dueños de la agencia de gestación subrogada

Los registros comerciales del Secretario de Estado de California muestran que una empresa llamada Mark Surrogacy Investment LLC estaba registrada previamente en el domicilio de la pareja. La presentación más reciente indica que la licencia comercial fue cancelada en junio.

Kallie Fell, directora del Centro de Bioética y Cultura, que cree que la gestación subrogada explota a las mujeres, publicó recientemente en YouTube un video de su entrevista con Kayla Elliott, una mujer de Texas que dio a luz la primavera pasada.

"Le mintieron. Le dijeron que esta pareja tenía otro hijo y que querían uno más para completar la familia", declaró Fell a The Associated Press. "No sabía que eran los dueños de la agencia de gestación subrogada. Operan sin ninguna supervisión".

Elliott no respondió a una solicitud de comentarios. Sin embargo, está intentando recaudar fondos para que le asignen el niño.

"Estoy preparada y profundamente comprometida con recibirlo y cuidarlo, pero el proceso legal para conseguir la adopción es complejo y costoso", declaró Elliott en su solicitud en la plataforma de recaudación de fondos GoFundMe.