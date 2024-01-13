El Papa Francisco fue noticia el 8 de enero, cuando pidió una prohibición mundial de la maternidad subrogada, afirmando: "Considero deplorable la práctica de la llamada maternidad subrogada, que representa una grave violación de la dignidad de la mujer y del niño basado en la explotación de situaciones de necesidades materiales de la madre”.

El uso de la subrogación, en la que una mujer gesta y da a luz un hijo para otra persona, ha crecido exponencialmente en los últimos años y se espera que continúe haciéndolo. Si bien los titulares a menudo aparecen cuando celebridades como Paris Hilton hacen crecer su familia usando la tecnología, también llama la atención en las raras ocasiones en que una madre sustituta se niega a entregar al niño que llevaba, o cuando las madres sustitutas experimentan explotación.

Estas violaciones de derechos humanos parecen ser la razón por la que Francisco condenó la práctica. Pero al hacerlo, sostengo, el Papa no reconoce cuán variadas y matizadas son las experiencias de los futuros padres, sustitutos y niños.

He investigado la subrogación durante más de una década y he aprendido muchas cosas: algunas mujeres, de hecho, se convierten en madres subrogadas por desesperación y sufren abusos en el proceso, como dice el Papa. Pero otros, como la especialista en ética cristiana Grace Kao, son profesionales prósperos que toman la decisión por razones altruistas y nunca aceptan remuneración.

Las complejas razones por las que las mujeres se convierten en madres sustitutas y por las que los padres eligen crear familias de esta manera hacen que sea casi imposible emitir una conclusión universal al respecto. En cambio, como muchas tecnologías, el valor ético de la gestación subrogada depende de las personas y los sistemas que la utilizan.

Catolicismo y gestación subrogada

Si bien el Papa formuló su condena de la subrogación como un abuso de los derechos humanos, la tradición católica se ha opuesto consistentemente a la subrogación, la fertilización in vitro (FIV) y el aborto con el argumento de que violan la ley natural.

La ley natural es una filosofía que afirma que hay ciertas partes inmutables de la naturaleza humana que Dios otorga. Los teólogos católicos que apoyan este punto de vista básico extrapolan que las relaciones sexuales dentro del matrimonio heterosexual son la única forma aceptable de reproducirse, que la vida comienza en la concepción y que un embrión tiene derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural.

Por lo tanto, la Iglesia Católica Romana sólo fomenta la reproducción dentro de los límites del matrimonio heterosexual, y cuando una pareja heterosexual no puede concebir a través del coito, se la anima a adoptar o permanecer sin hijos.

La iglesia ha condenado sistemáticamente la FIV porque la concepción tiene lugar fuera de las relaciones heterosexuales. La FIV provoca la destrucción de embriones e implica la concepción a través de un tubo de ensayo. De la misma manera, la Iglesia nunca ha apoyado la subrogación, por lo que la reciente evaluación del Papa de la subrogación como “despreciable” es consistente con las opiniones generales de la Iglesia sobre la reproducción.

Sin embargo, la gestación subrogada es la única forma de reproducción asistida documentada en la Biblia, a menos que se considere la concepción de Jesús por parte de María como una forma de reproducción asistida. En el Libro del Génesis, la esposa de Abraham le ruega a su marido que tenga relaciones sexuales con su esclava Agar para poder procrear. Sara abusa de la esclava y organiza tanto el sexo como la procreación sin el consentimiento de Agar.

Agar eventualmente da a luz un hijo llamado Ismael. Más tarde, Sara exige que tanto Agar como Ismael sean arrojados al desierto. Los musulmanes consideran a Ismael un profeta y creen que él y Abraham construyeron la Kaaba en La Meca, Arabia Saudita.

Mitos y miedos

Si avanzamos rápidamente hasta los tiempos modernos, la gestación subrogada ahora se realiza predominantemente en centros de FIV de alto precio en una de dos maneras. En la “gestación subrogada tradicional”, el óvulo fertilizado pertenece a la madre sustituta, es decir a la que llevará adelante el embarazo. En la “gestación subrogada”, que es más común hoy en día, el óvulo fertilizado proviene de la futura madre o de una donante.

En ambos casos, ese óvulo se combina con un espermatozoide para convertirse en un embrión que crece en el útero de la madre sustituta y no en el de la futura madre.

La subrogación gestacional puede ser preferible porque permite a las futuras madres mantener una conexión genética con su hijo. Otros pueden preferirlo por temor a que una madre sustituta pueda reclamar al niño con el que tenga una conexión biológica.

La preocupación de que una madre subrogada intente robar o adoptar un niño es uno de los muchos temores legales y éticos que rodean la subrogación. En la década de 1980, el caso Baby M en Estados Unidos atrajo mucha atención de los medios porque aprovechó estos temores. En esta situación, la madre sustituta, llamada Mary Beth Whitehead, intentó conservar la custodia del bebé que dio a luz.

El caso alimentó un estereotipo de las madres de alquiler como emocionalmente inestables, desafiando la realidad de que las madres de alquiler se someten a pruebas psicológicas antes de participar en un procedimiento.

También son raros los casos documentados de madres sustitutas que retienen a niños. Las investigaciones muestran que las madres sustitutas a menudo experimentan el embarazo y el parto de manera diferente a como lo hicieron con sus propios hijos. También suelen verse a sí mismas como héroes o dadoras de regalos en lugar de madres.

Si el público percibe negativamente a las madres sustitutas, a los futuros padres a menudo no les va mejor. A menudo se las clasifica como egoístas, desesperadas y ricas, especialmente cuando eligen la subrogación sin una razón médica.

Esas imágenes populares de futuros padres no tienen en cuenta el trauma reproductivo que muchos de ellos experimentan antes de recurrir a la subrogación. La decisión de contratar una madre sustituta es a menudo la última opción para los padres que han probado todo lo demás y, como propuse en mi propia investigación, están intentando escribir un final feliz para la historia de sus vidas reproductivas.

Los críticos responden que las personas que utilizan madres sustitutas deberían recurrir a la adopción. Sin embargo, esta lógica no reconoce que la adopción puede ser traumática para el niño y la madre biológica. Por lo tanto, la adopción no es una panacea para las personas que no pueden concebir a través de relaciones heterosexuales.

Preocupaciones éticas sobre la gestación subrogada

Es cierto que la subrogación es cara, al menos en Estados Unidos, donde el uso de la tecnología cuesta habitualmente más de 100,000 dólares. El costo es tan extremo porque los futuros padres pagan tarifas de atención médica tanto para ellos como para la madre sustituta, muchas de las cuales no están cubiertas por el seguro.

También tienen que pagar honorarios legales y de agencia y compensar a la madre sustituta, que por sí solo puede oscilar entre 45,000 y 75,000 dólares. Compárese ese precio con el de la India antes de su prohibición de la subrogación internacional en 2015: las parejas que viajaban allí podían esperar gastar entre 15.000 y 20.000 dólares en total para su viaje de subrogación. Los costos extremos de la gestación subrogada en Estados Unidos también limitan su disponibilidad para los ricos.

Además, las feministas están divididas sobre cómo afecta la subrogación a las mujeres. Algunas feministas sienten que las madres sustitutas tienen derecho a elegir qué hacer con sus cuerpos. Otros se oponen a la subrogación basándose en que la opresión sistémica lleva a las mujeres a recurrir a la subrogación, o que no es ético que la gente compre cuerpos de mujeres.

Los casos documentados en la India respaldan estas preocupaciones. El periodista de investigación Scott Carney encontró una destacada clínica india de maternidad subrogada donde las madres sustitutas eran mantenidas en habitaciones abarrotadas con dietas restringidas y obligadas a someterse a cesáreas para agilizar el proceso de parto.

Los académicos también se preocupan por el impacto de la subrogación en los niños. No se han realizado investigaciones exhaustivas con hijos de madres sustitutas, pero las investigaciones realizadas por científicos sociales que estudian a niños nacidos mediante donación de óvulos y esperma reflejan en gran medida los hallazgos de la investigación sobre adopción: los niños tienen preguntas sobre su identidad y encuentran respuestas en personas que son parte de su historia de nacimiento.

Sin embargo, las agencias y los gobiernos rara vez regulan cómo interactúan las sustitutas, los futuros padres y los niños después del nacimiento del bebé.

El caso de la subrogación

Tales objeciones podrían llevar a la conclusión de que nunca existe una razón para contratar una madre sustituta. Pero esto podría resultar demasiado simplista. Incluso con las luchas documentadas por parte tanto de los futuros padres como de las madres sustitutas, muchos están profundamente agradecidos por la tecnología.

Los futuros padres a menudo sienten que las madres sustitutas son “regalos de Dios” que les ayudan a alcanzar su sueño de ser padres. Mientras tanto, algunas madres sustitutas creen que sus poderes de procreación les brindan una oportunidad única de ayudar a otros. Muchas madres sustitutas ven su capacidad de crear vida como una fuente de poder, un profundo acto de altruismo que forma parte de su legado.

Cuando hablé con un grupo de madres sustitutas en Austin, Texas, mientras realizaba una investigación para mi libro, descubrí que sus historias coincidían con los hallazgos de otros investigadores que descubrieron que muchas madres sustitutas tenían experiencias positivas en las que se sentían a sí mismas como héroes. Estas mujeres se sintieron empoderadas porque ayudaron a parejas heterosexuales infértiles y a parejas homosexuales a crear familias. Sin la subrogación, estas personas no tendrían forma de tener una conexión genética con sus hijos.

Las sustitutas reconocieron que a veces los futuros padres pueden ser difíciles, el embarazo y el parto pueden ser desafiantes y puede resultar confuso cuando un cajero del supermercado les pregunta cómo planean llamar al bebé.

Convertirse en padre a través de la subrogación puede ser incómodo y humillante, confuso y milagroso, todo al mismo tiempo.

Pero cuando las sustitutas y los futuros padres pueden actuar libremente, con regulaciones apropiadas y el apoyo de la sociedad, existe la posibilidad de que descubran que la familia no es sólo biológica sino también social y relacional. En esos encuentros, muchos experimentan la tecnología como dadora de vida, tanto metafórica como literalmente.

*Danielle Tumminio Hansen, es profesora asistente de Teología Práctica y Cuidado Espiritual en la Universidad Emory

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Puede leer aquí el original.

Esta es una versión actualizada de un artículo publicado por primera vez el 6 de octubre de 2021.